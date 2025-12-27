Gold Rate Today : देशभरात थंडी वाढत असताना सोनं-चांदीच्या भावात मात्र गरमी! चांदी २.५ लाखांवर; जाणून घ्या तुमच्या शहरातील आजचे भाव

Maharashtra Gold Rate : वर्ष संपायला अवघे काही दिवस असताना सोन्याने आपले सर्व रेकॉर्ड मोडीत काढले. Goodreturns च्या आकडेवारीनुसार, शनिवारी, २७ डिसेंबरला दिल्लीच्या सराफा बाजारात २४ कॅरेट सोन्याचा भाव एकाच दिवसात तब्बल १२०० रुपयांनी वाढून १,४१,३७० रुपये या आपल्या सर्वकालीन उच्चांकावर पोहचला आहे. त्यामुळे ऐन नववर्षाच्या सुरुवातीला आणि लग्नाच्या कालावधीत सोन्याचे भाव एवढ्या उच्चांक स्थरावर गेले असल्याने सर्वसामान्यांना आता सोनं खरेदी करण अवघड झालं आहे. .देशभरातील सोन्याचा भाव जर बघितला तर केवळ सहा दिवसांतच सोन्याचा भाव सुमारे ७,०४० रुपयांनी वाढला आहे. तर डिसेंबर २०२४ पासून डिसेंबर २०२५ या एका वर्षात सोन्याच्या भावात तब्बल ८१% विद्ध झाली आहे. म्हणजे मागच्या वर्षात एक तोळा (१० ग्रॅम) सोन्यासाठी जिथे ७७,९०० रुपये मोजावे लागत होते तिथे आज तब्ब्ल १,४१,३७० रुपये मोजावे लागतायेत..Stock Market IPO : या IPO ला तब्बल 1000 पट सब्स्क्रिप्शन; GMP मध्येही चमक, गुंतवणूकदारांना पैसा डबल करण्याची संधी? .दरम्यान शनिवारी दिल्लीच्या सराफा बाजारात २२ कॅरेट सोन्याचा भाव १,१०० रुपयांनी वाढून १२,२९,६०० इतका झाला आहे. सोबतच मुंबई आणि कोलकाता या दोन्ही महानगरात २४ कॅरेट सोन्याच्या भावात कालच्या तुलनेत १२००रुपयांची वाढ होऊन आजचा भाव प्रति १० ग्रॅम १,४१,२२० रुपये झाला आहे. तर देशात सर्वात महाग सोनं चेन्नईमध्ये असून तिथे आजचा भाव प्रति १० ग्रॅम १,४१,८२० रुपये आहे..चांदी 2.5 लाखांच्या वर देशभरात चांदीने आज आपली चकाकी एकदम वाढवली आहे. याच आठवड्यात चांदीने सहाव्यांदा आपला उच्चांक मोडीत काढला आहे. आज ११,००० रुपयांची वाढ नोंदवत चांदीने अडीच लाखांचा टप्पा पार केला आहे. दिल्लीच्या सराफा बाजारात आज चांदी प्रति किलो २,५१,००० रुपयाने विकली जात आहे. ११ डिसेंबर २०२५ ला चांदीचा भाव प्रति किलो १,९९,००० होता मात्र पुढच्या १६ दिवसांतच तब्बल ५२,००० रुपयांची वाढ चांदीने नोंदविली आहे. त्यामुळे सोन्यासोबतच चांदीनेही सर्वसामान्यांना रडवले आहे. मात्र यात गुंतवणूक करणाऱ्या गुंतवणूकदारांसाठी वाढत जाणारे हे भाव उत्साह निर्माण करत आहे..देशातील इतर महानगरांमधील कोलकाता आणि मुंबईमध्ये आजचा चांदीचा भाव प्रति किलो १,५१,०० रुपये इतकाच आहे. तर सर्वात महाग चांदी चेन्नईमध्ये असून तिथे आजचा भाव प्रति किलो १,७४,००० रुपये इतका आहे, ज्यात कालच्या तुलनेत तब्बल २०,०००० रुपयांची वाढ झाली आहे..Gold and Silver In 2026 : 2026 मध्ये सोनं फायद्याचं की चांदी? कोणती गुंतवणूक देणार मोठा रिटर्न? जाणून घ्या तज्ज्ञांचा अंदाज.महाराष्ट्रातील भाव राज्यातील सर्व शहरांमध्ये सोनं आणि चांदीचा भाव एकसारखाच दिसून येत आहे. आज मुंबई, पुणे, कोल्हापूर, नागपूर, नाशिक, जळगाव, आणि अमरावती या शहरांमध्ये २४ कॅरेट सोन्याचा भाव १,४१,२२० रुपये प्रति तोळा तर २२ कॅरेट सोन्याचा भाव १,२९,४५० रुपये प्रति तोळा इतका आहे. दरम्यान, महाराष्ट्रभर चांदीचा भाव प्रति किलो १,५१,००० रुपये इतका आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.