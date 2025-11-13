Personal Finance

Gold Rate Today : सोन्याचे भाव वाढले; चांदीही चमकली! जाणून घ्या तुमच्या शहरातील आजचे भाव!

Gold Rate Updates : राजधानी दिल्लीच्या सराफा बाजारात 24 कॅरेट सोन्याचा भाव 2000 रुपयांपेक्षा अधिक रुपयांनी वाढला आहे. दुसरीकडे, चांदीच्या भावात तब्बल 10,000 रुपयांची वाढ झाली आहे .
Gold Silver Rate in India : गुरुवारी सकाळी देशांतर्गत सोने आणि चांदीच्या दरांमध्ये तेजीत वाढ झाली. सध्या सराफा बाजारात 24 कॅरेट सोन्याचा भाव प्रति तोळा (10 ग्रॅम) सोन्याचा भाव ₹1,27,800 इतकी असून, तो कालच्या ₹1,25,510 च्या तुलनेत ₹2,290 ने वाढला आहे.

