Gold Rate Today : सोन्याचे भाव वाढले; चांदीही चमकली! जाणून घ्या तुमच्या शहरातील आजचे भाव!

Gold Silver Rate in India : गुरुवारी सकाळी देशांतर्गत सोने आणि चांदीच्या दरांमध्ये तेजीत वाढ झाली. सध्या सराफा बाजारात 24 कॅरेट सोन्याचा भाव प्रति तोळा (10 ग्रॅम) सोन्याचा भाव ₹1,27,800 इतकी असून, तो कालच्या ₹1,25,510 च्या तुलनेत ₹2,290 ने वाढला आहे..दरम्यान, 22 कॅरेट सोन्याचा भाव ₹1,17,150 प्रति 10 ग्रॅम झाला असून, कालच्या तुलनेत ₹2,100 ने भाववाढ झाली आहे.कमोडिटी मार्केटच्या MCX वर सकाळी सोन्याचा भाव 0.37% नी वाढून ₹1,26,935 प्रति 10 ग्रॅम झाला, तर चांदीचे भाव 1.70% नी वाढून तब्बल ₹1,64,854 प्रति किलो झाले..Gold Silver Rate : सोन्याचे भाव 8 लाखांच्या वर जाणार! चांदीही 3 लाखांवर? रॉबर्ट कियोसाकी यांची खळबळजनक भविष्यवाणी.चांदीचे भाव वाढले Goodreturn च्या आकडेवारीनुसार आजच्या बाजारात चांदीचा भाव तब्बल 10,000 रुपये प्रति किलो वाढून ₹1,72,400 एवढा झाला आहे. चांदीच्या भावातील एवढी वाढ ग्राहकांसाठी चिंतेचा विषय बनला आहे. तर गुंतवणूकदार खुश आहेत. राजधानी दिल्ली आणि देशाच्या इतर शहरांतही चांदीचा आजचा भाव हा ₹1,72,000 एवढंच आहे. .महाराष्ट्रातील सोन्याचे भावमहाराष्ट्रातील मुंबई आणि पुण्यामध्ये 24 कॅरेट सोन्याचा भाव प्रति तोळा (10 ग्रॅम) ₹1,27,800 इतका आहे. कालच्या तुलनेत दोन्ही शहरांत सोन्याच्या भाव जवळपास 2000 रुपयांनी वाढला आहे. दरम्यान 22 कॅरेट सोन्याचा भाव मुंबई मध्ये ₹1,17,800 इतका तर पुण्यात ₹1,17,150 इतका आहे..Gold & Silver Price : लग्नसराईत सोने-चांदीचे दर वाढणार, सराफ व्यवसायिकांचं मत काय; दर वाढीला अमेरिका कनेक्शन.भारतातील मुख्य शहरांमधील सोन्याचे भावशहराचे नाव 24 कॅरेट भाव (प्रति तोळा) 22 कॅरेट भाव (प्रति तोळा)दिल्ली - 1,27,950 1,17,300मुंबई - 1,27,800 1,17,800पुणे - 1,27,800 1,17,150अहमदाबाद - 1,27,850 1,17,200जयपूर - 1,27,950 1,17,300