Gold Rate Today : सोन्याच्या भावात किंचित घसरण तर चांदीचे भाव स्थिर; जाणून घ्या तुमच्या शहरातील आजचे भाव

Gold Rate In India : देशातील सोन्याच्या किमतींमध्ये सतत चढ-उतार होत आहेत. आज भारतातील सोन्या-चांदीच्या भावांमध्ये मागणीतील बदल आणि महागाईमुळे किंचित घट झाली आहे. सध्या 24 कॅरेट सोन्याचा भाव प्रति 10 ग्रॅम 1,22,010, तर 22 कॅरेटचा ₹1,11,840 आणि 18 कॅरेटचा ₹91,510 आहे. कालच्या तुलनेत 24 कॅरेट सोन्याचे भाव प्रति 10 ग्रॅम 10 रुपयांनी कमी झाले आहेत. .भारतात एका आठवड्यात 24 कॅरेट सोनं 980 नी स्वस्त झालं, तर 22 कॅरेट सोनं 1,160 नी स्वस्त झालं आहे. विश्लेषकांच्या मते, मजबूत अमेरिकन डॉलर आणि फेडरल रिझर्व्हच्या वेट-अँड-वॉच धोरणामुळे सुरक्षित गुंतवणूक मानल्या जाणाऱ्या सोन्याची मागणी कमी झाली आहे..चांदीचे भावGoodReturns.com च्या वृत्ता नुसार, आज भारतातील चांदीचा दर प्रति किलो ₹1,52,400 आहे. चांदीचा दर प्रति किलो 1,52,400 आहे, जो जागतिक बाजारातील हालचाली आणि रुपया-डॉलरच्या चढ-उतारांमुळे प्रभावित झाला आहे. चांदीचे दर प्रामुख्याने आंतरराष्ट्रीय बाजारातील घटकांवर अवलंबून असतात..सोन्याचा दरांवर परिणाम करणारे घटक भारतातील सोन्याच्या किंमती या जागतिक आणि देशांतर्गत घटकांवर मुख्यतः अवलंबून असतात. यात आंतरराष्ट्रीय सोन्याचे भाव, अमेरिकन डॉलरमधील चढ-उतार आणि विशेषतः सणासुदीच्या काळात वाढणारी स्थानिक दागिन्यांची मागणी हे सर्व घटक महत्त्वाची भूमिका बजावतात. त्यामुळे भारतीय खरेदीदारांना जागतिक आर्थिक बदल आणि हंगामी बाजारातील ट्रेंड्समुळे सोन्याच्या दरात सतत चढ-उतार अनुभवावे लागतात. .भारतातील मुख्य शहरांमधील सोन्याचे भावशहराचे नाव 24 कॅरेट भाव (प्रति तोळा) 22 कॅरेट भाव (प्रति तोळा)दिल्ली - 1,22,160 1,11,990मुंबई - 1,22,010 1,11,350पुणे - 1,22,010 1,11,840अहमदाबाद - 1,22,060 1,11,890 बेंगळुरू - 1,22,010 1,11,840