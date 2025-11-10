Personal Finance

Gold Rate Today : सोन्याच्या भावात किंचित घसरण तर चांदीचे भाव स्थिर; जाणून घ्या तुमच्या शहरातील आजचे भाव

Today Gold Rate : अलीकडे सोन्याच्या किंमतीत थोडीशी घसरण झाली आहे, ज्यामागे मागणीतील बदल आणि महागाईचे ट्रेंड हे प्रमुख कारण मानले जात आहे.
Gold Rate In India : देशातील सोन्याच्या किमतींमध्ये सतत चढ-उतार होत आहेत. आज भारतातील सोन्या-चांदीच्या भावांमध्ये मागणीतील बदल आणि महागाईमुळे किंचित घट झाली आहे. सध्या 24 कॅरेट सोन्याचा भाव प्रति 10 ग्रॅम 1,22,010, तर 22 कॅरेटचा ₹1,11,840 आणि 18 कॅरेटचा ₹91,510 आहे. कालच्या तुलनेत 24 कॅरेट सोन्याचे भाव प्रति 10 ग्रॅम 10 रुपयांनी कमी झाले आहेत.

