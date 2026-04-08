Gold Rate Today: युद्ध थांबल्याने सोन्याचे भावात अचानक मोठा बदल! काय आहे आजचा ताजा भाव?

Gold Price Today: अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी यांनी आज सकाळी इराण सोबतचा संघर्ष थांबविण्याची घोषणा केल्यानंतर सोनं आणि चांदीचे भाव वाढले. फेब्रुवारीच्या शेवटी सुरू झालेल्या अमेरिका-इराण युद्धापासून या दोन्ही धातूंच्या किंमतीत खूपच चढउतार पाहायला दिसून येत होते मात्र आता युद्धविराम झाल्याने सोन्याने उसळी घेतली. .सोन्याचा भावGoodreturnsच्या आजच्या ताज्या आकडेवारीनुसार राज्यातील मुंबई, पुणे आणि इतर शहरांमधील सराफा बाजारात 24 कॅरेटचा भाव सकाळी तब्बल 4,000 रुपयांनी वाढून प्रति तोळा 1,53,820 रुपये इतका झाला आहे. तर प्रति ग्रॅमचा भाव 15,382 रुपये इतका आहे. राजधानी दिल्लीत 24 कॅरेट चा भाव आज प्रति 10 ग्रॅम 1,53,970 रुपये इतका आहे.आजचा भाव कालपेक्षा प्रति तोळा 4 हजारांनी वाढला.मोठी भाववाढ होऊनही एका महिन्यात सोनं 10 हजारांनी स्वस्त आहे. राज्यात 22 कॅरेट सोन्याचा भाव प्रति तोळा 1,41,000 रुपये तर प्रति ग्रॅम 14,100 रुपये इतका आहे.18 कॅरेटचा भाव मुंबई, पुणे, कोल्हापूर आणि राज्यातील इतर ठिकाणी जवळपास प्रति तोळा 1,15,370 रुपये इतका आहे.18 कॅरेटचा प्रति ग्रॅम भाव 11,537 रुपये आहे..युद्धामुळे सोन्याचे भाव 10% घसरलेअमेरिका- इराण संघर्ष 28 फेब्रुवारीपासून सुरू झाल्यानंतर सोन्याचे भाव सुमारे 10% नी खाली आले. मार्च महिण्याच्या मध्यात तर सोनं 1.35 लाखांवर आले होते. साधारणपणे युद्ध तणावांमुळे गुंतवणूकदार सुरक्षित गुंतवणूक म्णून सोने खरेदी करतात, पण यावेळी संघर्षामुळे बाजारात अनिश्चितता वाढली असली तरी, त्याचवेळी डॉलर मजबूत झाला आणि कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किमतीमुळे महागाईचे धोके वाढले, ज्यामुळे अनेक गुंतवणूकदारांनी सोने विकून इतर सुरक्षित संपत्तीत पैसे टाकले. त्यामुळे सोनेच्या किंमतीवर दबाव आला आहे आणि किमती 10% पर्यंत खाली आल्या. पणं आता युद्ध थांबल्यामुळे पुन्हा यात तेजी दिसून येत आहे. .कमोडिटी बाजारआज सकाळी 10 वाजता MCX वर सोन्याचा भाव तब्बल 3,500 रुपयांनी वाढून 1,53,944 रुपये प्रति 10 ग्रॅमवर आला. तर चांदीचा भाव सुमारे 13,000 रुपयांनी वाढून 2,44,770 रुपये प्रति किलोवर आला..चांदीचा भावयुद्ध थांबण्याच्या निर्णयानंतर आज राज्यभरात चांदीचा भाव तब्बल एका आठवड्यानंतर 10,000 रुपयांनी वाढला. आज चांदी प्रति किलो 2,60,000 रुपायांवर व्यवहार करत आहे. आजही उच्चांकापासून चांदी 1.6 लाखांनी स्वस्त आहे.