Personal Finance
Gold Rate Today: 'ट्रम्प इफेक्ट'मुळे सोन्याच्या भावात मोठी वाढ; ऐन लग्नसराईत सोनं महागलं, पाहा आजचा ताजा भाव
Silver Rate Today: जगभरातील घडामोडींचा परिणाम देशातील सोनं बाजारावर होत आहे. कालच्या ट्रम्प यांच्या नवीन घोषणेमुळे आज सोन्याचे भाव एकदम वाढले आहेत. त्यामुळे ऐन लग्नसराईत सर्वसामान्यांची चिंता वाढली आहे.
Gold and Silver Price Today: आज सकाळी देशातील सराफा बाजारात सोन्याच्या भावात मोठी भाववाढ झाली. काल अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या टॅरिफ संदर्भातील निर्णयानंतर नव्या जागतिक आयात शुल्कांची घोषणा केली आणि सुरक्षित गुंतवणूक म्हणून सोन्याची मागणी वाढली परिणामी सोन्याचे भाव उसळले.