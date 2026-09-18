Personal Finance

Gold Rate Today: अमेरिकेने व्याजदर वाढवले अन् एकाच दिवसात सोन्याच्या भावात मोठा बदल! तुमच्या शहरातील आजचा ताजा भाव पाहा

Gold-Silver Price Today: अमेरिकेच्या फेडरल रिझर्व्हने व्याजदरात 0.25 टक्क्यांची वाढ केल्यानंतर सोन्याच्या भावात एका दिवसात मोठा बदल झाला आहे. महाराष्ट्रासह देशातील प्रमुख शहरांमध्ये 24, 22 आणि 18 कॅरेट सोन्याचा आजचा ताजा भाव किती आहे, जाणून घ्या.
Check Today’s City-Wise Gold-Silver Rates

Gold Rate Today: US Fed Hikes Interest Rates, Gold Prices See a Big Change in One Day

eSakal

Vinod Dengale
Updated on

Check 22K, 24K Gold Rates in Your City: सध्या देशभरात सण-उत्सवाचा काळ सुरू असून सोन्याच्या मागणी मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. या मागणीचा परिणाम आता सोन्याच्या भावावर दिसून येत आहे. काल अमेरिकन फेड रिजर्वने व्याजदरात वाढ केल्यानंतर सोनं स्वस्त झालं होत मात्र आज पुन्हा सोन्याने U-Turn घेत वाढ दाखवली आहे. आजच्या वाढीनंतर तुमच्या शहरात सोनं किती रुपयांना मिळतंय पाहा.

Loading content, please wait...
Gold Rate
Gold jewelry
Silver
silver jewelry
gold and silver
gold rates in india
silver rates
Marathi News Esakal
www.esakal.com