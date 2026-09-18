Gold Rate Today: अमेरिकेने व्याजदर वाढवले अन् एकाच दिवसात सोन्याच्या भावात मोठा बदल! तुमच्या शहरातील आजचा ताजा भाव पाहा

Check 22K, 24K Gold Rates in Your City: सध्या देशभरात सण-उत्सवाचा काळ सुरू असून सोन्याच्या मागणी मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. या मागणीचा परिणाम आता सोन्याच्या भावावर दिसून येत आहे. काल अमेरिकन फेड रिजर्वने व्याजदरात वाढ केल्यानंतर सोनं स्वस्त झालं होत मात्र आज पुन्हा सोन्याने U-Turn घेत वाढ दाखवली आहे. आजच्या वाढीनंतर तुमच्या शहरात सोनं किती रुपयांना मिळतंय पाहा. .महाराष्ट्रातील सोन्याचा भाव18 सप्टेंबर 2026 रोजी ऐन गौरी-गणपतीच्या काळात Goodreturns वेबसाइटच्या ताज्या आकडेवारीनुसार, सकाळी 10 वाजता महाराष्ट्रातील मुंबई, नागपूर, पुणेसह जवळपास सर्व शहरांमध्ये सोन्याचे भाव खालीलप्रमाणे आहेत -24 कॅरेट सोनं - 1,54,420 रुपये प्रति 10 ग्रॅम आणि 15,442 रुपये प्रति ग्रॅम22 कॅरेट सोनं - 1,41,550 रुपये प्रति 10 ग्रॅम आणि 14,155 रुपये प्रति ग्रॅम18 कॅरेट सोनं - 1,15,820 रुपये प्रति 10 ग्रॅम आणि 11,582 रुपये प्रति ग्रॅम.Petrol Diesel Price: UPI वरील नवीन चार्जनंतर पेट्रोल-डिझेलचे भाव वाढणार? पंप डीलर्सचा सरकारला प्रस्ताव; आज कितीला मिळतंय?.1 तोळ्याचा भाव किती?सराफा बाजारात वर दिलेले भाव मेकिंग चार्जेस आणि GST वगळून आहेत. त्यामुळे यात मेकिंग चार्जेस म्हणजेच सोनाराचा खर्च आणि GST समाविष्ट केल्यास, दागिन्यांसाठी वापरण्यात येणारं 22 कॅरेट सोनं प्रति तोळा 1,63,292 रुपयांना विकलं जात आहे. तर 18 कॅरेट सोनं 1,33,610 रुपये प्रति तोळा आहे.दरम्यान, 22 कॅरेट सोनं प्रति ग्रॅम 16,329 रुपये आणि 18 कॅरेट 13,361 रुपयांना विकलं जात आहे..सोन्याच्या दरांतील आकडेवारी2026 च्या सुरुवातीला सोन्याच्या भावात एकदम मोठी तेजी दिसून आली होती आणि सोनं तब्बल 1,80,000 रुपयांवर पोहचलं होत. मात्र त्यानंतर सोन्यात कायम चढ-उतार दिसून येत आहे. काल अमेरिकन फेडने व्याजदर वाढविल्यानंतर आज सोनं तब्बल 1,580 रुपयांनी महागलं आहे. दरम्यान, 1 जानेवारी 2026 च्या तुलनेत सोनं 19 हजार रुपयांनी महाग आहे..दिल्लीत सोन्याचे भाव24 कॅरेट सोनं - 1,54,570 रुपये प्रति 10 ग्रॅम आणि 15,457 रुपये प्रति ग्रॅम22 कॅरेट सोनं - 1,41,700 रुपये प्रति 10 ग्रॅम आणि 14,170 रुपये प्रति ग्रॅम18 कॅरेट सोनं - 1,15,970 रुपये प्रति 10 ग्रॅम आणि 11,597 रुपये प्रति ग्रॅम.Fed Rate Hike: अमेरिकेने व्याजदर वाढवले; तुमच्या कर्जाच्या EMI पासून शेअर बाजार ते सोन्याच्या भावापर्यंत काय बदलणार?.चांदीचा भाव18 सप्टेंबर 2026 रोजी सकाळी 10 वाजता Goodreturnsच्या आकडेवारीनुसार, चांदीचा भाव प्रति किलो 2,50,000 रुपये झाला आहे. तब्बल सहा दिवसानंतर आज सोनं 5 हजारांनी महागलं आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.