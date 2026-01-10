Gold Rate Today : खरेदीदारांना धक्का! अमेरिकेच्या ‘मी’पणामुळे सोनं-चांदी उसळली; आज खरेदी करायची असेल तर आधी हे दर पाहाच!

Maharashtra Gold and Silver Rate : आपल्या भारतीयांच सोनं आणि चांदीवरील प्रेम काही नवीन नाही. दागिने, गुंतवणूक तसेच औद्योगिक वापरासाठी भारतात या दोन्ही मौल्यवान धातूंचा मोठ्या प्रमाणावर वापर केला जातो. नोव्हेंबर २०२५ मधील सोनं, चांदी तसेच मौल्यवान धातूंच्या भारताच्या आयात खर्चातून हे स्पष्टपणे दिसून येत. त्यामुळे देशात या दोन धातूंच्या किंमतीत कायम चढ-उतार होताना दिसून येतात. आजच्या दिल्लीच्या सराफा बाजारातही २४ कॅरेट सोन्याचा भाव तब्बल १,०५० रुपयांनी वाढल्याचे दिसून आले. .Goodreturns च्या आकडेवारीनुसार, आज सकाळी दिल्लीच्या सराफा बाजारात २४ कॅरेट सोन्याचे भाव प्रति १० ग्रॅम १,४०,६१० रुपये इतका आहे तर २२ कॅरेट सोन्याचा भाव प्रति १० ग्रॅम १,२८,९०० रुपये इतका आहे. देशभरात सोन्याचे भाव नवीन वर्षात प्रति १० ग्रॅम १,३५,६०० वरून मागच्या दहा दिवसांतील चढ-उतरासह आज १,४०,६१० रुपये झाले आहेत. काल आणि आज दोन दिवसांतच सोनं २,४६० रुपयांनी महागलं आहे. .IPO Market : सरकारी मिनीरत्न कंपनीत गुंतवणुकीची संधी! आजपासून IPO खुला; आधी जाणून घ्या ही महत्त्वाची माहिती.जागतिक घडामोडी कारणीभूत अमेरिकेत ट्रम्प प्रशासनाने ५००% आयात शुल्क लावण्याबाबतच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिल्याचा आणि अमेरिकेतच डिसेंबरमधील रोजगाराची आकडेवारी प्रसिद्ध झाल्याने त्याचा आंतरराष्ट्रीय बाजारावर नकारात्मक परिणाम झाला. त्यामुळे शेअर बाजारही गडगाडला आणि गुंतवणूकदारांनी सुरक्षित पर्याय म्हणून सोनं-चांदीमध्ये गुंतवणूक सुरू केल्याने मागणी वाढली. दरम्यान, जागतिक पातळीवरील राजकीय आणि आर्थिक स्थिती स्थिर होत नसल्याने सोनं, चांदीच्या भावात वाढ होत असल्याचे सराफ व्यावसायिकांकडून सांगितले जात आहे..चांदी चमकली मागच्या दोन दिवसांतील घसरणीनंतर आज चांदी ११,००० एउपयांनी महागली आहे. २७ डिसेंबरला आपला सर्वकालीन उच्चांक गाठल्यानंतर चांदीच्या भावात सातत्याने चढ-उतार दिसत आहेत. १ जानेवारीला चांदीचा भाव प्रति किलो २,३८,००० रुपये इतका होता जो आज दिल्लीच्या सराफा बाजारात २,६०,००० रुपये झाला आहे. त्यामुळे ग्राहकांसोबतच उद्योगक्षेत्रात चांदीची मागणी वाढल्याने चांदीचे वाढताना दिसत आहेत. .Saving Scheme : सरकारी हमीची सुरक्षित गुंतवणूक योजना! मिळेल ८२,००० रुपये व्याज आणि १.५ लाखांची करसवलत .राज्यातील सोनं-चांदीचा भाव महाराष्ट्रातील सर्व शहरांमध्ये सोन्याचे भाव जवळपास एकसारखेच आहेत. राज्यातील मुंबई, पुणे, नागपूर, जळगाव आणि छ. संभाजीनगर या शहरांत २४ कॅरेट शुद्ध सोन्याचा भाव प्रति १० ग्रॅम १,४०,४६० रुपये तर नाशिक मध्ये १,४०,४९० रुपये इतका आहे. दरम्यान, राज्यभरात चांदी प्रति किलो २,६०,००० रुपये आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.