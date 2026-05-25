Gold Rate Today: अमेरिका-इराण तणावात सोनं 14 हजारांनी स्वस्त! आजचा ताजा भाव काय? सोनं स्वस्त होणार की महागणार?

Gold Price Today: पश्चिम आशियातील तणावामुळे जागतिक बाजारात पेट्रोल-डिझेल तसेच सोनं-चांदीच्या दरांवर मोठा परिणाम दिसून येत आहे. अमेरिका-इराण संघर्ष सुरू झाल्यापासून सोनं भाव तब्बल 14 हजारांनी स्वस्त झाल आहे. मात्र मे महिन्यात पुन्हा तेजी दिसू लागल्यानंतर मागच्या आठवड्याच्या शेवटी पुन्हा घसरण झाल्याने सर्वसामान्यांना दिलासा मिळाला. सद्यस्थितीतही अमेरिका आणि इराण यांच्यात सुरू असलेल्या चर्चेकडे गुंतवणूकदारांचे लक्ष लागले आहे. त्यामुळे 25 मे रोजी देशभरातील दर काय आहेत जाणून घेऊयात....सोन्याचे भावGoodreturns वेबसाइटच्या ताज्या आकडेवारीनुसार 25 मे 2026 रोजी सकाळी 9.30 वाजता राजधानी दिल्लीमध्ये सोन्याचे भाव पुढीलप्रमाणे -24 कॅरेट सोनं - 1,59,200 रुपये प्रति 10 ग्रॅम आणि 15,920 रुपये प्रति ग्रॅम22 कॅरेट सोनं - 1,45,940 रुपये प्रति 10 ग्रॅम आणि 14,594 रुपये प्रति ग्रॅम18 कॅरेट सोनं - 1,19,430 रुपये प्रति 10 ग्रॅम आणि 11,943 रुपये प्रति ग्रॅम- उच्चांकापासून आज सोन्याचा भाव 21 हजारांनी स्वस्त आहे.- मागील एका वर्षात सोनं 62 हजारांनी महाग झालं आहे. मे 2025 मध्ये सोनं 98 हजार रुपये प्रति तोळा होतं.- जानेवारी 2026 च्या तुलनेत आज सोनं 24 हजारांनी महाग झालं आहे..महाराष्ट्रातील सोन्याचा भावGoodreturns वेबसाइटच्या ताज्या आकडेवारीनुसार 25 मे 2026 सकाळी 9.20 वाजता राज्यातील मुंबई, पुणे, कोल्हापूर, नागपूर, जळगाव आणि इतर शहरांमधील सोन्याचे भाव पुढीलप्रमाणे आहे.24 कॅरेट सोनं - 1,59,050 रुपये प्रति 10 ग्रॅम आणि 15,905 रुपये प्रति ग्रॅम22 कॅरेट सोनं - 1,45,790 रुपये प्रति 10 ग्रॅम आणि 14,579 रुपये प्रति ग्रॅम18 कॅरेट सोनं - 1,19,280 रुपये प्रति 10 ग्रॅम आणि 11,928 रुपये प्रति ग्रॅम.कमोडिटी बाजारआज देशांतर्गत कमोडिटी बाजारात MCX वर सोन्याचा भाव 1,59,145 रुपयांवर व्यवहार करत आहे. तर चांदीचा भाव तब्बल 3,500 रुपयांनी वाढून 2,75,428 रुपयांवर व्यवहार करत आहे..चांदीचा भावGoodreturns च्या आकडेवारीनुसार आज सकाळी महाराष्ट्रासह राजधानी दिल्लीत चांदीचा भाव काल 100 रुपयांनी घसरलाआहे. आज चांदी प्रति किलो 2,84,900 रुपयांना विकली जात आहे..सोनं-चांदीचे दरात काय होऊ शकत?बाजारातील तज्ज्ञांच्या मते, जागतिक बाजारात स्पष्ट संकेत मिळेपर्यंत व्यापारी मोठी गुंतवणूक टाळत आहेत. त्यामुळे सोन्याच्या किंमतींमध्ये स्थिरता दिसून येऊ शकते. मात्र दुसरीकडे, वाढता जागतिक तणाव आणि वाढलेल्या ऊर्जा किमतींमुळे चांदीचे भाव पुढच्या काही दिवसांत वाढू शकतात. त्यामुळे येत्या काही दिवसांत सोने-चांदी बाजारात सावध हालचाली पाहायला मिळण्याची शक्यता आहे.