Gold Rate Today : चार दिवसांच्या घसरणीनंतर सोनं महागलं! चांदी मात्र आणखी स्वस्त; जाणून घ्या आजचा भाव

Silver Rate Today : 'व्हॅलेंटाइन डे' च्या दिवशीच देशांतर्गत सराफा बाजारात सोन्याच्या भावात मोठी वाढ झाली आहे. 24 कॅरेट, 22 कॅरेट आणि 18 कॅरेट या तिन्ही प्रकारांमध्ये भाववाढ झाली आहे मात्र चांदीच्या किमतींमध्ये आजही घट झाली आहे. काल झालेल्या घसरणीनंतर गुंतवणूकदार आणि ग्राहकांचे लक्ष 14 फेब्रुवारीला म्हणजेच व्हॅलेंटाईन डे कडे लागले होते की आज पुन्हा भाव कमी होतील मात्र सराफा बाजारात सोन्याने यु-टर्न घेतला आहे. .देशातील सोन्याचा भाव Goodreturens च्या ताज्या आकडेवारीनुसार आज राजधानी दिल्लीच्या सराफा बाजारात 24 कॅरेट सोन्याचा भाव सुमारे 2 हजार रुपयांनी वाढला असून 10 ग्रॅमसाठी 1,57,900 रुपये इतका झाला आहे, तर 1 किलोसाठी तो 1,57,90,000 रुपये इतका आहे. तर 22 कॅरेट सोन्याचा भाव प्रति 10 ग्रॅम 1,44,750 रुपये आहे आणि 18 कॅरेट सोन्याचा भाव प्रति 10 ग्रॅम 1,18,460 रुपये आहे. .देशातील चांदीचा भावसराफा बाजारात सोन्याचा भाव वाढला असला तरी चांदीच्या भावात मात्र आजही घसरण डोसून आली. कालच्या तुलनेत आज सकाळी चांदीचा भाव प्रति किलो 5 हजार रुपयांनी स्वस्त होऊन 2,75,000 रुपये इतका झाला आहे. दरम्यान मुंबई आणि कोलकाता या शहरांमध्येही चांदीचा भाव दिल्ली इतकंच आहे. .राज्यातील सोनं-चांदीचा भाव महाराष्ट्रातील मुंबई, नागपूर, पुणे, छ. संभाजीनगर, कोल्हापूर, अमरावती, जळगाव आदि. शहरांमध्ये 24 कॅरेट सोन्याचा भाव प्रति तोळा (10 ग्रॅम) 1,57,750 रुपये आहे तर 22 कॅरेट सोन्याचा भाव 1,44,460 रुपये इतका आहे. राज्यातील इतर सर्व शहरांमध्ये सोन्याचा भाव जवळपास इतकाच आहे.तर चांदीचा भाव आज 5 हजार रुपयांनी स्वस्त होऊन प्रति किलो 2,75,000 रुपये इतका झाला आहे..22 आणि 24 कॅरेटमध्ये काय फरक?24 कॅरेट सोने 99.9% शुद्ध असत तर 22 कॅरेट सोनं अंदाजे 91% शुद्ध असतं. 22 कॅरेट सोन्यात तांबे, चांदी, जस्त यांसारख्या 9% इतर धातूंचे मिश्रण करून दागिने तयार केले जातात. 24 कॅरेट सोने शुद्ध असले तरी त्याचे दागिने बनवता येत नाहीत. त्यामुळे बहुतेक दुकानदार 22 कॅरेटमध्ये सोने विकतात.