Gold Rate Update: गुढीपाडव्याला महाराष्ट्रात सोनं कोसळलं! 2 महिन्यांतील सर्वात स्वस्त भाव आज; 1 तोळा कितीला विकलं जात आहे?

Today Gold Rate: आज सोनं खरेदी करणाऱ्या सर्वसामान्य ग्राहकांसाठी गुढीपाडवा गोड झाला आहे. याच कारण म्हणजे सोन्याच्या भावात झालेली मोठी घसरण. मागच्या काही दिवसांपासून वाढत चाललेला सोन्याचा भाव आज सकाळी 2,500 रुपयांनी खाली आला. तर दुपारी 4 वाजेपर्यंत तो जवळपास 7 हजार रुपयांपेक्षा जास्त घसरला आणि ग्राहक खुश झाले. .हिंदू संस्कृतीमधील साडे तीन मूहर्तापैकी एक असलेल्या गुढीपाडव्याच्या दिवशी लोक सोनं खरेदीला प्राधान्य देतात. आणि अशाच वेळी सोन्याच्या भावात मोठी घसरण झाल्याने खरेदी करणाऱ्यांची चांदी झाली आहे. तज्ज्ञांच्या मते, अमेरिकेतील वाढते व्याजदर आणि मजबूत झालेला डॉलर यामुळे सुरक्षित गुंतवणूक म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या सोन्याची मागणी कमी झाली आहे. त्यामुळेच सोन्याचे भाव कोसळले..Gold Investment: युद्ध सुरू असतानाही सोन्याचे भाव का पडले? शेअर बाजार कोसळला तरी सोनं स्वस्त का? पुढे काय होणार? तज्ज्ञांचे मत.सोनं-चांदीचा भाव Goodreturns वेबसाईटच्या ताज्या आकडेवारीनुसार, 4.30 वाजता राजधानी दिल्लीमध्ये 24 कॅरेट सोन्याचा भाव तब्बल 7,140 रुपयांनी घसरला. सकाळी 2,780 रुपयाची घसरण झाली होती मात्र पुन्हा सोन्यावर दबाव आल्याने दुपारीच सोन्याचा भाव कोसळला. सध्या दिल्लीमध्ये 24 कॅरेट सोनं प्रति तोळा 1,50,430 रुपयांना विकलं जात आहे. तर 22 कॅरेट भाव 1,37,900 रुपये झाला आहे. दरम्यान चांदीचा भाव प्रति किलो 2,60,000 रुपये इतका आहे. .कमोडिटी बाजार कोसळला कमोडिटी बाजार MCX वर तर सोन्याचा भावात सुमारे 4.25 टक्क्यांची घसरण झाली. सध्या MCX वर सोनं 6,500 रुपयांनी घसरून 1,46,520 रुपयांवर व्यवहार करत आहे. तर चांदीचा भाव 17,000 रुपयांनी खाली येत 2,29,000 रुपयांवर व्यवहार करत आहे. .महाराष्ट्रातील भाव राज्यात सोनं खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांसाठी तर सोन्याच्या भावातील घसरण ही मोठी दिलासादायक बातमी आहे. सध्या राज्यात 24 कॅरेट सोन्याचा भाव केवळ 6 तासांत 7,100 रुपयांनी घसरला असून 1,50,280 रुपये झाला आहे, तर 22 कॅरेट सोनं 13,775 रुपये प्रती ग्रॅम आणि 18 कॅरेट सोनं 11,271 रुपये प्रति ग्रॅम एवढ्याला विकलं जात आहे.