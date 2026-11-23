Mumbai Pune Gold Rate: दिवाळीनंतर सोनं आणि चांदी या दोन्ही मौल्यवान धातूंच्या दरात मोठी घसरण पाहायला मिळाली. कालपासून लग्नसराईचा हंगाम देखील आता सुरू झाल्याने देशभरात सराफ बाजारात सोन्याची मागणी वाढण्याची शक्यता असताना सोनं 11 महिन्यांतील स्वस्त दरात विकलं जात होत. मात्र, आज अचानक सोन्याच्या दरात वाढ झाली आहे. त्यामुळे तुमच्या शहरात सोनं किती रुपयांना विकलं जात आहे, ते जाणून घेऊया..भारतात सोन्याचा दरगुडरिटर्न्सच्या आकडेवारीनुसार, आज सकाळी दिल्लीच्या सराफा बाजारात 24 कॅरेट सोनं प्रति 10 ग्रॅम 1,26,710 रुपयांना विकलं जात आहे. 22 कॅरेट सोनं 1,16,150 रुपयांना विकलं जात आहे. तर 18 कॅरेट सोनं 95,060 रुपयांना विकलं जात आहे. गेल्या आठवड्यात सोन्याच्या दरात मागील आठ महिन्यांतील सर्वात मोठी घसरण नोंदवण्यात आली होती. त्यानंतर आज सोन्याच्या दरात 1,480 रुपयांची वाढ झाली आहे.कमोडिटी बाजारकमोडिटी बाजार MCX वर आज सकाळपासूनच तेजी दिसून आली. सकाळी 9.50 वाजता सोनं 2,800 रुपयांनी वाढून प्रति 10 ग्रॅम 1,24,632 रुपयांवर व्यवहार करत आहे. तर चांदीही 3,200 रुपयांनी वाढून प्रति किलो 1,51,000 रुपयांवर व्यवहार करत आहे..Bisleri Water: बिसलेरीचं पाणी पिण्यासाठी असुरक्षित? तपासणीत धक्कादायक प्रकार; FSSAI ची कारवाई, कंपनीने दिले स्पष्टीकरण; नेमकं प्रकरण काय?.महाराष्ट्रात सोन्याचा भावगुडरिटर्न्सच्या आकडेवारीनुसार, मुंबई, पुणे, नागपूर, कोल्हापूर, नाशिकसह राज्यातील प्रमुख शहरांमध्ये सोन्याचे दर पुढीलप्रमाणे आहेत.24 कॅरेट सोनं - 1,26,560 रुपये प्रति 10 ग्रॅम आणि 12,656 रुपये प्रति ग्रॅम22 कॅरेट सोनं - 1,16,000 रुपये प्रति 10 ग्रॅम आणि 11,600 रुपये प्रति ग्रॅम18 कॅरेट सोनं - 94,910 रुपये प्रति 10 ग्रॅम आणि 9,491 रुपये प्रति ग्रॅम.जळगाव सराफ बाजारजळगावच्या सोनं बाजारातही आज सुरुवातीलाच सोनं हे दोन हजार रुपयांनी तर चांदी एक हजार रुपयांनी महाग झाली. आज 24 कॅरेट सोन्याचा भाव प्रति 10 ग्रॅम 1,25, 500 रुपये असून चांदीचा भाव 1,55, 000 रुपये प्रति किलो आहे..आंतरराष्ट्रीय बाजारब्लूमबर्गच्या वृत्तानुसार, सोमवारी सकाळी सिंगापूरमधील बाजारात स्पॉट गोल्डचा दर 1.1 टक्क्यांनी वाढून 3,579 डॉलर प्रति औंसवर पोहोचला. गेल्या आठवड्यात सोन्याच्या दरात मोठी घसरण झाली होती. त्यानंतर अमेरिकेच्या फेडरल रिझर्व्हकडून आगामी काळात व्याजदरांबाबत काय निर्णय घेतला जाऊ शकतो, याचा गुंतवणूकदार पुन्हा अंदाज घेत असल्याने सोन्याच्या दरात ही सुधारणा दिसून आली..Gold Market: ‘गोल्ड क्रॅश’ कशामुळे?.खरेदी वाढलीगेल्या काही दिवसांत सोन्याच्या किमती कमी झाल्याने भारतातील काही ग्राहकांनी खरेदीची संधी साधली आहे. लग्नसराईचा हंगाम सुरू झाल्याने विशेषतः लग्नासाठी दागिने खरेदी करणाऱ्यांनी कमी दरात सोनं खरेदी करण्याला पसंती दिली. मात्र, एकूणच सोन्याच्या मागणीत अजूनही फारशी वाढ झालेली नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.