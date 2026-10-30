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Gold-Silver Investment: सोनं की चांदी? 1:76 च्या रेशोमुळे कशात गुंतवणुकीची संधी? तज्ज्ञांनी सांगितला फॉर्म्युला!

Gold vs Silver Investment: गोल्ड-सिल्व्हर रेशो 76 वर पोहोचल्याने सोन्याच्या तुलनेत चांदी स्वस्त असल्याचा संकेत मिळत आहे. अशा परिस्थितीत सोनं की चांदी, कोणत्या धात्यात गुंतवणूक करावी आणि पोर्टफोलिओमध्ये किती वाटा ठेवावा, याबाबत तज्ज्ञांनी काय सांगितलं आहे ते जाणून घ्या.
Gold-Silver Investment

Gold or Silver? Ratio Hits 76:1; Experts Reveal Where Investors Should Put Their Money

eSakal

Vinod Dengale
Updated on

Gold vs silver which is better investment right now: सोनं आणि चांदीच्या किमतींमध्ये सध्या मोठी चढ-उतार पाहायला मिळत आहे. अशातच गोल्ड-सिल्व्हर रेशो म्हणजेच सोनं-चांदी गुणोत्तर सुमारे 76 वर पोहोचलं आहे. याचा अर्थ एक औंस सोनं खरेदी करण्यासाठी जवळपास 76 औंस चांदी लागते. या रेशोमध्ये वाढ होणं म्हणजे सोन्याच्या तुलनेत चांदी स्वस्त झाली आहे, असा संकेत मिळतो. त्यामुळे सध्याच्या परिस्थितीत सोन्यात गुंतवणूक करावी की चांदीत, असा प्रश्न गुंतवणूकदारांसमोर आहे.

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