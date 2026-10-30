Gold-Silver Investment: सोनं की चांदी? 1:76 च्या रेशोमुळे कशात गुंतवणुकीची संधी? तज्ज्ञांनी सांगितला फॉर्म्युला!

Gold vs silver which is better investment right now: सोनं आणि चांदीच्या किमतींमध्ये सध्या मोठी चढ-उतार पाहायला मिळत आहे. अशातच गोल्ड-सिल्व्हर रेशो म्हणजेच सोनं-चांदी गुणोत्तर सुमारे 76 वर पोहोचलं आहे. याचा अर्थ एक औंस सोनं खरेदी करण्यासाठी जवळपास 76 औंस चांदी लागते. या रेशोमध्ये वाढ होणं म्हणजे सोन्याच्या तुलनेत चांदी स्वस्त झाली आहे, असा संकेत मिळतो. त्यामुळे सध्याच्या परिस्थितीत सोन्यात गुंतवणूक करावी की चांदीत, असा प्रश्न गुंतवणूकदारांसमोर आहे..रेशो कशासाठी महत्त्वाचा?गोल्ड-सिल्व्हर रेशोच्या मदतीने सोनं आणि चांदी यापैकी कोणता धातू तुलनेने महाग किंवा स्वस्त आहे, याचा अंदाज घेता येतो. तसेच एका धातूमधील गुंतवणूक कमी करून दुसऱ्या धात्यात गुंतवणूक करण्याची योग्य वेळ ओळखण्यासाठीही या रेशोचा उपयोग होऊ शकतो.सध्या गोल्ड-सिल्व्हर रेशो सध्या सुमारे 76 वर पोहोचला आहे. यंदा या रेशोमध्ये 27 टक्क्यांनी, तर गेल्या महिनाभरात 12 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. दीर्घकालीन सरासरी साधारण 65 ते 70 दरम्यान असते. त्यामुळे सध्याच्या रेशोनुसार सोन्याच्या तुलनेत चांदी स्वस्त असल्याचं दिसतं..Gold Silver Price: धनत्रयोदशीआधी सोन्याच्या भावात मोठी घसरण! चांदीही 1,86,273 रुपयांवर; मुंबई-पुण्यासह तुमच्या शहरातील ताजे दर किती?.2026 मध्ये गोल्ड-सिल्व्हर रेशोमध्ये मोठे चढ-उतार पाहायला मिळाले. या वर्षाच्या सुरुवातीला चांदीचा भाव प्रति औंस 121.6 डॉलर या विक्रमी पातळीवर पोहोचला होता. त्यावेळी गोल्ड-सिल्व्हर रेशो घसरून 43.6 वर आला होता. मात्र, त्यानंतर चांदीच्या किमतीत मोठी घसरण झाली. विक्रमी उच्चांकापासून चांदीचा भाव 55 टक्क्यांहून अधिक घसरला असून, यंदा तो सुमारे 27 टक्क्यांनी खाली आला आहे. सध्या चांदीचा भाव प्रति औंस 52.8 डॉलरच्या आसपास आहे. याउलट सोन्याच्या किमतीत यंदा तुलनेने कमी म्हणजे जवळपास 7 टक्क्यांची घसरण झाली आहे. सोन्याचा भाव सध्या प्रति औंस 4,027 डॉलरच्या आसपास आहे..29 ऑक्टोबर रोजी आंतरराष्ट्रीय बाजारात सोन्याचा भाव जवळपास 1 टक्क्यांनी घसरून 4,030 डॉलरच्या आसपास होता. तर चांदीच्या किमतीत 1.80 टक्क्यांची घसरण होऊन भाव 53 डॉलर प्रति औंसच्या थोडा वर होता. देशांतर्गत बाजारात मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज म्हणजेच MCX वर चांदीचा भाव जवळपास 1.92 लाख रुपये प्रति किलो, तर सोन्याचा भाव 1.43 लाख रुपये प्रति 10 ग्रॅमच्या आसपास होता..गोल्ड-सिल्व्हर रेशोचा वापर गुंतवणुकीसाठी कसा?गोल्ड-सिल्व्हर रेशोचा वापर केवळ बाजारातील तेजी-मंदीचा अंदाज घेण्यासाठी करू नये. त्याऐवजी सोनं आणि चांदी यांच्यातील तुलनात्मक मूल्य समजून घेण्यासाठी आणि पोर्टफोलिओमधील गुंतवणुकीचा समतोल राखण्यासाठी या रेशोचा उपयोग करता येतो.रेशो ऐतिहासिक सरासरीपेक्षा खूप वर गेल्यास गुंतवणूकदार सोन्याच्या तुलनेत चांदीतील गुंतवणूक हळूहळू वाढवण्याचा विचार करू शकतात. याउलट, रेशो मोठ्या प्रमाणात खाली आल्यास चांदीने सोन्याच्या तुलनेत चांगली कामगिरी केल्याचा संकेत मिळतो. अशावेळी चांदीतील काही नफा बुक करून सोन्यात गुंतवणूक करण्याचा विचार करता येतो.सध्याचा रेशो 76 च्या आसपास असल्याने चांदीत टप्प्याटप्प्याने गुंतवणूक करण्याचा विचार करता येऊ शकतो. रेशो 75, 80 आणि 85 अशा पातळ्यांवर पोहचल्यास गुंतवणूक वाढवण्याचा विचार करता येईल. त्यानंतर रेशो पुन्हा 55 ते 60 च्या दरम्यान आल्यास चांदीतील काही नफा सोन्यात वळवण्याचा विचार करता येईल.मात्र, केवळ गोल्ड-सिल्व्हर रेशो पाहून गुंतवणुकीचा निर्णय घेऊ नये. अमेरिकन डॉलरची स्थिती, फेडरल रिझर्व्हच्या व्याजदरांबाबतच्या भूमिका आणि औद्योगिक मागणी यांचाही विचार करणं आवश्यक आहे. कारण बाजारातील परिस्थितीनुसार हा रेशो अनेक महिने उच्च पातळीवर राहू शकतो..गुंतवणूकदारांनी सोनं-चांदीत किती गुंतवणूक करावी?महागाई, चलनातील चढ-उतार आणि बाजारातील अनिश्चिततेपासून बचाव करण्यासाठी गुंतवणूकदार आपल्या एकूण पोर्टफोलिओपैकी 10 ते 15 टक्के रक्कम सोनं आणि चांदीमध्ये गुंतवण्याचा विचार करू शकतात. या गुंतवणुकीत सोन्याला मुख्य स्थान द्यायला हवं. कारण चांदीच्या तुलनेत सोन्याच्या किमतीतील चढ-उतार कमी असतात. तसेच जगभरातील मध्यवर्ती बँकांकडून सोन्याची खरेदी सुरू असते.दुसरीकडे, सौरऊर्जा, इलेक्ट्रिक वाहनं आणि इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योगातील मागणीमुळे चांदीला वाढीची संधी मिळू शकते. मात्र, चांदीच्या किमती सोन्याच्या तुलनेत अधिक वेगाने वर-खाली होतात..US Fed Rate: अमेरिकन फेडचा व्याजदराबाबत निर्णय! शेअर बाजारापासून सोन्या-चांदीपर्यंत काय परिणाम होणार?.गुंतवणुकीचे 3 पर्याय तज्ञांनी आपल्या पोर्टफोलिओ मध्ये सोनं-चांदीची गुंतवणूक किती असावी याबाबत 3 पर्याय दिले आहेत -1. कमी जोखीम घेणारे गुंतवणूकदार - 80 टक्के सोनं आणि 20 टक्के चांदी.2. मध्यम जोखीम घेणारे गुंतवणूकदार - 70 टक्के सोनं आणि 30 टक्के चांदी.3. अधिक जोखीम घेणारे गुंतवणूकदार - 60 टक्के सोनं आणि 40 टक्के चांदी. Disclaimer: ही बातमी केवळ माहितीसाठी देण्यात आली कोणतंही गुंतवणूक सल्ला नाही.गोल्ड-सिल्व्हर रेशो हा गुंतवणुकीचा एक संकेत आहे; तो भविष्यातील किमतींची हमी देत नाही.त्यामुळे गुंतवणूक करताना अभ्यास आणि तज्ञांचा सल्ला घ्यावा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.