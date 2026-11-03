Personal Finance

Gold-Silver Price Crash: धनत्रयोदशीपूर्वी सोनं-चांदीचे भाव कोसळले! उच्चांकापासून सोनं 43 हजारांनी, तर चांदी 2.43 लाखांनी स्वस्त

Why Are Gold and Silver Rates Falling Sharply Before Diwali: धनत्रयोदशी आणि दिवाळीपूर्वी सोन्या-चांदीच्या दरात मोठी घसरण झाली असून, उच्चांकाच्या तुलनेत दोन्ही धातूंचे भाव लाखोंनी खाली आले आहेत. सध्याचा भाव किती तसेच घसरणीमागचं नेमकं कारण काय आणि आता खरेदी करावी का? जाणून घ्या.
Gold-Silver Price Crash: Gold Falls by ₹43,000, Silver Becomes Cheaper by ₹2.43 Lakh Ahead of Dhanteras

Gold-Silver Price Crash: Gold Falls by ₹43,000, Silver Becomes Cheaper by ₹2.43 Lakh Ahead of Dhanteras

eSakal 

Vinod Dengale
Updated on

Gold and silver prices falling before Dhanteras 2026: धनत्रयोदशी आणि दिवाळीचा सण जवळ येत असतानाच सोने-चांदी खरेदीचा विचार करणाऱ्या ग्राहकांसाठी दिलासादायक बातमी आहे. गेल्या काही दिवसांपासून सोन्या-चांदीच्या किमतीत घसरण सुरू असून, मंगळवारी 3 नोव्हेंबर रोजी दुपारी कमोडिटी आणि सराफा या दोन्ही बाजारात पुन्हा एकदा मोठी पडझड पाहायला मिळाली.

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