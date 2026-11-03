Gold-Silver Price Crash: धनत्रयोदशीपूर्वी सोनं-चांदीचे भाव कोसळले! उच्चांकापासून सोनं 43 हजारांनी, तर चांदी 2.43 लाखांनी स्वस्त

Gold and silver prices falling before Dhanteras 2026: धनत्रयोदशी आणि दिवाळीचा सण जवळ येत असतानाच सोने-चांदी खरेदीचा विचार करणाऱ्या ग्राहकांसाठी दिलासादायक बातमी आहे. गेल्या काही दिवसांपासून सोन्या-चांदीच्या किमतीत घसरण सुरू असून, मंगळवारी 3 नोव्हेंबर रोजी दुपारी कमोडिटी आणि सराफा या दोन्ही बाजारात पुन्हा एकदा मोठी पडझड पाहायला मिळाली. .मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) वर चांदीचा भाव जवळपास 5 टक्क्यांनी घसरून प्रति किलो सुमारे 1.75 लाख रुपयांवर आला. तर सोन्याच्या किमतीत जवळपास 2 टक्क्यांची घट झाली. त्यामुळे सोन्याचा भाव प्रति 10 ग्रॅम 1,38,000 रुपयांच्या खाली आला. सणासुदीच्या काळात दागिने खरेदीची तयारी करणाऱ्या ग्राहकांसाठी ही महत्त्वाची घडामोड मानली जात आहे..उच्चांकाच्या तुलनेत सोनं-चांदी किती स्वस्त झालं?या वर्षाच्या सुरुवातीला सोने आणि चांदीच्या किमतींनी मोठी झेप घेतली होती. जानेवारी महिन्यात सोन्याचा भाव प्रति 10 ग्रॅम 1.81 लाख रुपयांच्या आसपास पोहोचला होता. मात्र, सध्याच्या घसरणीनंतर सोन्याच्या किमतीत त्या उच्चांकापासून जवळपास 43 हजार रुपयांची घट झाली आहे.चांदीच्या दरातील घसरण तर आणखी मोठी आहे. जानेवारीमध्ये MCX वर चांदीने प्रति किलो 4.21 लाख रुपयांचा विक्रमी टप्पा गाठला होता. आता हा भाव घसरून सुमारे 1.78 लाख रुपयांवर आला आहे. म्हणजेच, चांदी जानेवारीतील उच्चांकाच्या तुलनेत जवळपास 2.43 लाख रुपयांनी स्वस्त झाली आहे..सोन्या-चांदीत घसरण होण्यामागे कारण काय?जागतिक बाजारात सोन्या-चांदीच्या किमतीवर दबाव निर्माण झाला आहे. यामागील महत्त्वाचं कारण म्हणजे अमेरिकन डॉलरची मजबूती आणि अमेरिकेच्या ट्रेजरी बॉन्ड वरील वाढलेला परतावा. सोन्यात गुंतवणूक केल्यावर नियमित व्याज मिळत नाही. मात्र, अमेरिकन ट्रेजरी बॉन्ड मधून परतावा मिळण्याची शक्यता असते. त्यामुळे रोख्यांवरील परतावा वाढला की काही गुंतवणूकदार सोन्यातील गुंतवणूक कमी करून या पर्यायांकडे वळतात आणि किमतीवर दबाव येतो.याशिवाय, अमेरिकेची मध्यवर्ती बँक म्हणजेच फेडरल रिझर्व्ह व्याजदरांबाबत कठोर भूमिका घेऊ शकते, अशी शक्यता बाजारात व्यक्त होत आहे. या अनिश्चिततेमुळे गुंतवणूकदार सावध झाले असून, सोन्या-चांदीतील विक्री वाढल्याचं चित्र आहे..धनत्रयोदशीला सोनं-चांदी खरेदी करावं का?धनत्रयोदशीला सोने किंवा चांदी खरेदी करणं शुभ मानलं जातं. त्यामुळे या दिवशी दागिने, नाणी किंवा चांदीच्या वस्तू खरेदी करण्याकडे अनेकांचा कल असतो. यंदा सणाच्या आधीच दोन्ही धातूंच्या किमतीत मोठी घसरण झाल्याने ग्राहकांना दिलासा मिळू शकतो. मात्र, सध्या जागतिक बाजारात मोठ्या प्रमाणावर चढ-उतार सुरू आहेत. त्यामुळे सोन्या-चांदीचे भाव आणखी घसरतील की पुन्हा वाढतील, हे निश्चितपणे सांगता येत नाही. म्हणूनच केवळ भाव कमी झाले म्हणून घाईघाईने मोठी गुंतवणूक करण्याऐवजी स्वतःची गरज आणि बजेट लक्षात घेऊन निर्णय घेणं महत्त्वाचं आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.