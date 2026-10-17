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Gold Silver Price Today: नवरात्रीत सोन्याच्या दरात मोठी घसरण! चांदीही 13,500 रुपयांनी स्वस्त; 22 आणि 24 कॅरेटचा ताजा भाव किती?

latest Gold-Silver Price Today: सोन्या-चांदीच्या किमतीत मोठी घसरण झाल्याने ग्राहकांचे लक्ष पुन्हा एकदा सराफा बाजाराकडे लागले आहे. मुंबई, पुणे आणि दिल्लीमध्ये 22 व 24 कॅरेट सोन्याचा आजचा भाव किती आहे आणि चांदीचा दर कुठपर्यंत आला आहे, जाणून घ्या.
Gold and Silver Price Today

Gold Falls by ₹4,500, Silver by ₹13,500; Check Latest Rates

eSakal

Vinod Dengale
Updated on

Gold and Silver Prices Fall Ahead of Festive Shopping: देशात सोन्याच्या किमतीत पुन्हा घसरण झाली आहे. मनीकंट्रोलच्या माहितीनुसार, 17 ऑक्टोबर रोजी सकाळी राजधानी दिल्लीमध्ये 24 कॅरेट सोन्याचा दर प्रति 10 ग्रॅम 1,47,580 रुपये, तर मुंबईत 1,47,430 रुपये होता. गेल्या आठवड्यात सोन्याचे दर सुमारे 4,500 रुपये म्हणजेच 3 टक्क्यांनी कमी झाले. त्यामुळे सोने खरेदी करण्याचा विचार करणाऱ्या ग्राहकांचे लक्ष आजच्या दरांकडे लागले आहे.

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