Gold Silver Price Today: नवरात्रीत सोन्याच्या दरात मोठी घसरण! चांदीही 13,500 रुपयांनी स्वस्त; 22 आणि 24 कॅरेटचा ताजा भाव किती?

Gold and Silver Prices Fall Ahead of Festive Shopping: देशात सोन्याच्या किमतीत पुन्हा घसरण झाली आहे. मनीकंट्रोलच्या माहितीनुसार, 17 ऑक्टोबर रोजी सकाळी राजधानी दिल्लीमध्ये 24 कॅरेट सोन्याचा दर प्रति 10 ग्रॅम 1,47,580 रुपये, तर मुंबईत 1,47,430 रुपये होता. गेल्या आठवड्यात सोन्याचे दर सुमारे 4,500 रुपये म्हणजेच 3 टक्क्यांनी कमी झाले. त्यामुळे सोने खरेदी करण्याचा विचार करणाऱ्या ग्राहकांचे लक्ष आजच्या दरांकडे लागले आहे..दिल्ली, मुंबई, पुण्यासह प्रमुख शहरांतील सोन्याचे भाव 17 ऑक्टोबर रोजी सकाळी प्रमुख शहरांतील सोन्याचे भाव पुढीलप्रमाणे होते.दिल्ली - 24 कॅरेट सोन्याचा दर प्रति 10 ग्रॅम 1,47,580 रुपये, तर 22 कॅरेट सोन्याचा दर 1,35,290 रुपये.मुंबई आणि कोलकाता - या शहरांमध्ये 24 कॅरेट सोन्याचा दर प्रति 10 ग्रॅम 1,47,430 रुपये, तर 22 कॅरेट सोन्याचा दर 1,35,140 रुपये.चेन्नई - 24 कॅरेट सोन्याचा दर प्रति 10 ग्रॅम 1,47,430 रुपये, तर 22 कॅरेट सोन्याचा दर 1,35,140 रुपयेपुणे - पुणे शहरात 24 कॅरेट सोन्याचा दर प्रति 10 ग्रॅम 1,47,430 रुपये, तर 22 कॅरेट सोन्याचा दर 1,35,140 रुपयेवरती दिलेले दर हे मनीकंट्रोलने दिलेल्या माहितीनुसार आहेत. प्रत्यक्ष खरेदी करताना स्थानिक सराफांच्या दरांनुसार किंमत बदलू शकते. याशिवाय जीएसटी आणि घडणावळ शुल्कही द्यावे लागू शकते..चांदीच्या दरातही मोठी घसरणसोन्याबरोबरच चांदीच्या किमतीतही घट झाली आहे. 17 ऑक्टोबर रोजी सकाळी चांदीचा दर प्रति किलो 2,29,900 रुपये होता. मनीकंट्रोलच्या माहितीनुसार गेल्या आठवड्यात चांदी सुमारे 13,500 म्हणजेच 6 टक्क्यांनी स्वस्त झाली. दरम्यान, आंतरराष्ट्रीय बाजारातही चांदीचा दर प्रति औंस 57.05 डॉलर होता..भारतातील सोन्याची आयात का घटली?भारतात सोन्याची आयात सलग दुसऱ्या महिन्यात कमी झाली आहे. सप्टेंबरमध्ये सोन्याची आयात 81.27 टक्क्यांनी घटून 1.8 अब्ज डॉलरवर आली. मौल्यवान धातूंवरील आयात शुल्कात झालेली वाढ हे यामागील एक कारण असल्याचे सांगितले जात आहे.13 मे 2026 पासून सोने आणि चांदीवरील आयात शुल्क 6 टक्क्यांवरून 15 टक्क्यांपर्यंत वाढवण्यात आले. याचा आयातीवर परिणाम झाल्याचे दिसते. एप्रिल ते सप्टेंबर 2026 या सहा महिन्यांत भारताची सोन्याची आयात 27.32 टक्क्यांनी कमी होऊन 19.27 अब्ज डॉलरवर आली..सोन्याचे दर कमी झाल्यामुळे ग्राहकांना खरेदीसाठी काहीसा दिलासा मिळू शकतो. मात्र, जागतिक बाजारातील घडामोडींनुसार दर पुन्हा वाढू किंवा कमी होऊ शकतात. त्यामुळे सोने किंवा चांदी खरेदी करण्यापूर्वी स्थानिक बाजारातील ताजे दर तपासा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.