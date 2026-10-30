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Gold Silver Price: धनत्रयोदशीआधी सोन्याच्या भावात मोठी घसरण! चांदीही 1,86,273 रुपयांवर; मुंबई-पुण्यासह तुमच्या शहरातील ताजे दर किती?

Check Latest Gold and Silver Prices in Mumbai, Pune: धनत्रयोदशीच्या आधी सोन्या-चांदीच्या दरात मोठी घसरण झाली आहे. सोनं तीन महिन्यांतील नीचांकी पातळीवर पोहोचलं असून चांदीचे दरही घसरले आहेत. मुंबई-पुण्यात आज किती दराने सोने-चांदी मिळत आहे?
Gold Prices Crash Ahead of Dhanteras; Silver Hits Lowest Level of 2026

Gold Prices Crash Ahead of Dhanteras; Silver Hits Lowest Level of 2026

esakal

Vinod Dengale
Updated on

Gold Price Today: सोनं-चांदी खरेदी करण्याचा विचार करत असाल, तर तुमच्यासाठी एक दिलासादायक बातमी आहे. धनत्रयोदशीच्या आधीच सोन्या-चांदीच्या दरात मोठी घसरण झाली आहे. आज, 30 ऑक्टोबर रोजी सोन्याचे दर गेल्या तीन महिन्यांतील नीचांकी पातळीवर पोहोचले आहेत. तर चांदीचे दरही 2026 मधील सर्वात खालच्या स्तरावर आले आहेत. त्यामुळे धनत्रयोदशीच्या खरेदीपूर्वी ग्राहकांना मोठा काहीसा दिलासा मिळाला आहे.

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