Gold Silver Price: धनत्रयोदशीआधी सोन्याच्या भावात मोठी घसरण! चांदीही 1,86,273 रुपयांवर; मुंबई-पुण्यासह तुमच्या शहरातील ताजे दर किती?

Gold Price Today: सोनं-चांदी खरेदी करण्याचा विचार करत असाल, तर तुमच्यासाठी एक दिलासादायक बातमी आहे. धनत्रयोदशीच्या आधीच सोन्या-चांदीच्या दरात मोठी घसरण झाली आहे. आज, 30 ऑक्टोबर रोजी सोन्याचे दर गेल्या तीन महिन्यांतील नीचांकी पातळीवर पोहोचले आहेत. तर चांदीचे दरही 2026 मधील सर्वात खालच्या स्तरावर आले आहेत. त्यामुळे धनत्रयोदशीच्या खरेदीपूर्वी ग्राहकांना मोठा काहीसा दिलासा मिळाला आहे..गुडरिटर्न्स वेबसाइटच्या आकडेवारीनुसार राजधानी दिल्लीच्या सराफा बजारामध्ये 24 कॅरेट सोन्याचा दर 1,42,410 रुपयांवर तर 22 कॅरेट 1,30,550 आणि 18 कॅरेट 1,06,840 रुपयांना विकलं जात आहे. आज सोनं प्रति 10 ग्रॅम 1,690 रुपये तर प्रति 100 ग्रॅम 16,900 रुपयांनी स्वस्त झालं आहे..PM Kisan: आज शेतकऱ्यांच्या खात्यात येणार 2,000 रुपये! किती वाजता जमा होणार 24वा हप्ता? पैसे आले की नाही? मोबाईलवर असे चेक करा .महाराष्ट्रात सोन्याचा भावमुंबई, पुणेसह राज्यातील इतर शहरामध्ये 24 कॅरेट सोन्याचा भाव प्रति 10 ग्रॅम 1,42,260 रुपये आहे. तर प्रति ग्रॅम सोन्याचा भाव 14,226 रुपये इतका आहे. यासोबतच22 कॅरेट सोनं - 1,30,400 रुपये प्रति 10 ग्रॅम आणि 13,040 रुपये प्रति ग्रॅम18 कॅरेट सोनं - 1,06,690 रुपये प्रति 10 ग्रॅम आणि 10,669 रुपये प्रति ग्रॅमऑक्टोबर महिन्यात सोनं तब्बल 8 हजारांनी स्वस्त झालं असून उच्चांकापासून 38 हजारांनी स्वस्त झालं आहे. तर मागील एका वर्षाचा विचार करता सोनं 19 हजारांनी महाग झालं आहे..कमोडिटी बाजारसराफा बाजारासोबतच कमोडिटी बाजारात सोनं-चांदी स्वस्त झालं आहे. MCX वर सोनं 750 रुपयांनी घसरून होऊन प्रति 10 ग्रॅम 1,41,860 रुपयांवर पोहचल आहे. तर चांदी 3,180 रुपयांनी घसरून प्रति किलो 1,86,273 रुपयांवर व्यवहार करत आहे..US Fed Rate: अमेरिकन फेडचा व्याजदराबाबत निर्णय! शेअर बाजारापासून सोन्या-चांदीपर्यंत काय परिणाम होणार?.चांदीचा भाव30 ऑक्टोबर रोजी सकाळी 10 वाजता गुडरिटर्न्सच्या आकडेवारीनुसार महाराष्ट्रसह दिल्लीमधील सराफा बाजारात चांदीचा भाव प्रति किलो 2,10,000 रुपये झाला आहे. आज सलग दुसऱ्या दिवशी चांदी घसरली असून 2 दिवसांत 10 हजारांनी स्वस्त झाली आहे. हा दर 2026 वर्षातील स्वस्त स्वस्त आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.