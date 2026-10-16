Gold Silver Price Today: सोन्याच्या भावात 5 दिवसांत मोठी घसरण! उच्चांकापासून तब्बल 33 हजारांनी स्वस्त; दसऱ्याआधी पाहा ताजा भाव

Gold Prices Drop by ₹4,000 in 5 Days: मागच्या गेल्या काही दिवसांमध्ये सोन्याच्या दरांमध्ये मोठी उलथापालथ पाहायला मिळाली असून त्यामुळे किरकोळ खरेदीदारांपासून ते बाजारातील गुंतवणूकदारांपर्यंत सगळीकडे त्याचे परिणाम दिसत आहे. आज सलग पाचव्या दिवशी सोन्याच्या दरात घसरण झाली असून सोनं तब्बल 4 हजार रुपयांनी स्वस्त झालं आहे..दिल्लीत सोन्याचा भाव24 कॅरेट सोनं - 1,47,590 रुपये प्रति 10 ग्रॅम आणि 14,759 रुपये प्रति ग्रॅम22 कॅरेट सोनं - 1,35,300 रुपये प्रति 10 ग्रॅम आणि 13,530 रुपये प्रति ग्रॅम18 कॅरेट सोनं - 1,10,730 रुपये प्रति 10 ग्रॅम आणि 11,073 रुपये प्रति ग्रॅम.Petrol Diesel Price Today: सरकारचा मोठा निर्णय! पेट्रोल-डिझेलच्या टॅक्समध्ये बदल; महाराष्ट्रात 1 लिटरचा भाव किती?.महाराष्ट्रातील सोनं-चांदीचे भावGoodreturns च्या आकडेवारीनुसार, आज सकाळच्या सत्रात मुंबईच्या सराफा बाजारात 24 कॅरेट सोन्याचा भाव 1,47,440 रुपये प्रति 10 ग्रॅम, 22 कॅरेट सोन्याचा भाव 1,35,150 रुपये प्रति 10 ग्रॅम, तर 18 कॅरेट सोन्याचा भाव 1,10,580 रुपये प्रति 10 ग्रॅम इतका होता.आज सोनं उच्चांकापासून 33 हजारांनी स्वस्त असून ऑक्टोबर महिन्यात 2 हजारांनी स्वस्त झालं. गेल्या 5 दिवसांत प्रति तोळा 4 हजार तर प्रति 10 तोळा 40,000 रुपयांनी स्वस्त झालं.दरम्यान चांदीच्या भावही आज स्थिर आहे. आज दिल्लीसह मुंबई आणि महाराष्ट्रभरात चांदीचा भाव प्रति किलो 2,30,000 आहे.आज चांदी 3 महिन्यांतील सर्वात स्वस्त दराने विकली जात आहे..MCX वर सोनं-चांदीमल्टी कमोडिटी एक्सचेंजवर सोन्याचा दर आज 700 रुपयांनी वाढून प्रति 10 ग्रॅम 1,48,190 रुपये झाला आहे. तर चांदीचा भाव 2,180 रुपयांनी वाढून 2,12,840 रुपये प्रति किलो झालं आहे..Bank Holiday: 15 ते 31 ऑक्टोबरदरम्यान बँकांना 12 दिवस सुट्ट्या! महाराष्ट्रात कधी बंद राहणार बँका? पाहा संपूर्ण यादी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.