Gold-Silver Rate Today: सोन्याचा दर खाली, चांदीतही घसरण! तुमच्या शहरातील ताजे भाव तपासा

भारतीय बाजारात आज, 23 ऑगस्ट 2025 रोजी, सोने आणि चांदीच्या किमतीत किरकोळ चढ-उतार दिसून आले. 24 कॅरेट सोन्याचा दर रुपये 10,052 प्रति ग्रॅम, तर 22 कॅरेट सोन्याचा दर रुपये 9,214 प्रति ग्रॅमवर स्थिरावला आहे. 18 कॅरेट सोन्याची किंमत रुपये 7,539 प्रति ग्रॅम आहे. दुसरीकडे, चांदीचा दर रुपये 118.10 प्रति ग्रॅम आणि रुपये 1,18,100 प्रति किलोग्रॅम नोंदवला गेला आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात चांदीच्या किमतीत 2.2% वाढ होऊन $39.01 प्रति औंसवर पोहोचली आहे. .भारतातील प्रमुख शहरांमधील 23 ऑगस्ट 2025 रोजीच्या सोन्याच्या दरांचा (24K, 22K, आणि 18K प्रति ग्रॅम, रुपये मध्ये) चॅर्ट आहे.बाजारातील घडामोडी आणि प्रभावसोने आणि चांदीच्या किमतीत होणारे बदल हे आंतरराष्ट्रीय बाजारातील घडामोडी, चलनवाढ, आणि मागणी-पुरवठ्याच्या समतोलावर अवलंबून असतात. आंतरराष्ट्रीय बाजारात चांदीच्या किमतीत 2.2% वाढ दिसून आली आहे, तर सोन्याच्या किमतीत किंचित घसरण झाली आहे. यामुळे भारतीय बाजारातही मिश्र परिणाम दिसत आहेत. गुंतवणूकदारांसाठी काय आहे योग्य?सोने आणि चांदी ही नेहमीच गुंतवणुकीसाठी सुरक्षित पर्याय मानली जातात. बाजारातील अस्थिरता आणि आर्थिक अनिश्चिततेच्या काळात सोन्याची मागणी वाढते. तज्ज्ञांचे मत आहे की, दीर्घकालीन गुंतवणुकीसाठी सोने आणि चांदी खरेदी करणे फायदेशीर ठरू शकते. मात्र, खरेदीपूर्वी बाजारातील ट्रेंड आणि स्थानिक दरांचा अभ्यास करणे आवश्यक आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारातील प्रभावआंतरराष्ट्रीय बाजारात चांदीच्या किमतीत झालेली वाढ ही औद्योगिक मागणी आणि गुंतवणूकदारांच्या वाढत्या रुचीमुळे आहे. सोन्याच्या किमतीवर मात्र अमेरिकन डॉलरच्या मूल्यातील चढ-उतार आणि जागतिक आर्थिक परिस्थितीचा परिणाम दिसून येतो. भारतीय ग्राहकांसाठी, विशेषतः दागिन्यांच्या खरेदीसाठी, सणासुदीच्या काळात सोने आणि चांदीच्या किमतीत होणारे बदल महत्त्वाचे ठरतात..तुमच्या शहरातील दर तपासातुम्ही सोने किंवा चांदी खरेदी करण्याचा विचार करत असाल, तर स्थानिक बाजारातील दर तपासणे महत्त्वाचे आहे. दिल्ली, मुंबई, कोलकाता यांसारख्या शहरांमध्ये चांदीचे दर समान असले, तरी चेन्नई, हैदराबाद आणि कोयंबटूरमध्ये किंचित जास्त दर आढळतात. यामुळे खरेदीपूर्वी तुमच्या शहरातील नवीनतम दर तपासणे फायदेशीर ठरेल.सोने आणि चांदीच्या किमतीत सध्या किरकोळ चढ-उतार दिसत असले, तरी दीर्घकालीन दृष्टिकोनातून हे मौल्यवान धातू गुंतवणुकीसाठी आकर्षक पर्याय ठरतात. बाजारातील ताज्या घडामोडी आणि शहरनिहाय दरांचा मागोवा ठेवून तुम्ही तुमच्या गुंतवणुकीचा निर्णय घेऊ शकता. अधिक माहितीसाठी, स्थानिक सराफ बाजार किंवा विश्वसनीय ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मवर दर तपासा.