Gold-Silver Rate Today: सोन्याचा दर खाली, चांदीतही घसरण! तुमच्या शहरातील ताजे भाव तपासा

भारतीय बाजारात आज, 23 ऑगस्ट 2025 रोजी, सोने आणि चांदीच्या किमतीत किरकोळ चढ-उतार दिसून आले. 24 कॅरेट सोन्याचा दर रुपये 10,052 प्रति ग्रॅम, तर 22 कॅरेट सोन्याचा दर रुपये 9,214 प्रति ग्रॅमवर स्थिरावला आहे. 18 कॅरेट सोन्याची किंमत रुपये 7,539 प्रति ग्रॅम आहे. दुसरीकडे, चांदीचा दर रुपये 118.10 प्रति ग्रॅम आणि रुपये 1,18,100 प्रति किलोग्रॅम नोंदवला गेला आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात चांदीच्या किमतीत 2.2% वाढ होऊन $39.01 प्रति औंसवर पोहोचली आहे.

