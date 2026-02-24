Gold Rate Today: कालच्या वाढीनंतर सोन्याच्या भावात अचानक घसरण! चांदीचीही चमक फिकी; सर्वसामान्यांना दिलासा; पाहा आजचा ताजा भाव

Gold and Silver Price Today: सध्या सुरू असलेल्या भू-राजकीय आणि आर्थिक तणावाच्या घडामोडींमुळे सोनं आणि चांदीच्या दरांकडे पुन्हा एकदा गुंतवणूकदारांचे लक्ष वेधले गेले आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांची टॅरिफ भूमिका आणि इराण-अमेरिका चर्चेबाबत अनिश्चितता कायम असल्याने सुरक्षित गुंतवणुकीचा पर्याय म्हणून सोन्या-चांदीची मागणी वाढत आहे आणि त्यामुळे दोन्ही धातूंच्या किंमती काल वाढल्या. काल 3 आठवड्यांतील उच्चांक गाठल्यानंतर आज मात्र सोन्याचे भाव घसरले आहे..जागतिक बाजारात स्पॉट गोल्ड 0.8% घसरून 5,189.99 डॉलर प्रति औंसवर आला. यामुळे सलग चार दिवसांची तेजी थांबली. काल सोन्याच्या किमतीत सुमारे 2.5% वाढ झाली होती त्यानंतर आज झालेली घसरण सर्वसामान्यांना काहीसा दिलासा देणारी आहे..Free Government Scheme: मोफत लाभ घ्या सरकारकडून! या 7 सरकारी योजनांचा फायदा तुम्ही घेताय का? अनेकांना तर याची माहितीच नाही....MCX बाजारातील भावआज MCX बाजारात नफा वसुली केल्यामुळे सोन्याचा भाव तब्बल 1,100 रुपयांनी घसरला आहे. एप्रिल फ्युचर साठीचा सध्याचा भाव 1,60,600 परतो 10 ग्रॅम इतका आहे. तर मार्च फ्युचर चांदीचा भाव सुमारे 2 हजार रुपयांनी घसरून 2.63,300 रुपये इतका आहे..सोन्याचा भावGoodreturns वेबसाइटच्या आज सकाळच्या ताज्या आकडेवारीनुसार, राजधानी दिल्लीच्या सराफा बाजारात 24 कॅरेट सोन्याचा भाव 1,61,930 रुपये प्रति 10 ग्रॅम झाला आहे.दरम्यान, दिल्लीमध्ये 22 कॅरेट प्रति 10 ग्रॅम सोन्याचा भाव 1,48,450 रुपये आहे तर 18 ग्रॅम सोन्याचा भाव 1,21,490 रुपये आहे..चांदीचा भावकालच्या वाढीनंतर आज चांदीच्या भावात घसरण झाली आहे. राजधानी दिल्लीच्या सराफा बाजारात आज प्रति किलो 15 हजार रुपयांची घसरण झाली असून चांदी 2,85,000 रुपयांनी विकली जात आहे..RBI on Gold: भारताने सोनं-चांदीच्या दरवाढीची चिंता करावी का? RBI गव्हर्नरांचे मोठे संकेत; खरेदीआधी एकदा वाचा .महाराष्ट्रातील सोनं-चांदीचा भावदेशातील सराफा बाजाराप्रमाणे राज्यातील सराफा बाजारातही चढ-उतार दिसून येत आहे. आज मुंबई, पुणे, नागपूर, अमरावती, कोल्हापूर, जळगाव आदी शहरांमध्ये 24 कॅरेट सोन्याचा भाव 1,61,780 रुपये प्रति तोळा आहे. 22 कॅरेटचा भाव 1,48,300 रुपये आणि 18 कॅरेटचा भाव 1,21,340 रुपये आहे.दरम्यान, राज्यभरात चांदीचा भाव 15 हजारांनी सस्त होऊन 2,85,000 रुपये प्रति किलो इतका आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.