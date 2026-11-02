Gold Rate Today: 2 महिन्यांत सोनं 25 हजारांनी स्वस्त! दिवाळीपूर्वी भाव किती? जाणून घ्या तुमच्या शहरातील सोनं-चांदीचे ताजे दर

Gold rate today in Mumbai before Diwali 2026: सोनं-चांदीच्या बाजारात गेल्या 2 महिन्यांपासून मोठी घसरण दिसून आली आहे. ऑगस्ट महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यात असणारा 1,64,000 रुपये प्रति 10 ग्रॅमचा भाव आता तब्बल 25 हजारांनी घसरला आहे. ऐन दसऱ्याच्या काळातही सोनं स्वस्त झालं होत त्यामुळे सध्या सोनं खरेदी करणाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. दिवाळीला अवघा आठवडा शिल्लक असताना आता मुंबई पुणेसह कोल्हापूर , नागपूर, जळगाव आणि इतर शहरांमध्ये सोनं तसेच चांदी किती रुपयांना विकलं जात आहे पाहा..सोन्याचा भावगुडरिटर्न्स वेबसाइटच्या माहितीनुसार, आज मुंबई, पुणे तसेच राज्यातील इतर शहरांमध्ये 24 कॅरेटच शुद्ध सोनं प्रति 10 ग्रॅम 1,39,370 रुपयांना तर प्रति ग्रॅम 13,937 रुपयांना विकलं जात आहे. हा भाव जीएसटी विना आहे. यात 3% GST आकारला जातो. विशेष म्हणजे ऑक्टोबर महिन्याच्या शेवटच्या दिवशी सोनं तब्बल प्रति 10 ग्रॅम सुमारे 4 हजारांनी स्वस्त झालं होत. मात्र आज किंचित वाढ झाली आहे..LPG Price Today: दिवाळीपूर्वी नोव्हेंबरच्या सुरुवातीलाच गॅस सिलिंडर महागला! मुंबई-पुण्यासह महाराष्ट्रात LPG सिलिंडरचे दर किती?.22 कॅरेट आणि 18 कॅरेट02 नोव्हेंबर 2026 रोजी महाराष्ट्रातील विविध शहरांत 22 कॅरेट आणि 18 कॅरेट सोन्याचा भाव -22 कॅरेट - 1,27,750 रुपये प्रति 10 ग्रॅम आणि 13,135 रुपये प्रति ग्रॅम18 कॅरेट - 1,04,530 रुपये प्रति 10 ग्रॅम आणि 10,453 रुपये प्रति ग्रॅम.चांदीचा भावआज मुंबई, पुण्यासह महाराष्ट्रातील विविध शहरांमध्ये तसेच दिल्लीतही चांदीचा भाव प्रति किलो 2,00,000 रुपये झाला आहे. चांदीचा दर सलग तिसऱ्या दिवशी स्थिर आहे. विशेष म्हणजे, चांदीच्या दरात उच्चांकाच्या तुलनेत निम्म्याहून अधिक घसरण झाली आहे..Stock Market Today: शेअर बाजारात दिवाळीसारखी तेजी! रिलायन्सचा शेअर रॉकेट; BSEवर काही मिनिटांत 4 लाख कोटींचा फायदा.कमोडिटी बाजारआज सराफा बाजार कमोडिटी बाजार MCX वरही सोन्याचा भाव स्थिर दिसत आहे. सकाळी 10.00 वाजता सोनं प्रति 10 ग्रॅम 1,38,500 रुपयांना विकलं जात आहे. तर चांदीच्या दरात मात्र 1,500 रुपयांची वाढ होऊन भाव प्रति किलो 1,80,600 रुपयांवर व्यवहार करत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.