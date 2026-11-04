Gold-Silver Rate Today: सोनं 44 हजारांनी, तर चांदी 2.45 लाखांनी स्वस्त! दिवाळीत खरेदीची मोठी संधी? पाहा आजचे दर

Gold and Silver Massive Fall in Prices Ahead of Diwali: देशभरात सध्या सोनं-चांदीच्या भावात मोठी घसरण दिसून आली आहे. जानेवारी महिन्यात विक्रमी उच्चांक गाठल्यानंतर यात चढ-उतार सुरू होते मात्र ऑक्टोबर आणि आता नोव्हेंबर महिन्यात मात्र दोन्ही धातूंच्या दरात मोठी घसरण झाली आहे. आता ऐन दिवाळीचा सण आणि लग्नसराईचा काळ सुरू होत असतानाही सराफा बाजारात मात्र मोठी हालचाल दिसून येत नाहीये. त्यामुळे या काळात जे लोक सोनं खरेदी करणार आहे त्यांच्यासाठी ही एक चांगली संधी असल्याचे मानले जात आहे. त्यामुळे खरेदी करण्याआधी जाणून घ्या ताजा भाव .. .कमोडिटी बाजारआज कमोडिटी बाजार MCX वर सोन्याचा भाव प्रति 10 ग्रॅम 1,39,500 रुपयांवर सकाळी व्यवहार करत आहे. तर चांदीच्या भावात मात्र आजही घसरण झाली असून प्रति किलो भाव 1,500 रुपयांनी स्वस्त होऊन 1,76,000 वर व्यवहार करत आहे..8th Pay Commission: पगार 69 हजार होणार? 3.833 फिटमेंट फॅक्टरची मागणी; आयोगाला 1 वर्ष पूर्ण, जाणून घ्या 5 मोठे अपडेट्स.सोन्याचा भावइंडियन बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशनच्या ताज्या आकडेवारीनुसार 24 कॅरेट सुद्ध सोन्याचा भाव 1,37,576 रुपये प्रति 10 ग्रॅम तर 13,757 रुपये प्रति ग्रॅम आहे.दरम्यान, सोन्याची दागिने बनविण्यासाठी वापरण्यात येणाऱ्या 22 कॅरेट सोन्याचा भाव प्रति 10 ग्रॅम 1,26,020 रुपये तर 12,602 रुपये प्रति ग्रॅम आहे. तर 18 कॅरेट सोनं 1,03,182 रुपये प्रति 10 ग्रॅम आहे..चांदीचा भाव इंडियन बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशनच्या ताज्या आकडेवारीनुसार चांदीचा भाव प्रति किलो 1,79,000 रुपये इतका आहे. मात्र सोनं-चांदीचे हे भाव जीएसटी विना आहेत. यात 3% GST आणि दागिन्यांसाठी घडणावळ धरल्यास भाव आणखी वाढू शकतात. तसेच राज्यानुसार तसेच शहारानुसारही IBJA च्या दरात फरक दिसून येऊ शकतो. .Digital Life Certificate: पेन्शनधारकांनो, आता बँकेत जाण्याची गरज नाही! मोबाईलवरूनच जमा करा लाइफ सर्टिफिकेट; पाहा संपूर्ण प्रक्रिया.उच्चांकाच्या तुलनेत सोनं-चांदी किती स्वस्त झालं?या वर्षाच्या सुरुवातीला जानेवारी महिन्यात सोन्याचा भाव प्रति 10 ग्रॅम 1.81 लाख रुपयांच्या आसपास पोहोचला होता. मात्र, सध्याच्या घसरणीनंतर सोन्याच्या किमतीत त्या उच्चांकापासून जवळपास 44 हजार रुपयांची घसरण झाली आहे.तर चांदीच्या दरातील घसरण आणखी मोठी आहे. जानेवारीमध्ये चांदीने प्रति किलो 4.21 लाख रुपयांचा विक्रमी टप्पा गाठला होता. आता हा भाव घसरून सुमारे 1.76 लाख रुपयांवर आला आहे. म्हणजेच, चांदी जानेवारीतील उच्चांकाच्या तुलनेत जवळपास 2.45 लाख रुपयांनी स्वस्त झाली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.