Gold Rate Today: सकाळी स्वस्त असलेलं सोनं-चांदी ट्रम्पला निवडणुकीत धक्का मिळताच महागलं! काही तासांतच हजारोंची वाढ; ताजा दर किती?

Gold Price Latest Update Today: अमेरिकेतील मिडटर्म निवडणुकीत राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या पक्षाला मोठा धक्का बसल्यानंतर त्याचे पडसाद आता देशांतर्गत कमोडिटी आणि सराफा अशा दोन्ही बाजारात उमटताना दिसत आहेत.गेल्या काही दिवसांपासून घसरत असलेल्या सोनं-चांदीच्या भावात आज दुपारी 12 वाजेनंतर निवडणुकीचे निकाल समोर येताच तेजी आली. .कमोडिटी बाजार आज, 4 नोव्हेंबर रोजी सकाळी 12 वाजता MCXवर सोनं 2,800 रुपयांनी महाग होत 1,42,311 रुपये प्रति 10 ग्रॅमवर पोहचलं तर चांदीच्या भाव जो सकाळी 1,500 रुपयांनी घसरला होता तो आता तब्बल 6,500 रुपयांनी वाढून 1,86,250 रुपये प्रति किलो झाला आहे..सराफा बाजार कमोडिटी सोबतच सराफा बाजारातही सोन्याचे भाव महागले आहे. राजधानी दिल्लीत 24 कॅरेट सोनं 3,160 रुपयांनी महाग झाले असून प्रति 10 ग्रॅम 1,42,950 रुपायांना विकले जात आहे. तर 22 कॅरेट सोनं 1,31,050 रुपये आणि 18 कॅरेट 1,07,250 रुपयांना विकलं जात आहे..महाराष्ट्रात सोन्याचा भावमहाराष्ट्रात मुंबईसह पुणे, कोल्हापूर, नागपूर या ठिकाणी सोन्याचा भाव पुढीलप्रमाणे आहे-24 कॅरेट सोनं - 1,42,800 रुपये प्रति 10 ग्रॅम आणि 14,280 रुपये प्रति ग्रॅम22 कॅरेट सोनं - 1,30,900 रुपये प्रति 10 ग्रॅम आणि 13,090 रुपये प्रति ग्रॅम18 कॅरेट सोनं - 1,07,100 रुपये प्रति 10 ग्रॅम आणि 10,710 रुपये प्रति ग्रॅम.आंतरराष्ट्रीय बाजारातही सोन्या-चांदीच्या दरात वाढ झाली आहे. कॉमेक्सवर सोन्याचा भाव 2.19 टक्क्यांनी वाढून 4,025 डॉलर प्रति औंसवर पोहोचला. तर चांदीच्या दरात 3.77 टक्क्यांची वाढ होऊन तो 51 डॉलर प्रति औंसवर व्यवहार करत होता.दरम्यान, याआधी सोन्या-चांदीच्या दरातील घसरणीमागे अमेरिकन बाँड यील्डमधील वाढ, डॉलरमधील चढ-उतार, महागाईची चिंता आणि गुंतवणूकदारांकडून नफा वसुली ही प्रमुख कारणे असल्याचे सांगितले जात होते..सोनं-चांदीच्या या तेजीमुळे गुंतवणूकदारांसमोर आता प्रश्न निर्माण झाला आहे की, सोन्या-चांदीतील गुंतवणुकीसाठी ही योग्य वेळ आहे का? की दर आणखी वाढण्याची शक्यता आहे? दिवाळी जवळ आल्याने सोने-चांदी खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांसाठीही हा निर्णय महत्त्वाचा ठरणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.