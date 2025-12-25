Gold and Silver In 2026 : 2026 मध्ये सोनं फायद्याचं की चांदी? कोणती गुंतवणूक देणार मोठा रिटर्न? जाणून घ्या तज्ज्ञांचा अंदाज

Gold and Silver Prediction : भारतीय लोकांसाठी सर्वात आकर्षित गुंतवणूक असणार सोनं आणि चांदीसाठी २०२५ हे वर्ष ऐतिहासिक ठरलं. वर्षभरात दोन्हीच्या दरांमध्ये झालेल्या जबरदस्त उसळीमुळे गुंतवणूकदारांचा कल शेअर बाजाराऐवजी या मौल्यवान धातूंकडे वळला. आता गुंतवणूकदारांसाठी मोठा प्रश्न असा आहे की २०२६ मध्येही ही तेजी कायम राहील का? आणि गुंतवणूकदारांसाठी सोनं चांगल की चांदी?.२०२५ मध्ये सोने-चांदीने का घातला धुमाकूळ?गेल्या वर्षभरात MCX बाजारात सोन्याच्या भाव सुमारे ८० टक्क्यांनी वाढून प्रति १० ग्रॅममागे ७५,००० वरून १.३५ लाखांपर्यंत पोहचला आहे. तर चांदीने तर सोन्यालाही मागे टाकत वर्षभरात तब्बल १४५ टक्क्यांची उसळी घेतली आहे. चांदीचा भाव ९१,००० वरून आज २,२३,००० रुपयांवर पोहचला आहे. मात्र, याच काळात जर शेअर बाजारातील निफ्टी निर्देशांक फक्त १० टक्केच वाढला आहे. त्यामुळे गुंतवणूकदारांनी सोनं-चांदीकडे अधिक सुरक्षित आणि नफा देणार पर्याय म्हणून पहिले आहे. .या तेजीमागची प्रमुख कारणे कोणती?बाजार अभ्यासकांच्या मते, सोनं-चांदीच्या विक्रमी वाढीमागे अनेक जागतिक कारण आहेत. यात जागतिक बँकांनी मोठ्या प्रमाणात सोन्याची खरेदी केली, तर औद्योगिक क्षेत्रातून चांदीची मागणी वाढली. दरम्यानच्या काळात अमेरिकेने टॅरिफ वाढीचे धोरण आणले यामुळे बाजारात अस्थिरता निर्माण झाली आणि त्यामुळे गुंतवणूकदारांनी सुरक्षित गुंतवणूक म्हणून सोनं-चांदीमध्ये गुंतवणुक केली. .ITR Return : आयकर विभागाचा करदात्यांना इशारा! 31 डिसेंबरनंतर थेट 5,000 दंड; ITR मध्ये चूक असेल तर आत्ताच हे करा.२०२६ मध्ये भाव कसे राहतील ?तज्ज्ञांचे मत आहे की, २०२६ मध्येही सोनं-चांदीचे भाव मजबुतीत राहतील. मात्र, जेवढ्या प्रमाणात वाढ २०२५ मध्ये झाली आहे तेवढ्याच प्रमाणात वाढ २०२६ मध्ये होईल हे संत येत नाही. सध्या सोनं हे कमी जोखीम आणि स्थिर परतावा देणार साधन मानलं जात आहे. जागतिक बाजारात व्याजदर कमी राहणे, भूराजकीय तणाव, कमजोर डॉलरची आणि ETF मध्ये होणाऱ्या गुंतवणुकीमुळे सोन्याच्या भाव पुढच्या वर्षात वाढू शकतात..चांदीत जोखीम जास्त, पण मोठी संधीचांदीबाबत तज्ज्ञ अधिक सकारात्मक दिसत आहेत. चांदी चे मूल्य केवळ मौल्यवान धातू नसून औद्योगिक धातू म्हणूनही तिचा वापर होतो. त्यामुळे तिच्या भावात अधिक चढ-उतार दिसू शकतो. इलेक्ट्रिक वाहने, सोलर पॅनल आणि नव्या तंत्रज्ञानात चांदीचा वापर वाढत असल्याने, २०२६ मध्ये टक्केवारीच्या दृष्टीने चांदी सोन्यापेक्षा जास्त परतावा देऊ शकते असं तज्ज्ञांचं मत आहे..Best Shares to Buy: एका वर्षात मालामाल करू शकतात हे शेअर्स! तज्ज्ञांची फेव्हरेट लिस्ट समोर; जाणून घ्या डिटेल्स.२०२६ मध्ये दर काय असतील ?तज्ज्ञांच्या अंदाजानुसार,२०२६ अखेरीस आंतरराष्ट्रीय बाजारात सोने ४,८०० ते ५,५०० डॉलर प्रति औंस दरम्यान जाऊ शकते.भारतीय बाजारात याचा भाव १ लाख ५० हजार ते १ लाख ६५ हजार प्रति १० ग्रॅम असू शकतो.चांदीचा दर ७५ ते ८५ डॉलर प्रति औंस, तर काही अंदाजानुसार १०० डॉलरपर्यंतही पोहोचू शकतो.भारतात चांदी २,३०,००० रुपये ते २,५०,००० रुपये प्रति किलो दरम्यान जाऊ शकते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.