Personal Finance

Gold and Silver In 2026 : 2026 मध्ये सोनं फायद्याचं की चांदी? कोणती गुंतवणूक देणार मोठा रिटर्न? जाणून घ्या तज्ज्ञांचा अंदाज

Gold and Silver Price in 2026 : २०२६ मध्ये गुंतवणूकदारांसाठी सोनं स्थिरता आणि सुरक्षितता देईल, तर चांदी अधिक चढ-उतारांसह जास्त परतावा देऊ शकत.
Gold or Silver which Will Deliver Higher Returns in 2026

Gold and Silver return in 2026

Sakal

Vinod Dengale
Updated on

Gold and Silver Prediction : भारतीय लोकांसाठी सर्वात आकर्षित गुंतवणूक असणार सोनं आणि चांदीसाठी २०२५ हे वर्ष ऐतिहासिक ठरलं. वर्षभरात दोन्हीच्या दरांमध्ये झालेल्या जबरदस्त उसळीमुळे गुंतवणूकदारांचा कल शेअर बाजाराऐवजी या मौल्यवान धातूंकडे वळला. आता गुंतवणूकदारांसाठी मोठा प्रश्न असा आहे की २०२६ मध्येही ही तेजी कायम राहील का? आणि गुंतवणूकदारांसाठी सोनं चांगल की चांदी?

Loading content, please wait...
Silver Rate
Gold Investment
silver jewelry
gold and silver
silver rates
Investment Strategies in India

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com