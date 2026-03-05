Government Employees DA Hike: सरकारी कर्मचाऱ्यांची चांदी! महागाई भत्ता (DA) तब्बल 58% वर; महाराष्ट्राबाबत काय निर्णय?

Maharashtra Goverment Employee and Pensioner DA: मार्च महिन्यात देशभरातील लाखो सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना मोठी आर्थिक मदत मिळाली. मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र आणि केरळ सरकारने त्यांच्या कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात (DA) लक्षणीय वाढ जाहीर केली आहे. मध्य प्रदेशात, राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना आता केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या बरोबरीने तब्बल 58% इतका महागाई भत्ता मिळेल. दरम्यान, केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी आठव्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेदरम्यान, DA मूळ पगारात विलीन करण्याची मागणी वाढत आहे..मध्यप्रदेशमध्ये 58% महागाई भत्तामध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री मोहन यादव यांनी राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी महागाई भत्ता 58% पर्यंत वाढवला आहे. हे नवीन निर्णय एप्रिल 2026 पासून लागू होतील. याचा अर्थ कर्मचाऱ्यांना मे महिन्यात त्यांच्या पगारात जोडलेली वाढलेली रक्कम मिळेल. सरकारने मागील थकबाकीबाबतची परिस्थिती देखील स्पष्ट केली आहे. जुलै 2025 ते मार्च 2026 पर्यंत उद्भवणारी कोणतीही थकबाकी कर्मचाऱ्यांना मे 2026 पासून सहा समान हप्त्यांमध्ये दिली जाईल. पेन्शनधारकांसाठी देखील एक आनंदाची बातमी आहे. त्यांना जानेवारी आणि फेब्रुवारी 2026 पासून 58% महागाई भत्ता लाभ मिळण्यास सुरुवात होईल. या निर्णयामुळे राज्यातील लाखो कुटुंबांना दिलासा मिळेल..Gold Rate Today: सोनं सलग चौथ्या दिवशी स्वस्त! प्रति 100 ग्रॅममागे तब्बल 95,500 रुपयांची घसरण; पाहा आजचा ताजा भाव.केरळमध्ये एकवेळ 10% महागाई भत्तादरम्यान, केरळ सरकारने आपल्या कर्मचाऱ्यांसाठी महागाई भत्त्यात वाढ जाहीर केली आहे. राज्य सरकारने महागाई भत्ता आणि महागाई सवलतीत एकवेळ 10% वाढ मंजूर केली. या निर्णयानंतर, राज्यातील कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता 35% पर्यंत वाढला आहे. 20 फेब्रुवारी रोजी जारी केलेल्या अधिकृत आदेशानुसार, ही वाढ तात्काळ लागू झाली आहे. त्यामुळे केरळमध्ये याचा लाभ मिळणायस आधीच सुरुवात झाली आहे..महाराष्ट्रात थकबाकीसह महागाई भत्त्यात वाढ मार्च महिन्यातील सणासुदीच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र सरकारने राज्यातील लाखो कर्मचाऱ्यांना दिलासा देणारा निर्णय जाहीर केला आहे. पात्र कर्मचाऱ्यांसाठी महागाई भत्त्यात 3 टक्क्यांची वाढ करण्यात आली असून आता राज्यातही 58% महागाई भत्ता दिला जाणार आहे. महाराष्ट्राचे अर्थ राज्यमंत्री आशीष जायसवाल यांनी विधानसभेत माहिती देताना सांगितले की ही वाढ जुलै 2025 पासून लागू होणार आहे.तसेच जुलै 2025 ते ऑक्टोबर 2025 या कालावधीतील थकबाकी ही कर्मचाऱ्यांना गुढीपाडव्याच्या निमित्ताने मार्च महिन्यात दिली जाणार आहे. तर नोव्हेंबर 2025 ते जानेवारी 2026 या कालावधीतील थकबाकी पुढील आदेशानंतर वितरित केले जाणार असल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले..DA Hike: सरकारी कर्मचाऱ्यांना खुशखबर! डीएमध्ये होणार मोठी वाढ, किती टक्के वाढणार?.महागाई भत्ता मूळ पगारात विलीन करण्याची मागणीइकॉनॉमिक टाईम्समधील वृत्तानुसार, फेडरेशन ऑफ नॅशनल पोस्टल ऑर्गनायझेशन्स (FNPO) ने 8 व्या वेतन आयोगाच्या अध्यक्षा न्यायमूर्ती रंजना प्रकाश देसाई यांना एक पत्र लिहिले आहे. 27 फेब्रुवारी रोजी लिहिलेल्या या पत्रात, FNPO ने 1 जानेवारी 2026 पासून 50% महागाई भत्ता मूळ पगारात विलीन करण्याची मागणी केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.