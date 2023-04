GST Revenue Collection: देशातील वस्तू आणि सेवा संकलनाने सरकारचा खजिना भरला आहे आणि मार्च 2023 मध्ये जीएसटी संकलन खूप चांगले झाले आहे. मार्च 2023 मध्ये देशाचे जीएसटी संकलन 1,60,122 कोटी रुपये होते. जीएसटीच्या इतिहासातील आतापर्यंतचे हे दुसरे सर्वात मोठे संकलन आहे.

आतापर्यंतचे दुसरे सर्वात मोठे GST संकलन :

देशातील जीएसटीच्या इतिहासातील हे दुसरे सर्वोच्च महसूल संकलन आहे आणि एप्रिल 2022 नंतरचे दुसरे सर्वोच्च जीएसटी संकलन असल्याचे सिद्ध झाले आहे. मार्च 2023 च्या जीएसटी संकलनातील विशेष बाब म्हणजे सलग 14 महिने ते 1.4 लाख कोटी रुपयांच्या वर राहिले आहे.

दुसरीकडे, देशात जीएसटी लागू झाल्यापासून, जीएसटी संकलन 1.6 लाख कोटी रुपयांहून अधिक होण्याची ही दुसरी वेळ आहे. वार्षिक आधारावर, जीएसटी महसुलात 13 टक्क्यांची वाढ नोंदवली गेली आहे. (GST collection grows 13% to ₹1.60 lakh crore in March, second highest ever)



2022-23 मध्ये GST संकलन कसे होते?

संपूर्ण आर्थिक वर्ष 2022-23 बद्दल बोलायचे तर, एकूण 18.10 लाख कोटी रुपयांचे वस्तू आणि सेवा कर संकलन झाले आहे. या आधारे, मासिक जीएसटी संकलनाचा आकडा सरासरी 1.51 लाख कोटी रुपये येतो. 2022-23 या आर्थिक वर्षात जीएसटीचा एकूण महसूल मागील आर्थिक वर्षाच्या तुलनेत 22 टक्के अधिक आहे.

गेल्या आर्थिक वर्षात ही चौथी वेळ आहे जेव्हा सकल जीएसटी संकलनाने 1.5 लाख कोटी रुपयांच्या महसूल संकलनाचा आकडा ओलांडला आहे. जीएसटी लागू झाल्यानंतरचा हा दुसरा सर्वाधिक जीएसटी संकलन आहे. मार्च महिन्यात आतापर्यंतचे सर्वाधिक आयजीएसटी संकलन झाले आहे.