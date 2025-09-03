GST Council Meeting: जीएसटी परिषदेचा महत्त्वाचा निर्णय; आत 'या' वस्तूंवर लागणार 40 टक्के GST, किंमत किती वाढणार?

सिगारेट, गुटखा, पान मसाला, फास्ट फूड यांसारख्या वस्तूंवर जीएसटी 28% वरून 40% करण्यात आला आहे. ही नवी कर रचना 22 सप्टेंबर 2025 पासून लागू होणार असून, तंबाखू उत्पादने आणि फास्ट फूड महागणार आहेत. सरकारचा उद्देश आरोग्यावरील अपायकारक वस्तूंचा वापर कमी करणे आणि महसूल वाढवणे हा आहे..GST Council Meeting: जीएसटी परिषदेच्या नव्या निर्णयानुसार सिगारेट, गुटखा, पान मसाला आणि इतर तंबाखूजन्य उत्पादने वापरणाऱ्यांना आता जास्त पैसे मोजावे लागणार आहेत. यापूर्वी या उत्पादनांवर 28 टक्के जीएसटी आकारला जात होता; आता तो थेट 40 टक्क्यांवर नेण्यात आला आहे. ही वाढलेली कर रचना 22 सप्टेंबरपासून लागू होणार आहे. यासोबतच लक्झरी कार, शुगर ड्रिंक्स आणि फास्ट फूडवरही 40 टक्के जीएसटी आकारला जाणार आहे..तंबाखू उत्पादने महागणारसिगारेटचे उदाहरण घ्या. सध्या जर एका सिगारेटच्या पॅकेटची किंमत 256 रुपये असेल, तर नव्या जीएसटी दरांनंतर तीच किंमत 280 रुपये होणार आहे. म्हणजेच, एका पॅकेटवर तब्बल 24 रुपयांची वाढ होईल. गुटखा, पान मसाला आणि इतर तंबाखूजन्य उत्पादनेही याच प्रमाणात महाग होणार आहेत..फक्त तंबाखू नाही, या वस्तूंवरही वाढणार करतंबाखू उत्पादनांबरोबरच काही आलिशान व आरोग्यास अपायकारक मानल्या जाणाऱ्या वस्तूंवरही हा वाढीव 40% जीएसटी लागू होईल. यामध्ये सुपर लक्झरी वस्तू, जर्दा, अॅडेड शुगर, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, पर्सनल युजसाठी वापरल्या जाणाऱ्या एअरक्राफ्ट्स, लक्झरी कार आणि फास्ट फूड यांचा समावेश आहे..No GST on Insurance: आरोग्य व जीवन विम्यावर शून्य GST; तुमच्या पॉलिसीचा हप्ता किती कमी होणार? .सरकारचा उद्देश काय?सरकारने नेहमीच आरोग्याविषयी जागरूकता वाढवण्याचा प्रयत्न केला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी काही काळापूर्वीच कुकिंग ऑइलचा वापर कमी करण्याचे आवाहन केले होते. याच धर्तीवर, या वाढीव जीएसटीचा उद्देशही लोकांना अपायकारक व आरोग्य धोक्यात आणणाऱ्या वस्तूंपासून दूर ठेवणे आणि कर महसूल वाढवणे हा आहे..Mutual Fund Investment: SIPचा 12+12+20 फॉर्म्युला काय आहे? किती फंड तयार होईल?.FAQs प्र. 1: जीएसटी किती वाढला आहे?उ: तंबाखू उत्पादने, फास्ट फूड आणि काही लक्झरी वस्तूंवर जीएसटी 28% वरून 40% करण्यात आला आहे.प्र. 2: हा निर्णय कधी लागू होणार आहे?उ: 22 सप्टेंबर 2025 पासून नवीन दर लागू होणार आहेत.प्र. 3: कोणत्या वस्तूंवर कर लागू होईल?उ: सिगारेट, गुटखा, पान मसाला, जर्दा, अॅडेड शुगर, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, लक्झरी कार, फास्ट फूड आणि पर्सनल युजसाठीचे एअरक्राफ्ट्स.प्र. 4: किंमत किती वाढणार आहे?उ: उदाहरणार्थ, 256 रुपयांच्या सिगारेट पॅकेटची किंमत 280 रुपये होईल, म्हणजेच 24 रुपयांची वाढ..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.