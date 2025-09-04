GST on Gold: सोन्या-चांदीवर किती GST लागणार? ग्राहकांना फायदा होणार का?

सरकारने दिवाळीपूर्वी जीएसटीमध्ये मोठा बदल करत 12% आणि 28% स्लॅब हटवले असून आता फक्त 5% आणि 18% स्लॅब राहतील. सोन्या-चांदीवरचा जीएसटी जसाच्या तसा ठेवला आहे – सोने-चांदीवर 3% आणि दागिने बनवण्याच्या शुल्कावर 5% कर लागू राहील. सोन्याचा भाव विक्रमी पातळीवरून 1,239 रुपयांनी घसरून 1,05,956 रुपये झाला, चांदीतही घट दिसली..GST on Gold: दिवाळीच्या अगोदरच केंद्र सरकारने जीएसटीमध्ये मोठा बदल करत मध्यमवर्गाला दिलासा दिला आहे. सरकारने चार कर स्लॅब्सऐवजी आता फक्त दोनच स्लॅब्स ठेवले आहेत – 5% आणि 18%. 12% आणि 28% या दोन्ही कर दरांना रद्द करण्यात आले आहे. यामुळे रोजच्या वापरातील अनेक वस्तू स्वस्त होणार असून लहान कार खरेदी करणाऱ्यांनाही फायदा होणार आहे..सोन्या-चांदीवर किती GST?लोकांना अपेक्षा होती की सोन्या आणि चांदीवरचा जीएसटी कमी होईल. मात्र सरकारने या दरात कोणताही बदल केला नाही. सोने आणि चांदीवर यापुढेही 3% जीएसटी लागू राहील. तसेच दागिने बनवण्याच्या शुल्कावर 5% जीएसटी आकारला जाणार आहे. उदाहरणार्थ, तुम्ही 1 लाख रुपयांचे सोने किंवा चांदी खरेदी करत असाल, तर तुम्हाला अंदाजे 3,000 रुपयांचा जीएसटी द्यावा लागेल..GST Rate Cut: आनंदाची बातमी! 33 जीवनावश्यक औषधांवर जीएसटी लागणार नाही; पाहा संपूर्ण यादी.सोने-चांदीच्या भावात घसरणजीएसटी सुधारणा लागू होण्याच्या पार्श्वभूमीवर सोन्याचे दर विक्रमी पातळीवर गेले होते. 3 सप्टेंबर रोजी दिल्ली बाजारात सोने 1.07 लाख रुपयांच्या नव्या उच्चांकावर पोहोचले होते. मात्र 4 सप्टेंबरला सोन्याच्या किंमतीत घसरण झाली आहे. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) वर 10 ग्रॅम सोन्याचा भाव 1,239 रुपयांनी घसरून 1,05,956 रुपये झाला. चांदीच्या भावातही घसरण दिसून आली..मध्यमवर्गासाठी दिलासाजीएसटी सुधारण्यामुळे रोजच्या वापरातील वस्तू, खाद्यपदार्थ, घरगुती साहित्य स्वस्त होत असले तरी सोने-चांदी गुंतवणूकदारांसाठी मोठा दिलासा मिळालेला नाही. कर आहे तसाच राहिल्यामुळे सोन्याची खरेदी किंमत पूर्वीप्रमाणेच राहणार आहे. मात्र बाजारातील किंमती घसरल्यामुळे काही प्रमाणात खरेदीदारांना फायदा होऊ शकतो..IPL to Pay GST: आयपीएलवर लागणार 40 टक्के GST; चाहते आणि आयोजक चिंतेत, तिकिटांच्या किमती किती वाढणार?.FAQs 1) जीएसटीमध्ये कोणते बदल झाले?- चार स्लॅबऐवजी आता फक्त दोन – 5% आणि 18%, 12% व 28% स्लॅब रद्द.2) सोन्या-चांदीवरचा जीएसटी किती राहणार?- सोन्या-चांदीवर 3%, दागिने बनवण्याच्या शुल्कावर 5%.3) सोन्याचा सध्याचा भाव किती आहे?- 10 ग्रॅम सोनं 1,05,956 रुपये (4 सप्टेंबर 2025).4) सोन्याच्या किंमतीत घट का झाली?- विक्रमी पातळीवर पोहोचल्यानंतर बाजारात प्रॉफिट बुकिंग आणि नवीन जीएसटी बदलांमुळे किंमतीत सुधारणा.5) ग्राहकांना काय फायदा?- रोजच्या वापराच्या वस्तू स्वस्त होतील, पण सोने खरेदीत कर बदल नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.