GST Price Cut: हॉर्लिक्स, विक्स, झंडू बामसह रोजच्या वापरातल्या वस्तू स्वस्त! कंपन्यांनी जाहीर केली नवी किंमत, वाचा एका क्लिकवर...

जीएसटी परिषदेने या महिन्याच्या सुरुवातीला वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) च्या चार स्लॅबच्या जागी दोन स्लॅब करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला. आता कराचे दर 5% आणि 18% असतील, तर चैनीच्या वस्तूंवर 40% चा विशेष दर लागू होईल. या निर्णयाच्या परिणामी, दैनंदिन वापराच्या वस्तूंच्या किंमती कमी होत आहेत. प्रॉक्टर अँड गॅम्बल (पीएंडजी), इमामी आणि हिंदुस्तान युनिलिव्हर लिमिटेड (एचयूएल) यासारख्या दिग्गज एफएमसीजी कंपन्यांनी नव्या किंमत यादी जाहीर केल्या आहेत. या किंमती 22 सप्टेंबर 2025 पासून लागू होणार आहेत. चला, जाणून घेऊया कोणत्या कंपनीने कोणत्या उत्पादनांच्या किंमती कमी केल्या..शॅम्पू, डायपर ते शेव्हिंग क्रीम स्वस्तप्रॉक्टर अँड गॅम्बलने आपल्या लोकप्रिय उत्पादनांच्या किंमती कमी केल्या आहेत. यामध्ये विक्स, हेड अँड शोल्डर्स, पँटीन, पॅम्पर्स, जिलेट, ओल्ड स्पाईस आणि ओरल-बी यांचा समावेश आहे. उदाहरणार्थ, विक्स अॅक्शन 500 अॅडव्हान्स आणि विक्स इनहेलरची किंमत 69 रुपयांवरून 64 रुपये झाली आहे, कारण या उत्पादनांवरील जीएसटी 12% वरून 5% झाला आहे. हेड अँड शोल्डर्स कूल मेंथॉल (300 मिली)ची किंमत 360 रुपयांवरून 320 रुपये, तर हेड अँड शोल्डर्स स्मूथ अँड सिल्की (72 मिली) ची किंमत 89 रुपयांवरून 79 रुपये झाली आहे. पँटीन हेयर फॉल कंट्रोल आणि डीप रिपेयर (340 मिली) ची किंमत 410 रुपयांवरून 355 रुपये झाली आहे..पीएंडजी इंडियाने बाळांच्या उत्पादनांवरही जीएसटी कमी झाल्याने किंमतीत कपात केली आहे. पॅम्पर्स डायपर वरील जीएसटी 12% वरून 5% आणि बेबी वाइप्सवरील जीएसटी 18% वरून 5% झाला आहे. याशिवाय, जिलेट शेव्हिंग क्रीम रेग्युलर (30 ग्रॅम) ची किंमत 45 रुपयांवरून 40 रुपये, जिलेट शेव्हिंग ब्रश 85 रुपयांवरून 75 रुपये आणि ओल्ड स्पाईस आफ्टर शेव्ह लोशन (150 मिली) ची किंमत 320 रुपयांवरून 284 रुपये झाली आहे. ओरल-बी एव्हरीडे केअर टूथब्रश आता 35 ऐवजी 30 रुपयांना मिळेल..दूध, तूप अन् लोणी होणार स्वस्त! मदर डेअरीचा मोठा निर्णय, GST कपातीनंतर दरात केले बदल.आयुर्वेदिक उत्पादनांवर सवलतइमामीनेही आपल्या आयुर्वेदिक आणि दैनंदिन वापराच्या उत्पादनांच्या किंमती कमी केल्या आहेत. बोरोप्लस अँटिसेप्टिक क्रीम (80 मिली) ची किंमत 165 रुपयांवरून 155 रुपये, नवरत्न आयुर्वेदिक ऑइल कूल (180 मिली) 155 रुपयांवरून 145 रुपये आणि डर्मीकूल प्रिक्ली हीट पावडर (150 ग्रॅम) 159 रुपयांवरून 149 रुपये झाली आहे. केश किंग गोल्ड आयुर्वेदिक तेल (100 मिली) आता 190 ऐवजी 178 रुपये, तर झंडू बाम (25 मिली) 125 ऐवजी 118 रुपये आणि झंडू सोना चांदी च्यवनप्लस (900 ग्रॅम) 385 ऐवजी 361 रुपये झाले आहे. याशिवाय, बोरोप्लस अँटिसेप्टिक मॉइश्चरायझिंग सँडल साबण (125 ग्रॅम, 6 चा पॅक) ची किंमत 384 रुपयांवरून 342 रुपये झाली आहे..हॉर्लिक्स, डव, लक्स स्वस्तहिंदुस्तान युनिलिव्हर लिमिटेडनेही आपल्या उत्पादनांच्या किंमती कमी केल्या आहेत. डव हेयर फॉल शॅम्पू (340 मिली)ची किंमत 490 रुपयांवरून 435 रुपये आणि डव सीरम बार (75 ग्रॅम) 45 ऐवजी 40 रुपये झाले आहे. क्लिनिक प्लस स्ट्रॉन्ग अँड लाँग शॅम्पू (355 मिली) 393 रुपयांवरून 340 रुपये आणि सनसिल्क ब्लॅक शाइन शॅम्पू (350 मिली) 430 रुपयांवरून 370 रुपये झाले आहे. साबणांमध्ये, लाइफबॉय (75 ग्रॅम, 4 चा पॅक) 68 ऐवजी 60 रुपये आणि लक्स रेडियंट ग्लो साबण (75 ग्रॅम, 4 चा पॅक) 96 ऐवजी 85 रुपये झाले आहे. क्लोजअप टूथपेस्ट (150 ग्रॅम) ची किंमत 145 रुपयांवरून 129 रुपये झाली आहे..हेल्थ ड्रिंक श्रेणीत, हॉर्लिक्स चॉकलेटहेल्थ ड्रिंक श्रेणीत, हॉर्लिक्स चॉकलेट (200 ग्रॅम) ची किंमत 130 रुपयांवरून 110 रुपये आणि बूस्ट (200 ग्रॅम) 124 रुपयांवरून 110 रुपये झाले आहे. किसान केचप (850 ग्रॅम) 100 ऐवजी 93 रुपये, किसान जॅम (200 ग्रॅम) 90 ऐवजी 80 रुपये आणि ब्रू कॉफी (75 ग्रॅम) 270 रुपये झाली आहे.जीएसटी सुधारांमुळे दैनंदिन वापराच्या वस्तूंच्या किंमती कमी होणे हे ग्राहकांसाठी मोठा दिलासा आहे. कंपन्यांनी आपल्या वेबसाइट्स आणि वितरकांमार्फत या नव्या किंमतींची माहिती दिली आहे. 22 सप्टेंबर 2025 पासून लागू होणाऱ्या या किंमतींमुळे ग्राहकांना रोजच्या गरजेच्या वस्तूंवर बचत होईल, अशी अपेक्षा आहे..GST 2.0 : नवी गाडी घेताय? जरा थांबा! सेकंडहँड गाड्याही स्वस्त, 'ही' कंपनी देत आहे २ लाखांपर्यंत सूट....