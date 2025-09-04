Personal Finance

GST Rate Cut: स्वस्ताईची घट मांडणी; जीएसटीत ५ आणी १८ टक्क्यांच्या दोन श्रेणी; येत्या २२ सप्टेंबर पासून होणार अंमलबजावणी

GST Relief: केंद्र सरकारने जीएसटी सुधारणा करत दैनंदिन वापराच्या वस्तू, आरोग्य विमा व औषधांवरील कर शून्य केला आहे. सिमेंट, गाड्या व टीव्ही स्वस्त तर आलिशान वाहने व तंबाखूजन्य वस्तू महाग होणार आहेत.
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने आज सामान्यांसाठी स्वस्ताईची ‘घट’मांडणी करताना वस्तू आणि सेवाकरातील (जीएसटी) निर्णायक सुधारणांच्या अनुषंगाने महत्त्वाचे पाऊल टाकले. सामान्यांना मोठा दिलासा देण्यात आला असून, डोक्याला लावायच्या तेलापासून ते मका, दूरचित्रवाणी संच, आरोग्य आणि आयुर्विमा यांच्यावरील ‘जीएसटी’ला कात्री लावण्यात आली आहे.

