GST Rate Cut: स्वस्ताईची घट मांडणी; जीएसटीत ५ आणी १८ टक्क्यांच्या दोन श्रेणी; येत्या २२ सप्टेंबर पासून होणार अंमलबजावणी

नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने आज सामान्यांसाठी स्वस्ताईची 'घट'मांडणी करताना वस्तू आणि सेवाकरातील (जीएसटी) निर्णायक सुधारणांच्या अनुषंगाने महत्त्वाचे पाऊल टाकले. सामान्यांना मोठा दिलासा देण्यात आला असून, डोक्याला लावायच्या तेलापासून ते मका, दूरचित्रवाणी संच, आरोग्य आणि आयुर्विमा यांच्यावरील 'जीएसटी'ला कात्री लावण्यात आली आहे. .'जीएसटी'तील बारा आणि अठ्ठावीस टक्क्यांची श्रेणी काढून टाकण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे. आता केवळ पाच आणि अठरा टक्के अशा दोनच श्रेणी राहणार असून, येत्या २२ सप्टेंबर म्हणजे घटस्थापनेपासून त्याची अंमलबजावणी करण्यात येईल. आरोग्य आणि आयुर्विम्यावरील जीएसटी काढून टाकण्यात आला आहे..जीएसटी परिषदेच्या बैठकीनंतर अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी पत्रकार परिषदेत या निर्णयांची माहिती दिली. सीतारामन म्हणाल्या, ''दूध, रोटी, पिझ्झा, ब्रेड आणि मिठाईसह अनेक खाद्यपदार्थ जीएसटीमुक्त होणार आहेत. सिमेंटवरील कर २८ टक्क्यांवरून १८ टक्के करण्यात आला आहे. लक्झरी वस्तू आणि तंबाखूजन्य पदार्थांवरील जीएसटी चाळीस टक्क्यांवर नेण्यात आला आहे.''.जीएसटी परिषदेचे दोन दिवसांसाठी आयोजन करण्यात आले होते, पण एकाच दिवसात ही बैठक गुंडाळण्यात आली. कपडे आणि पादत्राणे स्वस्त होणार असून सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम उद्योग आणि स्टार्टअपच्या जीएसटी रजिस्ट्रेशनसाठी लागणारा वेळही घटविण्यात आली आहे. हा कालावधी आता तीस दिवसांवरून तीनच दिवस करण्यात आला आहे. निर्यातदारांना जीएसटीचा परतावा आपोआप मिळेल. यामुळे निर्यातदारांच्या बऱ्याचशा समस्या या दूर होणार आहेत.'' आरोग्य विमा आणि जीवनरक्षक औषधे स्वस्त झाल्याने सामान्यांना मोठा दिलासा मिळेल. आलिशान वाहनांवरील कर वाढविण्यात आल्याने त्यांच्या किमती आणखी वाढणार आहेत..चपात्या, पराठ्यावर कर नाहीदैनंदिन वापराच्या खाद्यपदार्थांवरील कर शून्यावर आला असून अन्य किरकोळ खाद्यपदार्थ आणि पेये यांच्यावरील कराचे प्रमाण हे अठरा टक्क्यांवरून थेट पाच टक्क्यांवर आणण्यात आले आहे. सर्वप्रकारच्या चपात्या आणि पराठे यांच्यावर शून्य टक्के कर आकारण्यात येईल. याआधी त्यावर पाच टक्क्यांचा कर आकारला जात असे. ग्राहकोपयोगी वस्तू, दातांची पावडर, लहान मुलांसाठीच्या बाटल्या, टेबलांवरील वस्तू, स्वयंपाकघरातील वस्तू, छत्र्या, बांबूच्या वस्तू आणि कंगवे यांच्यावरील कर हा बारा टक्क्यांवरून पाच टक्के करण्यात आला आहे..सिमेंटही स्वस्त होणारशाम्पू, टाल्कम पावडर, दातांची पेस्ट, ब्रश, पावडर, साबण आणि केसांचे तेल यांच्यावरील कर घटवून तो आता अठरा टक्क्यांवरून थेट पाच टक्क्यांवर आणण्यात आला आहे. आरोग्य आणि आयुर्विमा सामान्यांच्या आवाक्यात यावा म्हणून त्यावर आता जीएसटी आकारला जाणार नाही. सिमेंटवरील 'जीएसटी'चे प्रमाण हे २८ टक्क्यांवरून १८ टक्के करण्यात आले आहे. पेट्रोल, एलपीजी आणि सीएनजी वाहने (१२०० सीसीपेक्षा कमी) आणि डिझेल वाहने (१५०० सीसीपेक्षा कमी) यांच्यावरील करांचे प्रमाण २८ टक्क्यांवरून १८ टक्के करण्यात आले आहे..Medicine Rate: आवश्यक औषधे स्वस्त झाली! सरकारकडून हृदयरोग, मधुमेहासह ३५ औषधांच्या किमतीत घट, जाणून घ्या नवे दर.ईव्हीवर पाच टक्के कर कायमसर्व मोटार कारवर (पेट्रोलसाठी १२०० सीसीपेक्षा अधिक आणि डिझेलसाठी १५०० सीसीपेक्षा अधिक) चाळीस टक्के एवढा जीएसटी आकारण्यात येईल. साडेतीनशे सीसीपर्यंतची मोटारसायकल, वातानुकूलित यंत्र, डिशवॉशर आणि टीव्ही यांच्यावरील 'जीएसटी'ही २८ टक्क्यांवरून १८ टक्के करण्यात आल्याने त्यांच्या किमतीही कमी होतील. इलेक्ट्रिक वाहनांवरील पाच टक्के जीएसटी मात्र कायम ठेवण्यात आला आहे..चाळीस टक्क्यांचा प्रस्ताव''जीएसटी'च्याबाबतीत पाच आणि अठरा टक्के अशा दोन श्रेणी ठेवण्यात आल्या असल्या तरीसुद्धा काही विशिष्ट घटकांसाठी ४० टक्क्यांच्या श्रेणीचा प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे. त्यात महागड्या मोटारी, तंबाखू आणि सिगारेट यांचा समावेश आहे. गुटखा, तंबाखू , तंबाखूजन्य पदार्थ आणि सिगारेट वगळता सर्व उत्पादनांसाठीच्या नव्या दरांची येत्या २२ सप्टेंबरपासूनच अंमलबजावणी होईल,'' असे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले..सध्याचे दर१२/५चपाती, पराठा, जीवनावश्यक औषधे, वैयक्तिक जीवनविमा, आरोग्य विमा, खोडरबर, पेन्सिल, वह्या, शार्पनरनवे दर ०१८/१२ ५केसांचे तेल, शांपू, टूथपेस्ट, अंघोळीचा साबण साबण, टाल्कम पावडर, सायकल, हस्तकलेच्या वस्तू, ग्रॅनाइट, बटर, तूप, चीज, ट्रॅक्टर, पादत्राणे, कपडे, तेंदूपत्ता, चॉकलेट, केक, साठवलेल्या भाज्या, फळे, आइस्क्रीम, पाण्याची बाटली (२० लिटर), नमकिन, सॉस, कॉफी, शिलाई मशिन१८/२८ ४०पान मसाला, तंबाखू उत्पादने, सिगारेट, मद्य, अतिरिक्त साखरेचा वापर असलेली शीतपेये, ३५०० सीसीहून अधिक क्षमता असलेल्या दुचाकी गाड्या, पेट्रोलवरील १२०० सीसीहून आणि डिझेलवरील १५०० सीसीहून अधिक क्षमता असलेल्या मोटारगाड्या, कॅसिनो.Zero GST Slab: कोणते खाद्यपदार्थ Zero GST Slab मध्ये येणार? पुढच्या आठवड्यात होणार मोठा निर्णय.जीएसटी प्रणालीत सुधारणा करण्याचे सूतोवाच मी स्वातंत्र्यदिनाच्या भाषणात केले होते. सामान्य नागरिकाला जगणे सुसह्य व्हावे आणि अर्थव्यवस्थेलाही बळकटी यावी, यासाठी आम्ही जीएसटी दराबाबतचा प्रस्ताव तयार केला होता. हा प्रस्ताव जीएसटी परिषदेने मान्य केला आहे. यामुळे नागरिकांचा फायदा होणार आहे.- नरेंद्र मोदी, पंतप्रधान.