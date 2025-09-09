GST Reform: ट्रॅक्टर खरेदीवर मिळणार मोठी सूट; नवीन जीएसटी दरांचा थेट शेतकऱ्यांना फायदा

Summary ट्रॅक्टर आणि कृषी उपकरणांवरील जीएसटी १८% वरून ५% पर्यंत घटल्यामुळे शेतकऱ्यांना थेट बचत होणार आहे.ट्रॅक्टर खरेदीवर ₹२५,००० ते ₹६३,००० पर्यंत सूट मिळेल, तर इतर उपकरणांवरही मोठा फायदा होईल.दूध आणि पनीरवर जीएसटी काढून टाकल्याने दुग्धव्यवसाय आणि ग्राहक दोघांनाही दिलासा मिळेल..नवीन जीएसटी दरांचा थेट फायदा आता शेतकऱ्यांनाही मिळू लागला आहे. कृषी मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी नुकतेच सांगितले की, कृषी उपकरणे आणि ट्रॅक्टरवरील जीएसटी १८% वरून ५% पर्यंत कमी करण्यात आला आहे. यामुळे शेतीचा खर्च कमी होईल आणि शेतकऱ्यांचा नफा वाढेल..ट्रॅक्टरवर ६३,००० रुपयांपर्यंत बचतट्रॅक्टर आणि कृषी उपकरणांच्या नवीन किमतींचा थेट शेतकऱ्यांच्या खिशावर परिणाम होईल. उदाहरणार्थ, ३५ एचपी ट्रॅक्टर, ज्याची पूर्वी किंमत सुमारे ₹६.५० लाख होती, ती आता ₹६.०९ लाखांना उपलब्ध होईल, म्हणजेच शेतकऱ्यांची सुमारे ₹४१,००० ची बचत होईल. .४५ एचपी ट्रॅक्टरत्याचप्रमाणे, ४५ एचपी ट्रॅक्टरवर ₹४५,०००, ५० एचपी ट्रॅक्टरवर ₹५३,००० आणि ७५ एचपी ट्रॅक्टरवर सुमारे ₹६३,००० ची बचत होईल. एकूणच, शेतकऱ्यांना ट्रॅक्टर खरेदीवर ₹२५,००० ते ₹६३,००० पर्यंत थेट दिलासा मिळेल..भात लागवड यंत्रावरही सूटट्रॅक्टर व्यतिरिक्त, इतर कृषी उपकरणांवरही बचतीचा फायदा होईल. १३ अश्वशक्तीच्या पॉवर टिलरवर ₹११,८७५, मल्टी-क्रॉप थ्रेशरवर ₹१४,०००, भात लागवड यंत्रावर ₹१५,४०० आणि पॉवर वीडरवर सुमारे ₹५,५०० ची बचत होईल. त्याचप्रमाणे, सुपर सीडर, हॅपी सीडर, स्ट्रॉ रीपर आणि इतर आधुनिक यंत्रांच्या किमतीही बरीच कमी झाल्या आहेत..दूध आणि पनीरवरील जीएसटी हटवलाकृषीमंत्र्यांनी सांगितले की या पावलामुळे शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्च कमी होईल आणि त्यांचे उत्पन्न वाढेल. तसेच, दुग्ध क्षेत्रालाही फायदा होईल, कारण आता दूध आणि चीजवर जीएसटी राहणार नाही. दूध उत्पादक आणि ग्राहक दोघांनाही याचा थेट फायदा होईल. सरकारचा असा विश्वास आहे की या सुधारणांमुळे शेतकऱ्यांचा कल आधुनिक यंत्रसामग्री, सेंद्रिय शेती आणि दुग्धव्यवसाय क्षेत्राकडे वाढेल, ज्यामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होईल..पॉवरनुसार किमतीत कपात३५ अश्वशक्ती ट्रॅक्टर - ₹४१,००० बचत, ४५ अश्वशक्ती ट्रॅक्टर - ₹४५,००० बचत, ५० अश्वशक्ती ट्रॅक्टर - ₹५३,००० बचत, ७५ अश्वशक्ती ट्रॅक्टर - ₹६३,००० बचत, पॉवर टिलर (१३ अश्वशक्ती) - ₹११,८७५ बचत, मल्टी क्रॉप थ्रेशर (४ टन) - ₹१४,००० बचत.FAQsप्रश्न 1: जीएसटी किती टक्क्यांवरून किती टक्क्यांवर आणण्यात आला आहे? 👉 उत्तर: ट्रॅक्टर आणि कृषी उपकरणांवरील जीएसटी १८% वरून ५% केला आहे.प्रश्न 2: ट्रॅक्टर खरेदीवर शेतकऱ्यांना किती बचत होईल? 👉 उत्तर: ट्रॅक्टरच्या पॉवरनुसार ₹२५,००० ते ₹६३,००० पर्यंत बचत होईल.प्रश्न 3: फक्त ट्रॅक्टरच नव्हे तर इतर उपकरणांवरही सूट आहे का? 👉 उत्तर: होय, पॉवर टिलर, मल्टी-क्रॉप थ्रेशर, भात लागवड यंत्र, पॉवर वीडर आणि इतर आधुनिक यंत्रांवरही सूट आहे.प्रश्न 4: दुग्ध व्यवसायावर या निर्णयाचा कसा परिणाम होईल? 👉 उत्तर: दूध आणि पनीरवर जीएसटी काढून टाकल्याने दूध उत्पादक आणि ग्राहक दोघांनाही फायदा होईल.प्रश्न 5: या सुधारणांचा ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवर काय परिणाम होईल? 👉 उत्तर: शेतकऱ्यांचा खर्च कमी होऊन उत्पन्न वाढेल, ज्यामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्था अधिक मजबूत होईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.