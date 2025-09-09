Personal Finance

GST Reform: ट्रॅक्टर खरेदीवर मिळणार मोठी सूट; नवीन जीएसटी दरांचा थेट शेतकऱ्यांना फायदा

Tractor GST Cut : नवीन जीएसटी दरांचा थेट फायदा आता शेतकऱ्यांनाही मिळू लागला आहे. कृषी मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी नुकतेच सांगितले की, कृषी उपकरणे आणि ट्रॅक्टरवरील जीएसटी १८% वरून ५% पर्यंत कमी करण्यात आला आहे.
Farmers benefiting from GST reform as tractor and agricultural equipment prices drop significantly, reducing farming costs.

  1. ट्रॅक्टर आणि कृषी उपकरणांवरील जीएसटी १८% वरून ५% पर्यंत घटल्यामुळे शेतकऱ्यांना थेट बचत होणार आहे.

  2. ट्रॅक्टर खरेदीवर ₹२५,००० ते ₹६३,००० पर्यंत सूट मिळेल, तर इतर उपकरणांवरही मोठा फायदा होईल.

  3. दूध आणि पनीरवर जीएसटी काढून टाकल्याने दुग्धव्यवसाय आणि ग्राहक दोघांनाही दिलासा मिळेल.

नवीन जीएसटी दरांचा थेट फायदा आता शेतकऱ्यांनाही मिळू लागला आहे. कृषी मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी नुकतेच सांगितले की, कृषी उपकरणे आणि ट्रॅक्टरवरील जीएसटी १८% वरून ५% पर्यंत कमी करण्यात आला आहे. यामुळे शेतीचा खर्च कमी होईल आणि शेतकऱ्यांचा नफा वाढेल.

