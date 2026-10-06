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Health Insurance Tips: हेल्थ इन्शुरन्स घेताना या गोष्टी तपासल्या नाहीत तर Claimच्या वेळी बसू शकतो मोठा धक्का!

7 Things You Must Check Before Buying a Policy to Avoid Claim Trouble: आरोग्य विमा घेताना फक्त विमा संरक्षण आणि हप्ता पाहणे पुरेसे नाही; पॉलिसीतील अटी आणि प्रतीक्षा कालावधी समजून घेणेही महत्त्वाचे आहे.
Health Insurance Important Things

Buying Health Insurance? These Mistakes Could Hurt You at Claim Time

eSakal

Vinod Dengale
Updated on

अॅड. डॉ. प्रमोद चव्हाण

Health Insurance Tips: आरोग्य विमा घेताना अनेक जण फक्त 'विमा संरक्षण किती आणि हप्ता किती' ? याचाच विचार करतात. मात्र, पॉलिसीचा प्रकार, त्यातील अटी, मर्यादा आणि दावा करण्याची प्रक्रिया समजून घेणे तितकेच महत्त्वाचे आहे.

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