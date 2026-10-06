Health Insurance Tips: हेल्थ इन्शुरन्स घेताना या गोष्टी तपासल्या नाहीत तर Claimच्या वेळी बसू शकतो मोठा धक्का!

अॅड. डॉ. प्रमोद चव्हाणHealth Insurance Tips: आरोग्य विमा घेताना अनेक जण फक्त 'विमा संरक्षण किती आणि हप्ता किती' ? याचाच विचार करतात. मात्र, पॉलिसीचा प्रकार, त्यातील अटी, मर्यादा आणि दावा करण्याची प्रक्रिया समजून घेणे तितकेच महत्त्वाचे आहे..फॅमिली फ्लोटर पॉलिसीफॅमिली फ्लोटरमध्ये एकच विमा रक्कम कुटुंबातील अनेक सदस्यांसाठी सामायिक असते. उदाहरणार्थ, १० लाख रुपयांचा फॅमिली फ्लोटर असल्यास पती, पत्नी आणि मुलांना मिळून त्याच १० लाखांच्या मयदित संरक्षण मिळते. एका सदस्याने मोठा दावा केल्यास उर्वरित विमा रक्कम इतर सदस्यांसाठी कमी होऊ शकते..RBI Repo Rate: 7 ऑक्टोबरला मोठा निर्णय! FD करणाऱ्यांना मिळणार मोठा फायदा? जाणून घ्या काय बदलणार.वैयक्तिक आरोग्य विमायामध्ये प्रत्येक व्यक्तीसाठी स्वतंत्र विमा रक्कम असते. त्यामुळे एका सदस्याने दावा केल्याने दुसऱ्या सदस्याच्या विमा संरक्षणावर थेट परिणाम होत नाही. विशेषतः वयस्कर व्यक्ती किंवा अधिक आरोग्यजोखीम असलेल्या सदस्यांसाठी स्वतंत्र पॉलिसीचा विचार करता येतो..समूह आरोग्य विमाकंपनी किंवा नियोक्त्याकडून कर्मचाऱ्यांना मिळणारे आरोग्य विमा संरक्षण म्हणजे समूह आरोग्य विमा. मात्र, नोकरी बदलल्यास किंवा नोकरी संपल्यास या संरक्षणाच्या अटी बदलू शकतात किंवा संरक्षण समाप्त होऊ शकते. त्यामुळे केवळ समूह विम्यावर अवलंबून राहण्याऐवजी वैयक्तिक आरोग्य विम्याचाही विचार करणे योग्य ठरू शकते..पॉलिसी घेताना हे नक्की करापॉलिसी घेण्यापूर्वी पॉलिसीच्या अटी व शर्ती, ग्राहक माहिती पत्रक, अपवर्जने, प्रतीक्षा कालावधी, सहभरणा, उपमर्यादा, खोलीच्या भाड्याची मर्यादा आणि दावा प्रक्रिया काळजीपूर्वक वाचा.पॉलिसीच्या प्रस्ताव अर्जामध्ये पूर्वीचे आजार, उपचार किंवा इतर महत्त्वाची आरोग्यविषयक माहिती लपवू नका. चुकीची किंवा अपूर्ण माहिती भविष्यात दावा नाकारण्याचे कारण ठरू शकते. विमा दावा नाकारला किंवा मंजूर होणारी रक्कम कमी केली, तर नकाराचे कारण लेखी स्वरूपात मागा आणि संबंधित वैद्यकीय व विमा कागदपत्रे सुरक्षित ठेवा. विमा कंपनीच्या तक्रार निवारण प्रक्रियेनंतरही समाधान न झाल्यास, आवश्यकतेनुसार भारतीय विमा नियामक आणि विकास प्राधिकरण यांच्या तक्रार निवारण यंत्रणेचा किंवा विमा लोकपाल यांच्याकडे तक्रार करण्याचा मार्ग उपलब्ध आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.