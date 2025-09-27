DMart मध्ये कोणत्या वस्तूंवर किती GST लागतो? खरेदीसाठी जाण्यापूर्वी ही बातमी नक्की वाचा, नाहीतर…

२२ सप्टेंबरपासून देशात नवीन कर प्रणाली लागू झाली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी याची घोषणा केली होती. यापूर्वी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी देखील याबाबत अर्थसंकल्पात सांगितले होते. त्यामुळे आता दैनंदिन जीवनातील अनेक वस्तू स्वस्त झाल्या आहेत. पण तुम्ही डीमार्ट, बिग बाजार किंवा इतर कुठे खरेदीसाठी गेला, तर बिल तपासले का? तुम्हाला किती कर लागला, ते नक्की पाहिले का? डीमार्टमध्ये जाण्यापूर्वी ही बातमी वाचा आणि खरेदी झाल्यावर बिल नक्की तपासा. जर काही तफावत आढळली, तर तुम्ही डीमार्टला संपर्क करू शकता..अधिकृत यादी डीमार्ट स्टोअरमध्ये लावण्यात आली२२ सप्टेंबर २०२५ पासून डीमार्टमध्ये अनेक वस्तूंवर जीएसटी कमी झाला आहे. आधी १२ टक्के जीएसटी असलेल्या वस्तूंवर आता फक्त ५ टक्के कर लागणार आहे. याची अधिकृत यादी डीमार्ट स्टोअरमध्ये लावण्यात आली आहे..यामध्ये दूध (condensed milk), लोणी, तूप, चीज, पॅकेज्ड नमकीन, भुजिया, मिश्रण, ड्रायफ्रूट्स, सॉस, लोणचं, पॅकेज्ड फळांचे ज्यूस, पास्ता, स्पॅगेटी, इंस्टंट नूडल्स, फळांच्या जेली, जॅम्स आणि मार्मलेड्स यांचा समावेश आहे.याशिवाय छत्र्या, इलेक्ट्रॉनिक नसलेली खेळणी, रबर बँड्स, टेक्सटाईल डोअरमॅट्स, स्टील भांडी, अॅल्युमिनियम व स्टील वस्तू, नॉन-स्टिक फ्रायपॅन, कुकर, कपड्यांचे स्टँड, गालिचे, रनर, आसने आणि टेक्सटाईल कॅप्स-हॅट्स यांनाही याचा फायदा होईल..Dmart मधून बाहेर पडताना बिल का तपासलं जातं? जाणून घ्या यामागचं खरं कारण!.६ टक्क्यांपर्यंत कमीएवढंच नाही, तर पादत्राणं, बेडशीट्स, रजई, सोफा कव्हर्स आणि कम्फर्टर्स ज्यांची किंमत २५०० रुपयांखाली आहे, त्यांच्यावरही हा कमी झालेला जीएसटी लागू होणार आहे. यामुळे या वस्तूंच्या किमती साधारणपणे ६ टक्क्यांपर्यंत कमी होऊ शकतात.याचबरोबर आधी १८ टक्के जीएसटी लागणाऱ्या अनेक वस्तूंवर आता थेट ५ टक्के जीएसटी लागू झाला आहे. यात चॉकलेट्स, आईस्क्रीम, इंस्टंट कॉफी, बिस्किट्स, कुकीज, साखरेपासून तयार होणाऱ्या कँडीज, बुर्गर व्हीट, प्लँट-बेस्ड मिल्क ड्रिंक्स, कोको पावडर, कोको बटर, कॉर्न फ्लेक्स, पॅकेज्ड सूप्स, हेल्थ ड्रिंक्स आणि पाणी बॉटल यांचा समावेश आहे..याशिवाय केसांचे तेल, शॅम्पू, साबण, शेव्हिंग क्रीम, शेव्हिंग लोशन, आफ्टरशेव्ह लोशन, फेस पावडर, टॅलकम पावडर, टूथपेस्ट, टूथब्रश आणि डेंटल फ्लॉस यांच्याही किंमतीत घट होणार आहे. या वस्तूंवर ग्राहकांना जवळजवळ ११ टक्क्यांपर्यंत बचत मिळू शकते.खरेदी नंतर बिल नक्की तपासापण खरेदी नंतर बिल नक्की तपासा. डीमार्टने अनेक पॉलिसी बदलल्या आहेत. तसेच जीएसटीसाठी आता माहितीपत्र देखील लावण्यात आले आहे. त्यामुळे ग्राहकांना त्यांच्या वस्तूंवर किती कर लागणार हे खरेदीपूर्वी कळणार आहे. आता डीमार्टमध्ये दिवाळीच्या भन्नाट ऑफर्स सुरू आहेत. त्यामुळे खरेदी करताना काळजी घेणे गरजेचे आहे. ग्राहकांची संख्या जास्त असल्यामुळे फसवणुकीची शक्यता देखील जास्त असते..D-Mart Theft : वाढत्या चोरीमुळे DMart झाले अलर्ट, चोरांना पकडण्यासाठी वापरली ही स्पेशल आयडिया, बनवले कडक नियम.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.