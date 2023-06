Investment Tips

मुंबई : तुमची कमाई कमी असली तरीही तुम्ही करोडपती होऊ शकता. करोडपती होणे अवघड नाही. यासाठी तुम्हाला फक्त हुशारीने गुंतवणूक करावी लागेल.

तज्ज्ञांनी अशा पद्धती सांगितल्या आहेत, ज्याचा अवलंब करून तुम्ही सहज श्रीमंत होऊ शकता. जगात असे अनेक लोक आहेत जे चांगले पैसे मिळवूनही श्रीमंत होत नाहीत. त्याच वेळी, असे बरेच लोक आहेत जे कमी कमाईतही मजबूत बँक बॅलन्स जमा करतात. (how to be billionair in low income)

तुम्ही नोकरी करा किंवा व्यवसाय करा, तुम्ही श्रीमंत होऊ शकता. दरमहा तुमच्या पगारातून काही पैसे वाचवून तुम्ही करोडपती देखील बनू शकता. योग्य आर्थिक धोरणे आणि शिस्तीने, कोणीही पैसे कमवण्याच्या मार्गावर असू शकतो. कमी उत्पन्नातही तुम्ही करोडपती कसे होऊ शकता ते पाहू या.

योग्य मार्गाने गुंतवणूक करा

तज्ज्ञांच्या मते, श्रीमंत होण्यासाठी पैसे मिळवणे आणि ते योग्य मार्गाने गुंतवणे खूप महत्त्वाचे आहे. जास्तीत जास्त परतावा मिळण्याची शक्यता असलेल्या ठिकाणी पैसे गुंतवावेत. म्युच्युअल फंड, रिअल इस्टेट आणि शेअर बाजार यावर योग्य संशोधन करा आणि गरज पडल्यास व्यावसायिकांचा सल्ला घ्या.

जोखीम कमी करण्यासाठी नेहमी अनेक ठिकाणी गुंतवणूक करा. तुमच्या उत्पन्नाचा ठराविक भाग गुंतवणुकीसाठी नियमितपणे वाटून, तुम्ही चक्रवाढ परताव्याचा लाभ घेऊ शकता आणि कालांतराने तुमचे पैसे वाढवू शकता.

हा नियम लक्षात ठेवा

15*15*15 हा गुंतवणुकीच्या जगात एक मजेदार नियम आहे. यासह, आपण दीर्घ कालावधीत सहजपणे एक मोठा निधी तयार करू शकता. या नियमानुसार, म्युच्युअल फंड योजनेत किंवा 15% परतावा देणार्‍या स्टॉकमध्ये 15 वर्षे दरमहा 15,000 रुपये गुंतवले तर एक कोटी रुपयांचा निधी तयार होऊ शकतो.

चक्रवाढीमुळे हा निधी सहज तयार होईल. बरेच स्टॉक आणि म्युच्युअल फंड दीर्घ मुदतीसाठी 15% आणि त्यापेक्षा जास्त परतावा देतात.

बचत करण्याची सवय

श्रीमंत होण्यासाठी बचत करणे फार महत्वाचे आहे. तज्ज्ञांच्या मते, पगार मिळताच आधी बचतीचे पैसे जमा करा. यानंतर, बचत झालेल्या पैशातून आपला खर्च चालवा. यातही अनावश्यक खर्च थांबवा आणि आधी बचत करा. बचतीची सवय लावल्यास चांगला निधीही निर्माण होऊ शकतो. हा फंड योग्य ठिकाणी गुंतवून तुम्हाला बंपर परतावा मिळू शकतो.