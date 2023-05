By

मुंबई : घर घेणे हे अनेक लोकांचे स्वप्न असते, कारण घर खरेदी करणे हा सर्वात महत्त्वाचा आर्थिक निर्णय आहे. मात्र, हे स्वप्न प्रत्यक्षात आणण्यासाठी पुरेसा पैसा आवश्यक आहे. रोख पैसे देऊन घर विकत घेणारा क्वचितच असेल.

यासाठी तुम्ही कर्ज घेता हे उघड आहे, पण तुमच्या कर्जावर आकारले जाणारे व्याज कोणत्या घटकांवर अवलंबून असते हे तुम्हाला माहिती आहे का. (how to minimize home loan EMI and interest)

व्याजदर तुमच्या कर्जाच्या खर्चावर लक्षणीय परिणाम करू शकतात. व्याजातील एक लहान अतिरिक्त टक्केवारी देखील तुमच्या EMI आणि कर्जाच्या परतफेडीमध्ये मोठा फरक करू शकते. गृहकर्जाच्या व्याजदरांवर परिणाम करणाऱ्या प्रमुख घटकांविषयी जाणून घेऊ या.

क्रेडिट स्कोअर

क्रेडिट स्कोअर हे तुमच्या कर्जाची परतफेड, आर्थिक शिस्त किंवा सवयींचे वर्णन आहे. एखाद्या व्यक्तीची क्रेडिट योग्यता ठरवण्यात ती महत्त्वाची भूमिका बजावते. याच्या मदतीने वित्तीय संस्था कर्ज देतात. कर्ज देण्याची जोखीम निश्चित करण्यासाठी तसेच व्याजदर ठरवण्यासाठी बँका त्याचा वापर मापदंड म्हणून करतात.

तुमचा क्रेडिट स्कोअर जितका जास्त असेल तितकी बँकेसाठी जोखीम कमी असेल. यामुळे तुमच्या कर्जावरील व्याजदर कमी होईल. खराब क्रेडिट स्कोअरमुळे, एकतर तुमचे कर्ज मंजूर होणार नाही आणि जर ते मंजूर झाले तर तुम्हाला भारी व्याज द्यावे लागेल.

कर्जाची रक्कम

कर्जाची रक्कम व्याजदरांवर लक्षणीय परिणाम करू शकते. जर तुम्हाला जास्त कर्ज हवे असेल तर यामध्ये बँकांचा धोका जास्त असतो. जितका जास्त पैसा धोक्यात असेल तितकी बँक जास्त व्याजदर आकारेल. घर खरेदी करण्यासाठी कर्ज घेण्याची योजना आखताना, आपल्याला किती कर्जाची आवश्यकता आहे याची गणना करणे आवश्यक आहे.

डाउन पेमेंट

डाउन पेमेंटचा आकार देखील व्याजदर ठरवण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावतो. जास्त डाउन पेमेंटमुळे कर्जाची रक्कम कमी होते. कर्जदाता हे कमी जोखमीचे मानतात. जास्त डाउन पेमेंटचा कर्जावरील व्याजावर अनुकूल परिणाम होतो आणि त्यामुळे व्याजदर कमी होतो.

कर्ज किती काळ आहे

तुम्ही कर्जाचा कालावधी कमी ठेवल्यास, तुम्हाला कमी व्याज द्यावे लागेल, कारण बँक कमी कालावधीसाठी कर्ज देऊन कमी जोखीम घेत आहे.

तुम्ही कोणत्या प्रकारचे कर्ज घेत आहात

तुम्ही कर्ज म्हणून कोणत्या प्रकारचे उत्पादन निवडत आहात याने देखील खूप फरक पडतो. काही वेळा जाहिरातीमध्ये दाखवलेल्या गोष्टी वास्तवापेक्षा वेगळ्या असतात किंवा त्यांच्याशी अनेक अटी जोडलेल्या असतात. अशा परिस्थितीत, कर्जाची निवड करताना आपण खूप सावधगिरी बाळगणे आवश्यक आहे.

बाजार परिस्थिती

बाजारातील परिस्थिती जसे की चलनवाढ, आर्थिक विकास आणि सरकारी धोरणे देखील व्याजदरांवर परिणाम करू शकतात. वाढत्या महागाईमुळे व्याजदर जास्त असू शकतात. जेव्हा अर्थव्यवस्था मजबूत वाढ पाहत असेल तेव्हा बँक कर्ज देण्यास इच्छुक असू शकते. त्यामुळे व्याजदर कमी होऊ शकतात.