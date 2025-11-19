ICL Fincorp's : ICL फिनकॉर्प कंपनीने केले नवीन NCD जारी ; ग्राहकांना 12.62% पर्यंत प्रभावी उत्पन्नाची ऑफर

ICL फिनकॉर्प ही एक भारतीय नॉन-बँकिंग वित्तीय कंपनी आहे. या कंपनीने नुकतीच नवीन सार्वजनिक इश्यूची—सिक्युअर्ड रिडीमेबल अपरिवर्तनीय कर्ज रोख्यांची घोषणा केली आहे. काल म्हणजेच 17 नोव्हेंबर 2025 पासून हे अपरिवर्तनीय रोख्यांना सुरूवात झाली आहे. 12.62% पर्यंतच्या प्रभावी उत्पन्नासह ही नवी ऑफर ग्राहकांना सुरक्षित आणि आकर्षक गुंतवणुकीची संधी उपलब्ध करून देते. ICL फिनकॉर्प ही एक भारतीय नॉन-बँकिंग वित्तीय कंपनी (NBFC) आहे, जी १९९१ मध्ये स्थापन झाली आहे आणि तिचे मुख्यालय केरळ येथे आहे. ही कंपनी सोने कर्ज, वाहन कर्ज, व्यवसाय कर्ज आणि इतर आर्थिक सेवा पुरवते. .कंपनीच्या मागील NCD इश्यूंना मिळालेल्या उल्लेखनीय प्रतिसादानंतर, आमच्यावर आमच्या मूल्यवान गुंतवणूकदारांनी दाखवलेल्या विश्वास आणि आत्मविश्वासाबद्दल आम्ही मनःपूर्वक कृतज्ञ आहोत. आपल्या या सातत्यपूर्ण पाठिंब्यामुळे आम्हाला आमच्या ग्राहकांच्या बदलत्या गरजांनुसार अधिक सक्षम आणि विश्वासार्ह आर्थिक उपाय प्रदान करण्याची प्रेरणा मिळते. कधीपर्यंत असेल ही ऑफरही NCD इश्यू 28 नोव्हेंबर 2025 पर्यंत खुली राहील. आणि तिचे CRISIL BBB- / स्थिर (STABLE) रेटिंग आहे. प्रत्येक NCD चे मूल्य ₹1,000 आहे, आणि या इश्यूत 10 पर्याय उपलब्ध आहेत. ज्यांची मुदत 13, 24, 36, 60 आणि 70 महिने आहे. तसेच मासिक, वार्षिक आणि संचित व्याज पर्यायांसह व्याजदर 10.50% ते 12.62% दरम्यान आहेत. किमान अर्ज रक्कम ₹10,000 असून, त्यामुळे ही गुंतवणूक विविध प्रकारच्या गुंतवणूकदारांसाठी सुलभ आहे. .या इश्यूतून मिळणारी रक्कम ICL फिनकॉर्पच्या वाढीच्या उपक्रमांना समर्थन देण्यासाठी आणि भारतभर आमच्या ग्राहकांना व भागधारकांना दिल्या जाणाऱ्या सेवांची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी धोरणात्मकरीत्या वापरली जाईल. हा टप्पा आमच्या विश्वसनीय, नाविन्यपूर्ण आणि ग्राहक-केंद्रित आर्थिक उपाय प्रदान करण्याच्या बांधिलकीची पुष्टी करतो. अॅडव्होकेट के.जी. अनिलकुमार यांच्या नेतृत्वाखाली ही कंपनी 34 वर्षांच्या वारशासह ICL फिनकॉर्प CMD आर्थिक भागीदार म्हणून कार्यरत आहे. आमची वाढती उपस्थिती 10 राज्यांमध्ये आहे. केरळ, तमिळनाडू, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, ओडिशा, गुजरात, पश्चिम बंगाल आणि गोवा, आणि आम्ही हळूहळू संपूर्ण भारतात आपले पाऊल ठसवण्याच्या दिशेने वाटचाल करत आहोत. .तामिळनाडूत 93 वर्षांचा इतिहास असलेल्या BSE-लिस्टेड NBFC, सेलेम इरोड इन्व्हेस्टमेंट्स च्या मिळकतीमुळे आमची आर्थिक क्षेत्रातील स्थिती अधिक मजबूत झाली आहे. ICL फिनकॉर्प विविध सेवा प्रदान करणारे एक सर्वसमावेशक पोर्टफोलिओ ऑफर करते. ज्यात गोल्ड लोन, हायर पर्चेस लोन आणि बिझनेस लोन यांचा समावेश आहे. ICL ग्रुप ने प्रवास, फॅशन, डायग्नोस्टिक्स आणि चॅरिटेबल उपक्रम यांसारख्या क्षेत्रांमध्येही आपले व्यवसाय विस्तारले आहेत. CMD अॅडव्होकेट के.जी. अनिलकुमार आणि व्होलटाइम डायरेक्टर & CEO, Mrs. उमादेवी अनिलकुमार यांच्या संयुक्त नेतृत्वाखाली, ICL फिनकॉर्प भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या मानकांचे पालन करत कार्यरत आहे, तसेच ग्राहकांचा दीर्घकालीन विश्वास मिळवत आहे. जशी आम्ही ही नवीन NCD इश्यू सादर करत आहोत, तशीच आम्ही आपल्याला आर्थिक वाढ, सुरक्षितता आणि दीर्घकालीन मूल्याच्या आमच्या प्रवासाचा भाग होण्यासाठी मनःपूर्वक आमंत्रित करतो. . अधिक जाणून घेण्यासाठी: जवळच्या ICL फिनकॉर्प शाखेला भेट द्या.अर्ज डाउनलोड करण्यासाठी: www.iclfincorp.com ला भेट द्या.चौकशीसाठी कॉल करा: +91 85890 20137, +91 85890 20186.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.