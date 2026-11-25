IDBI Bank Strike on December 3: डिसेंबर महिन्याच्या पहिल्याच आठवड्यात बँकेत महत्त्वाचे काम करण्याचे नियोजन करत असाल, तर ही बातमी तुमच्यासाठी महत्त्वाची आहे. देशातील सुमारे अडीच लाख बँक कर्मचारी ३ डिसेंबर रोजी संपावर जाणार आहेत. IDBI बँकेच्या खासगीकरणाच्या निर्णयाला विरोध करण्यासाठी देशातील तीन प्रमुख बँक कर्मचारी संघटनांनी या संपाची घोषणा केली आहे. त्यामुळे या दिवशी बँकिंग सेवांवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये! आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा .ऑल इंडिया बँक एम्प्लॉईज असोसिएशन (AIBEA), ऑल इंडिया बँक ऑफिसर्स असोसिएशन (AIBOA) आणि बँक एम्प्लॉईज फेडरेशन ऑफ इंडिया (BEFI) या संघटनांनी संपात सहभागी होण्याचा निर्णय घेतला आहे. केंद्र सरकारने IDBI बँकेतील हिस्सा विकण्याच्या घेतलेल्या निर्णयाविरोधात हा संप पुकारण्यात आला आहे..तुमचे बँक खाते दहशतवाद्यांशी जोडलेय म्हणत \nसेवानिवृत्त महिला बॅंक कर्मचाऱ्याला १३ लाखांना गंडा.IDBI बँकेतील ६०.७२ टक्के हिस्सा विकणारकेंद्र सरकार आणि भारतीय आयुर्विमा महामंडळ (LIC) मिळून IDBI बँकेतील एकूण ६०.७२ टक्के हिस्सा कॅनडाच्या फेअरफॅक्स (Fairfax) ग्रुपला विकणार आहेत. या प्रस्तावाला आर्थिक व्यवहारविषयक मंत्रिमंडळ समितीने १४ ऑक्टोबर रोजी मंजुरी दिली होती..या व्यवहारानुसार केंद्र सरकार आपला ३०.४८ टक्के हिस्सा, तर एलआयसी आपला ३०.२४ टक्के हिस्सा विकणार आहे. फेअरफॅक्सने प्रति शेअर ८१ रुपयांची बोली लावली आहे. त्यानुसार केंद्र सरकारच्या हिस्स्याचे मूल्य सुमारे २६,६२० कोटी रुपये, तर LIC च्या हिस्स्याचे मूल्य जवळपास २६,४४०कोटी रुपये आहे. आवश्यक नियामक मंजुरी मिळाल्यानंतर हा व्यवहार चालू आर्थिक वर्षाच्या अखेरपर्यंत पूर्ण होण्याची अपेक्षा आहे..Hingoli Bank Account Scam: दहा हजारांसाठी बॅंक खाते भाडेतत्त्वावर ऑनलाइन बेटिंगसाठी वापर, हिंगोलीत सहा महिन्यांपासून गोरखधंदा.खासगीकरण थांबवण्याची संघटनांची मागणीबँक कर्मचारी संघटनांनी IDBI बँकेची विक्री थांबवण्यासह सरकारी बँकांच्या खासगीकरणाचा निर्णय मागे घेण्याची मागणी केली आहे. संघटनांच्या दाव्यानुसार, IDBI बँकेत सर्वसामान्य नागरिकांच्या ठेवींचे सुमारे ३.५ लाख कोटी रुपये आहेत. तसेच बँकेने जवळपास २.५ लाख कोटी रुपयांचे कर्ज दिले आहे..बँकेचे नियंत्रण परदेशी खासगी कंपनीकडे गेल्यास ग्राहकांच्या ठेवींच्या सुरक्षिततेबाबत प्रश्न निर्माण होऊ शकतात, अशी चिंता कर्मचारी संघटनांनी व्यक्त केली आहे. त्यामुळे ३ डिसेंबरच्या संपामुळे बँक शाखांमधील व्यवहारांवर परिणाम होऊ शकतो. ग्राहकांनी महत्त्वाची बँकिंग कामे संपाच्या तारखेपूर्वी पूर्ण करण्याचे नियोजन करणे योग्य ठरेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.