Income Tax 2026: TDS, TCS आणि Advance Tax म्हणजे नेमकं काय? फरक समजून घ्या नाहीतर भरावा लागू शकतो मोठा दंड

Income Tax 2026: तुम्ही जर पगारदार व्यक्ती असाल किंवा व्यवसाय करणारी व्यक्ती असाल TDS, TCS आणि Advance Tax हे शब्द अनेकदा ऐकायला मिळतात. मात्र, अनेकजण या तिन्ही गोष्टी एकसारख्या समजतात. प्रत्यक्षात त्यांचा उद्देश आणि लागू होण्याची पद्धत वेगवेगळी आहे. त्यामुळे टॅक्स रिटर्न भरताना या संकल्पना समजून घेतल्या नाहीत तर कर भरण्याच्या प्रक्रियेत चुका होऊन तुम्हाला दंड किंवा व्याज भरावे लागू शकते..TDS म्हणजे काय?TDS (Tax Deducted at Source) म्हणजे तुमचे उत्पन्न मिळण्यापूर्वीच त्यावर कर कापला जातो. उदाहरणार्थ, तुम्हाला पगार मिळत असेल किंवा मुदत ठेवीवरील व्याज मिळत असेल, तर संबंधित संस्था किंवा नियोक्ता कराची रक्कम आधीच वजा करून आयकर विभागाकडे जमा करतो. त्यामुळे करदात्याला नंतर एकाच वेळी सगळा कर भरण्याची गरज कमी होते..TCS म्हणजे काय?TCS (Tax Collected at Source) ही संकल्पना TDS पेक्षा वेगळी आहे. हा कर उत्पन्नावर नव्हे तर काही विशिष्ट व्यवहारांवर किंवा खर्चांवर आकारला जातो. उदाहरणार्थ, काही लक्झरी वस्तूंची खरेदी, परदेशात पैसे पाठवणे किंवा विशिष्ट वस्तूंची खरेदी करताना विक्रेता ग्राहकाकडून अतिरिक्त रक्कम TCS म्हणून वसूल करतो आणि ती आयकर विभागाकडे जमा करतो..Advance Tax म्हणजे काय?Advance Tax म्हणजे वर्षभरात होणाऱ्या अंदाजित उत्पन्नावर आगाऊ भरला जाणारा कर. ज्या व्यक्तींच्या उत्पन्नावर TDS कापला जात नाही किंवा ज्यांची एकूण करदेयता आर्थिक वर्षात 10,000 रुपयांपेक्षा जास्त आहे, त्यांना हा कर स्वतः भरावा लागतो.Advance Tax भरताना करदात्याने आपल्या संभाव्य उत्पन्नाचा अंदाज घेऊन नियोजित हप्त्यांमध्ये कर जमा करणे आवश्यक असते..कोणत्या तारखांना भरला जातो?Advance Tax वर्षभरात 4 टप्प्यांत भरला जातो. यात 15 जून, 15 सप्टेंबर, 15 डिसेंबर आणि 15 मार्च या चार तारखांचा समावेश आहे. तर TDS आणि TCS वसूल करणाऱ्या संस्था आणि व्यक्तींनी संबंधित रक्कम पुढील महिन्याच्या 7 तारखेपर्यंत सरकारकडे जमा करणे आवश्यक आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.