Income Tax Department : सावधान! तुमच्या या 10 व्यवहारांवर आयकर विभागाची कडक नजर; छोटी चूकही नोटीस आणू शकते!

Income Tax Department : आयकर विभाग केवळ तुमचा पगार किंवा व्यवसायिक उत्पन्नच पाहत नाही, तर तुमच्या बँकिंग व्यवहारांवरही बारकाईने नजर ठेवतो.आयकर विभागाकडे 'स्टेटमेंट ऑफ फायनान्शियल ट्रान्झॅक्शन्स' अंतर्गत बँका, NBFCs, म्युच्युअल फंड हाउसेस, दागिने विक्रेते आणि ट्रॅव्हल एजन्सीज माहिती देतात. त्यामुळे यात तुमचे खर्च आणि जाहीर केलेले उत्पन्न जुळत नसेल, तर आयकर विभाग तुम्हाला नोटीस पाठवू शकतो..या 10 गोष्टींवर नजर 1. बँक खात्यात मोठ्या प्रमाणात रोख जमाजर तुम्ही वर्षभरात तुमच्या बचत खात्यात 10 लाख रुपयांपेक्षा जास्त रोख जमा केली, तर बँक ही माहिती आयकर विभागाला देते. या मोठ्या रकमेला स्रोत कुठून आला हे तपासण्यासाठी ही नोंद केली जाते. स्रोत अस्पष्ट असल्यास चौकशी होऊ शकते. 2. मुदत ठेवीमध्ये (एफडी) मोठी रोख गुंतवणूकजर तुम्ही १० लाख रुपये किंवा त्याहून अधिक रोख रक्कम एफडीमध्ये ठेवली, तर ती हाय-वॅल्यू ट्रान्झॅक्शन मानली जाते आणि त्याची माहिती आयकर विभागाला थेट पाठवली जाते..3. मोठे क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंटजर एखाद्या व्यक्तीने वर्षभरात क्रेडिट कार्डचे 10 लाख रुपयांपेक्षा जास्त पेमेंट किंवा 1 लाख रुपयांपेक्षा जास्त रोख पेमेंट केले, तर त्याची नोंद सिस्टममध्ये होते. त्यानंतर आयकर विभाग नंतर खर्च आणि उत्पन्न जुळते का हे तपासतो आणि तफावत आढळल्यास नोटीस पाठवतो. 4. महागडे दागिने खरेदीजर तुम्ही 2 लाख रुपयांपेक्षा जास्त दागिने खरेदी केले, तर पॅन कार्ड देणे अनिवार्य आहे. त्यामुळे ही माहिती थेट आयकर प्रणालीमध्ये जाते, जेणेकरून सोन्या–चांदीत काळा पैसा लपवता येऊ नये..5. शेअर बाजारातील हाय-वॅल्यू ट्रेडिंगजर तुम्ही वर्षात 10 लाख रुपयांपेक्षा अधिक शेअर्स, बॉण्ड्स किंवा म्युच्युअल फंडमध्ये खरेदी–विक्री केली, तर ही माहिती थेट आयकर विभागाकडे जाते. यामुळे कॅपिटल गेन आणि उत्पन्नावर नजर ठेवली जाते.6. महागडी मालमत्ता खरेदी–विक्री30 लाख रुपयांपेक्षा जास्त किंमतीची मालमत्ता विकत घेणे किंवा विकणे याची नोंद आयकर विभागाकडे पाठवली जाते. रिअल इस्टेट क्षेत्रातील काळ्या पैशावर नियंत्रणासाठी हा नियम आहे..7. मालमत्ता रोख रकमेने खरेदी करणे जर मालमत्ता खरेदी करताना मोठी रोख रक्कम दिली, तर तो व्यवहार हाय-रिस्क मानला जातो. नोंदणीपूर्वीच आयकर विभागाला अलर्ट जाऊ शकतो.8. लॉकरमध्ये महागड्या मालमत्तेची नोंददागिने, सोने किंवा अन्य महागडी मालमत्ता खरेदी करून लॉकरमध्ये ठेवली तरी त्याचा व्यवहार नोंदविला जातो. यामुळे त्याचा स्रोत नेमक काय आहे हे तपासला जातो. .9. परदेश प्रवासावर मोठा खर्चजर कोणीतरी परदेश प्रवास किंवा महागडे ट्रॅव्हल पॅकेज खरेदी केले, तर ट्रॅव्हल एजन्सी किंवा बँकेला ती माहिती विभागाला द्यावी लागते. त्यानंतर प्रवासाचा खर्च तुमच्या उत्पन्नाशी जुळतो का हे तपासले जाते.10. डिजिटल बिझनेस व्यवहारजर व्यापाऱ्याने UPI, बँक ट्रान्सफर किंवा ऑनलाईन पेमेंटद्वारे मोठ्या रकमांचे व्यवहार केले, तर ते व्यवसायिक उत्पन्न पडताळणीसाठी आयकर प्रणालीत दिसतात. त्यामुळे यावर विभाग नजर ठेवून असतो. .या गोष्टी लक्षात ठेवाया सर्व नियमांचा उद्देश लोकांना त्रास देणे नसून करचुकवेगिरी, संशयास्पद व्यवहार आणि काळा पैसा रोखणे हाच आहे. जर तुम्ही तुमचे उत्पन्न प्रामाणिकपणे जाहीर केले आणि व्यवहार पारदर्शक ठेवले, तर कोणत्याही नोटीसची भीती बाळगण्याची गरज नाही..