Income Tax Department : सावधान! तुमच्या या 10 व्यवहारांवर आयकर विभागाची कडक नजर; छोटी चूकही नोटीस आणू शकते!

Bank Transaction : तुमच्याकडे असणारी मोठे कॅश, एफडी, दागिने व मालमत्ता खरेदीसारखे व्यवहार आयकर विभाग थेट ट्रॅक करतो; थोडीशी चूकही तपासणीची नोटीस पाठवू शकते.
Income Tax Department : आयकर विभाग केवळ तुमचा पगार किंवा व्यवसायिक उत्पन्नच पाहत नाही, तर तुमच्या बँकिंग व्यवहारांवरही बारकाईने नजर ठेवतो.आयकर विभागाकडे 'स्टेटमेंट ऑफ फायनान्शियल ट्रान्झॅक्शन्स' अंतर्गत बँका, NBFCs, म्युच्युअल फंड हाउसेस, दागिने विक्रेते आणि ट्रॅव्हल एजन्सीज माहिती देतात. त्यामुळे यात तुमचे खर्च आणि जाहीर केलेले उत्पन्न जुळत नसेल, तर आयकर विभाग तुम्हाला नोटीस पाठवू शकतो.

