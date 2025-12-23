New Income Tax law : १ एप्रिल २०२६ पासून मोदी सरकार तुमच्या फोनमधील मेसेज चेक करणार? नव्या Income Tax कायद्यामागचं सत्य काय?

Viral claims suggest Income Tax Department will check phone messages and social media from April 1 : नव्या आयकर कायद्यानुसार सरकार थेट तुमचा मोबाईल किंवा इतर डिजिटल उपकरण तपासू शकतात, असा दावा करणारी पोस्ट सध्या सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल होते आहे. त्यामुळे अनेक करतदात्यांची झोप उडाली आहे. याबाबत विविध चर्चा सुरु झाल्या आहेत. अशा कायद्यामुळे व्यक्तीची प्रायव्हसी धोक्यात येते, असा आरोप केला जातो आहे. मात्र, या पोस्टबाबतचं सत्यदेखील समोर आलं आहे..‘Indian Tech Guide’ या सोशल मीडिया हँडलवर ही पोस्ट शेअर करण्यात आली आहे. नव्या आयकर कायदा 2025 अंतर्गत करचुकवेगिरी रोखण्याच्या नावाखाली आयकर विभागाला अमर्याद अधिकार देण्यात आले आहेत, असा दावा या पोस्टमध्ये करण्यात आला आहे. नियमित तपासणीसाठीसुद्धा आयकर विभाग नागरिकांचे वैयक्तिक मेसेजेस, सोशल मीडिया अॅक्टिव्हिटी आणि ई-मेल्स तपासू शकतात, असंही या पोस्टमध्ये म्हटलं आहे..करप्रणाली सुलभ केल्यानंतर 'या' विभागात'क्लीन-अप ऑपरेशन' सुरू होणार; अर्थमंत्र्यांनी सांगितले सरकारचे पुढील लक्ष्य.दरम्यान, ही पोस्ट खोटी असून दिशाभूल करणारी आहे, असं केंद्र सरकारकडून स्पष्ट करण्यात आलं आहे. याची गांभीर्य दखल घेत प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्युरोने या पोस्टमागचं फॅक्ट चेक केलं आहे. आयकर विभागाला अशाप्रकारचे कोणताही अधिकार देण्यात आले नसल्याचं पीआयबीकडून सांगण्यात आलं आहे. ही केवळ अफवा असून ही माहिती दिशाभूल करणारी आहे, असं पीआयबीच्या फॅक्ट चेकमध्ये सांगण्यात आलं आहे..इतकच नाही, तर यासंदर्भातल कायद्यात काय तरदूद आहे. याबाबतही पीआयबीने माहिती दिली आहे. आयकर कायदा 2025 मधील कलम 247 बाबत हा गैरसमज निर्माण करण्यात आला असल्याचं पीआयबीने म्हटलं आहे.प्रत्यक्षात, या कलमातील तरतुदी अत्यंत कठोर असून केवळ विशिष्ट परिस्थितीतच आयकरविभागाला तसे अधिकार आहे, असं त्यांनी स्पष्ट केलं आहे..Premium|Data Leak VPN : फोन नंबरवरून व्यक्तीची ‘कुंडली’ निघतेय? डेटा लीक वेबसाइट्सविरोधात MeitYचा इशारा.पीआयबीने दिलेल्या माहितीनुसार, एखाद्या व्यक्तीविरोधात ‘सर्च अँड सर्व्हे’ म्हणजेच छापेमारीची अधिकृत कारवाई सुरू असेल, आणि मोठ्या प्रमाणात करचुकवेगिरीचे ठोस पुरावे असतील, अशा परिस्थितीतच आयकर विभागाला त्या व्यक्तीच्या डिजिटल डेटा (ई-मेल, सोशल मीडिया इ.) तपासण्याचा अधिकार आहे. म्हणजेच, अधिकृत चौकशी किंवा छापेमारी सुरू नसताना कोणालाही तुमच्या खासगी आयुष्यात हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार नाही, हे सरकारनं स्पष्ट केलं आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.