Income Tax Refund 2025: तुमचा टॅक्स रिफंड आला नाही? हे आहे कारण! जाणून घ्या रिफंड चेक करायच्या सोप्या स्टेप्स!

ITR Refund Delay : उत्सवाचा सीझन संपला आणि आता वर्षअखेरचे आर्थिक प्लॅनिंग सुरु झाले आहे. देशभरातील लाखो करदाते ज्यांनी FY 2024-25 साठी ITR दाखल केले ते आपला ITR Refund आला का? म्हणून आयकर विभागाच्या e-filing पोर्टल वारंवार रिफ्रेश करत आहेत. यात काहींचे रिफंड्स आले, तर अनेकांचे अजूनही ‘इन प्रोसेस’ दाखवत आहे..उशीर होण्याचे हे आहे कारण सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टॅक्सेस (CBDT) चे चेअरमन रवी अग्रवाल यांनी याबाबत स्पष्टीकरण दिले. त्यांनी सांगितले की 'काही करदात्यांनी चुकीचे deduction तसेच चुकीचे refund claims दाखल केले आहेत. त्यामुळे त्या ITR ची पुन्हा पडताळणी सुरू आहे. यात ज्यांची माहिती चुकीची आहे त्यांना सुधारित ITR दाखल करण्यास सांगितले आहे.”.Gold Rate Today : सोनं खरेदी करायचा विचार करताय? तर हे आहेत आजचे दर! पाहा तुमच्या शहरातील आजचा सोने- चांदीचा भाव! .रिफंड कधी येईल?अग्रवाल यांनी PTI ला दिलेल्या माहितीनुसार लहान रकमेचे रिफंड्स सोडले जात आहेत. तर जे चुकीचे refund claim आहेत त्यांची पुनः पडताळणी सुरू आहे. बाकी ज्यांचे रिफंड्स राहिले आहेत ते या महिन्याच्या अखेरीस किंवा डिसेंबरपर्यंत जारी होतील..तुमचा ITR Refund Status कसा तपासाल?e-filing पोर्टलवर जा.तुमचा user ID आणि password टाका.e-File → Income Tax Returns → Filed Returns उघडा. हवा असलेला assessment year निवडा. View Details क्लिक करून refund status आणि ITR life cycle पाहा. .करपरतावा प्रक्रियेसाठी नवे नियम.रिफंड उशीर होण्याची सर्वात कॉमन कारणेITR मधील चूक किंवा आकड्यांची चूक. बँक खाते pre-verified नसणे.PAN आणि बँक अकाउंटवरील नावात तफावत किंवा वेगवेगळ असणे. चुकीचा IFSC कोड देणे. बंद झालेले/निष्क्रिय बँक खात्याचा तपशील जोडणे. ITR defective म्हणून मार्क केले जाणे. करदात्याच्या ITR मध्ये या प्रकारच्या चुका आढळल्यास आयकर विभाग त्याच्या ITR ची पुन्हा पडताळणी करते आणि रिफंड मिळायला उशीर होतो. त्यामुळे पुढच्या वेळी ITR रिफंड भरताना या चुका टाळा. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.