Personal Finance

Income Tax Refund :  करदात्यांचा एकच सवाल, आयकर परतावा (रिफंड) केव्हा मिळणार? तुमच्या ITR बद्दलच्या प्रश्नांची उत्तरे एका क्लिकमध्ये

गेल्याच आठवड्यामध्ये आयकरदात्यांनी आपले वार्षिक आयकर विवरणपत्र आयकर विभागाकडे सादर केले. सध्या भारतामध्ये जवळपास १३.४९ कोटी आयकर दाते आयकर विभागाशी जोडलेले आहे
Income Tax Refund

Income Tax Refund

sakal prime

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

लेखक  - अमोल एस्. पाटील (कर सल्लागार)

When Will I Get My Income Tax Refund?

गेल्याच आठवड्यामध्ये आयकरदात्यांनी आपले वार्षिक आयकर विवरणपत्र आयकर विभागाकडे सादर केले. सध्या भारतामध्ये जवळपास १३.४९ कोटी आयकर दाते आयकर विभागाशी जोडलेले आहे. त्यापैकी ७.५० कोटी लोकांनी आपले विवरणपत्र विहित मुदतीत म्हणजे १५ सप्टेंबर २०२५ (वाढीव मुदत १६ सप्टेंबर) पर्यंत आयकर विभागाकडे सादर केले आहेत. त्यापैकी ६.७२ कोटी विवरणपत्रे ई-व्हरीफाय झालेली आहेत. तसेच आयकर विभागाने देखील ४.६७ कोटी विवरणपत्रांचे प्रोसेसींग केलेले आहेत.

Loading content, please wait...
income tax
annual income
Refund
Income Tax Department
Income Tax Return
Income Tax Act 2025
Tax Refund Changes

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com