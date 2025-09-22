Income Tax Refund :  करदात्यांचा एकच सवाल, आयकर परतावा (रिफंड) केव्हा मिळणार? तुमच्या ITR बद्दलच्या प्रश्नांची उत्तरे एका क्लिकमध्ये

लेखक - अमोल एस्. पाटील (कर सल्लागार) When Will I Get My Income Tax Refund?गेल्याच आठवड्यामध्ये आयकरदात्यांनी आपले वार्षिक आयकर विवरणपत्र आयकर विभागाकडे सादर केले. सध्या भारतामध्ये जवळपास १३.४९ कोटी आयकर दाते आयकर विभागाशी जोडलेले आहे. त्यापैकी ७.५० कोटी लोकांनी आपले विवरणपत्र विहित मुदतीत म्हणजे १५ सप्टेंबर २०२५ (वाढीव मुदत १६ सप्टेंबर) पर्यंत आयकर विभागाकडे सादर केले आहेत. त्यापैकी ६.७२ कोटी विवरणपत्रे ई-व्हरीफाय झालेली आहेत. तसेच आयकर विभागाने देखील ४.६७ कोटी विवरणपत्रांचे प्रोसेसींग केलेले आहेत. .मात्र प्रत्येक व्यक्तीला आपला आयकर परतावा (रिफंड) कधी येणार याची काळजी वाटत असते. परंतु त्यासाठी आयकर विभागाकडे एक विशिष्ठ नियमावली असते हे समजावून घेतले पाहिजे. आयकर विभागाचे एकमेव केंद्रीय प्रकिया केंद्र बेंगलोर येथे आहे. तेथेच सर्व आयकर विवरण पत्रे प्रोसेस केली जातात. आयकर अर्थमंत्र्यांनी वार्षिक अंदाजपत्रामध्ये (बजेट) जाहीर केलेनुसार रिफंड (परतावा) मिळण्यासाठी एक दिवस लागू शकतो. मात्र, याच जाहीर प्रकटीकरणाचा आधार घेवून आयकरदात्याने सल्लागारांना आपला आयकर परतावा केव्हा येणार असे विचारू लागले आहेत. सदर प्रक्रियेमध्ये प्रामुख्याने आपोआप होणारे मानांकन, धोक्याचे परीक्षण, वजावटीचे बारकाईने केलेले निरीक्षण, उलट तपासणी यांचा समावेश होतो. वरील सर्व प्रोसेस संगणक प्रणाली द्वारे पार पाडली जाते. यामध्ये मानवी हस्तक्षेप असत नाही. त्यामुळे सदर परतावा (रिफंड) आयकरदात्याच्या खात्यावर मिळण्यासाठी जास्तीत जास्त ९ महिनेचा कालावधी लागू शकतो. .Sangli IT Bogus Raid : I Am From Income Tax म्हणत मध्यरात्री छापा, डॉक्टरला दीड किलो सोनं अन् १५ लाखांना चुना लावला....तसेच आयकर विभाग तुमच्याकडील मागील थकबाकी वजा करून परतावा देते. त्यामुळे आयकरदात्याने वरील सर्व बाबींचा विचार करून आयकर परतावा लवकर मिळण्यासाठी विशेष कोणताही प्रयत्न करण्याची गरज नाही हे लक्षात घेतले पाहिजे. तसेच जर काही तांत्रिक अडचण असेल तर आपल्याला मेल द्वारे व एसएमएस द्वारे कळविले जाते याची नोंद घ्यावी. मात्र सदर प्रक्रियेसाठी, फक्त मुदतीच्या आत प्राप्तीकर विवरणपत्र जमा करणं पुरेसं नाही, तर करदात्यांनी त्यानंतर ते ३० दिवसापूर्वी व्हेरीफाय सुध्दा केलं पाहिजे. असं न केल्यास प्राप्तीकर विवरणपत्र ग्राह्य धरलं जाणार नाही. जर करदात्याचा अतिरिक्त प्राप्तीकर कापला गेला असेल तर प्राप्तीकर विवरणपत्र दाखल करून ई-व्हेरिफिकेशन केल्यानंतर ती रक्कम म्हणजे अतिरिक्त कापला गेलेला प्राप्तीकर करदात्याच्या खात्यात जमा होतो. यालाच इन्कम टॅक्स रिफंड असं म्हणतात. . आपण टी.डी.एस. किंवा टी.सी.एस. किंवा अॅडव्हान्स टॅक्स किंवा सेल्फ असेसमेंट टॅक्सच्या रूपात जी अतिरिक्त रक्कम कर रूपाने प्राप्तीकर विभागाकडे जमा करतो, त्याबाबत प्राप्तीकर विभाग आपण प्राप्तीकर विवरणपत्र जमा केल्यानंतर त्याची आकडेमोड (कॅल्क्युलेशन) करतो. त्यानंतर अतिरिक्त रक्कम आपल्याला परत करण्याची प्रक्रिया केली जाते. आपण प्राप्तीकर विवरणपत्र दाखल करताना जमा केलेली किंवा दाखवलेली सर्व प्रकारची कर वजावट किंवा डिडक्शन आणि कर सवलत लक्षात घेऊनच प्राप्तीकर विभाग आपल्यावरील प्राप्तीकराचे कॅल्क्युलेशन करतो. .Income Tax Saving: आयकर वाचवण्याची शेवटची संधी; राम मंदिरासाठी देणगी द्या आणि मिळवा 50 टक्के सूट.प्राप्तीकर विभागाने त्यांच्या पोर्टलवर रिफंड संदर्भातील माहिती दिली आहे. त्यानुसार सर्वसाधारणपणे करदात्याने प्राप्तीकर विवरणपत्र दाखल केल्यानंतर त्याच्या बँक खात्यात रिफंडची रक्कम जमा होण्यास ४-५ आठवड्यांचा कालावधी लागतो. मात्र जर या कालावधीत तुमच्या खात्यात रिफंडची रक्कम जमा झाली नाही, तर तुम्ही तुमचे प्राप्तीकर विवरणपत्र दाखल करताना काही चूक तर झालेली नाही ना, हे तपासलं पाहिजे. प्राप्तीकर विवरणपत्र दाखल करताना तुम्ही दिलेल्या ई-मेलवर प्राप्तीकर विभागाकडून रिफंड संदर्भात काही सूचना किंवा नोटिफिकेशन तर आलं नाही हे तपासून घ्या. त्याशिवाय ई-फायलिंग पोर्टलवर देखील करदाते त्यांच्या रिफंडचं स्टेटस् तपासू शकता. योग्य युजर आयडी, पासवर्ड. आधार कार्डला लिंक्ड केलेला पॅन नंतर (आधार क्रमांक किंवा पॅन क्रमांक वापरून या पोर्टलवर लॉगिन करता येतं).रिफंडचा दावा करणारे प्राप्तीकर विवरणपत्र. .Income Tax: भारताने केला नवा विक्रम! रिफंड स्टेटस् कसे पाहावे ?ई-फायलिंग पोर्टलवर जा आणि लॉगिन वर क्लिक करा.योग्य युजर आयडी आणि पासवर्ड टाका.युजर आयडी म्हणून पॅन नंबर किंवा आधार नंबरचा वापर करता येतो.जर एखाद्या करदात्यानं त्यांच्या पॅन नंबरचा आधार नंबरशी लिंक केलं नसेल तर तिथे एक पॉप-अप मेसेज येतो.आधार नंबरला पॅन नंबर लिंक न केल्यामुळे तुमचा पॅन नंबर तिथे वापरता येत नाही. म्हणजेच पॅन नंबरचा वापर करून लॉगिन करता येत नाही.पॅन नंबर आधारशी लिंक करण्यासाठी लिंक नाऊ बटणावर क्लिक करा.जर तुमचा पॅन नंबर आधार नंबरशी आधीच लिंक झालेला असेल तर तुम्हाला तो पुन्हा लिंक करण्याची आवश्यकता नाही. त्यामुळे तुम्ही वर क्लिक करून पुढील स्टेपवर जाऊ शकता.जर एखाद्या करदात्यानं त्यांच्या पॅन नंबरला आधार नंबरशी लिंक केलं नसेल तर तिथे एक पॉप-अप मेसेज येतो.आधार नंबरला पॅन नंबर लिंक न केल्यामुळे तुमचा पॅन नंबर तिथे वापरता येत नाही. म्हणजेच पॅन नंबरचा वापर करून लॉगिन करता येत नाही.पॅन नंबर आधारशी लिंक करण्यासाठी लिंक नाऊ बटणावर क्लिक करा.जर तुमचा पॅन नंबर आधार नंबरशी आधीच लिंक झालेला असेल तर तुम्हाला तो पुन्हा लिंक करण्याची आवश्यकता नाही. त्यामुळे तुम्ही वर क्लिक करून पुढील स्टेपवर जाऊ शकता. .जर एखाद्या करदात्यानं त्यांच्या पॅन नंबरला आधार नंबरशी लिंक केलं नसेल तर तिथे एक पॉप-अप मेसेज येतो. आधार नंबरला पॅन नंबर लिंक न केल्यामुळे तुमचा पॅन नंबर तिथे वापरता येत नाही. म्हणजेच पॅन नंबरचा वापर करून लॉगिन करता येत नाही. पॅन नंबर आधारशी लिंक करण्यासाठी लिंक नाऊ बटणावर क्लिक करा. जर तुमचा पॅन नंबर आधार नंबरशी आधीच लिंक झालेला असेल तर तुम्हाला तो पुन्हा लिंक करण्याची आवश्यकता नाही. त्यामुळे तुम्ही वर क्लिक करून पुढील स्टेपवर जाऊ शकता. त्यानंतर टॅबवर जा आणि तिथे वर क्लिक करा. तिथे तुम्हाला ज्या वर्षाच्या प्राप्तीकर विवरणपत्राच्या रिफंडचे स्टेटस् तपासायचे आहे ते तुम्ही तपासू शकता. तिथे ज्या असेसमेंट वर्षाचे रिफंड स्टेटस् तपासायचे आहे ते असेसमे नवीन ई-फायलिंग 3.0 पोर्टल होणार लॉन्च; कसा होणार फायदा?.जर तुमचा पॅन नंबर निष्क्रिय झालेला असेल किंवा कार्यान्वित नसेल तर तुम्हाला रिफंड मिळणार नाही. अशा स्थितीत एक पॉप-अप मेसेज येईल. त्यात पॅन नंबर आधार नंबरशी लिंक करण्याची सूचना देण्यात आलेली असेल. रिफंड न मिळण्या मागणी इतर कारणेजर बँक खाते आधीच व्हॅलिडेट करण्यात आलेले नसेल तर रिफंडची प्रक्रिया होणार नाही.त्यामुळे तुमचे बँक खाते प्री-व्हॅलिडेटेड असले पाहिजे.जर तुमच्या पॅन कार्डवरील तुमचे नाव आणि बँक खात्यावरील नाव जर एकसारखे नसेल तरी देखील रिफंडची प्रक्रिया होणार नाही.जर व्हॅलिड नसेल किंवा योग्य नसेल तरी देखील रिफंड मिळणार नाही.त्याचप्रमाणे जर प्राप्तीकर विवरणपत्रात दिलेले बँक खाते बंद झालेले असेल तरी देखील रिफंडची प्रक्रिया होणार नाही. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 