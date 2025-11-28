Income Tax Rules : टॅक्स वाचवण्यासाठी पत्नीच्या अकाउंटमध्ये पैसे टाकता? सावधान! ही ट्रिक उलटी पडू शकते; कसे ते जाणून घ्या

income tax section 64 clubbing of income explanation : अनेक लोक इनकम टॅक्स बचावण्यासाठी पत्नी किंवा पार्टनरच्या अकाउंटमध्ये पैसे टाकतात आणि त्यांना वाटतं ही एक सोपी ट्रिक आहे. पण खरं म्हणजे इनकम टॅक्समधील क्लबिंग नियम ही ट्रिक उलटीसुद्धा ठरू शकते आणि हा फायदा उलट तुमच्यासाठी अडचण बनू शकतो..क्लबिंग ऑफ इन्कमआयकर अधिनियमाचे कलम 64(1)(iv) सांगते की, जर एखादा व्यक्ती आपल्या पार्टनर किंवा पत्नीच्या खात्यात पैसे ट्रान्सफर करतो, तर त्या पैशातून होणारे उत्पन्न हे मूळ पैसे देणाऱ्या व्यक्तीच्या उत्पन्नात जोडले जाते. यालाच क्लबिंग ऑफ इन्कम म्हणतात. म्हणजेच पत्नी किंवा पार्टनरने त्या पैशात म्युच्युअल फंड, शेअर्स किंवा प्रॉपर्टीमध्ये गुंतवणूक करून उत्पन्न कमावले, तर त्यावरचा टॅक्स पैसे देणाऱ्या व्यक्तीला भरावा लागतो. त्यामुळे टॅक्स चुकवण्यासाठी खोटे पैसे ट्रान्सफर केले जाऊ नयेत यासाठी हा नियम आहे. .टॅक्स कधी लागतो?जर पती आपल्या पत्नीच्या खात्यात मोठी रक्कम ट्रान्सफर करतो आणि पत्नी तो पैसा फक्त सामान्य खर्चांसाठी (उदा. घरखर्च) वापरते, तर त्यावर टॅक्स लागत नाही. पण जर तीच रक्कम गुंतवणुकीत वापरून त्यातून उत्पन्न मिळवले, तर तो उत्पन्न पतीच्या खात्यात जोडला जातो आणि त्यालाच त्या उत्पन्नाचा टॅक्स द्यावा लागतो. म्हणजे फक्त पैसे ट्रान्सफर केले म्हणून टॅक्स बचत होत नाही. उत्पन्न कसं आणि कुठून आलं आहे हे महत्त्वाचं असतं. जर टॅक्स विभागाला कुठलीही उलटफेर दिसली तर नोटीस येण्याची शक्यता असते..Credit Score : RBI चा क्रेडिट स्कोअर अपडेटबाबत मोठा निर्णय! आता लोन घेणं होईल अगदी सोपं.टॅक्स कसा वाचवता येईल?टॅक्स बचावण्यासाठी पती-पत्नी मिळून योग्य टॅक्स प्लानिंग करू शकतात. जसे की जॉइंट अकाउंटमध्ये गुंतवणूक करणे, होम लोनवरील सूट वेगवेगळ्या नावाने क्लेम करणे, किंवा दोघांनी वेगवेगळे 80C डिडक्शन घेणे. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे ट्रान्सफर कायदेशीर आणि पारदर्शक पद्धतीने करणे आणि क्लबिंग नियम नीट समजून घेणे..Income Tax Refund 2025: तुमचा टॅक्स रिफंड आला नाही? हे आहे कारण! जाणून घ्या रिफंड चेक करायच्या सोप्या स्टेप्स!.या गोष्टी लक्षात ठेवा पत्नी किंवा पार्टनरच्या खात्यात पैसे ट्रान्सफर करणं करमुक्त (टॅक्स-फ्री) आहे. पण त्या पैशातून मिळालेलं उत्पन्न हे पैसे देणाऱ्या व्यक्तीच्या उत्पन्नात जोडलं जातं. भाडे उत्पन्न (रेंटल इनकम) किंवा भांडवली नफाही (कॅपिटल गेन) ट्रान्सफर करणाऱ्याच्या टॅक्स जबाबदारीत येतात. योग्य टॅक्स बचतीसाठी कायदेशीर टॅक्स प्लानिंग आवश्यक आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.