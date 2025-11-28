Personal Finance

Income Tax Rules : टॅक्स वाचवण्यासाठी पत्नीच्या अकाउंटमध्ये पैसे टाकता? सावधान! ही ट्रिक उलटी पडू शकते; कसे ते जाणून घ्या

income tax clubbing rules for spouse in india : अनेक लोक टॅक्स वाचवण्यासाठी आपल्या पत्नी किंवा पार्टनरच्या खात्यात पैसे टाकतात. पण आयकर अधिनियमातील कलम 64(1)(iv) नुसार त्या पैशातून होणाऱ्या उत्पन्नावर कर भरावा लागतो.
money transfer to spouse allowed or not

money transfer to spouse allowed or not

Sakal 

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

income tax section 64 clubbing of income explanation : अनेक लोक इनकम टॅक्स बचावण्यासाठी पत्नी किंवा पार्टनरच्या अकाउंटमध्ये पैसे टाकतात आणि त्यांना वाटतं ही एक सोपी ट्रिक आहे. पण खरं म्हणजे इनकम टॅक्समधील क्लबिंग नियम ही ट्रिक उलटीसुद्धा ठरू शकते आणि हा फायदा उलट तुमच्यासाठी अडचण बनू शकतो.

Loading content, please wait...
income tax
Taxes
annual income
Tax Policy
Income Tax Department
Income Tax Return
Source of Income
Savings
Income Tax Act 2025

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com