Personal Finance

Budget 2026 आधी गुंतवणूकदारांसाठी मोठा इशारा; हे मुद्दे माहित नसतील तर नुकसान ठरलेलं!

How India’s Crypto Policy Before Budget 2026 Impacts Investors, Taxation, and Digital Trust : बजेट २०२६ आधी क्रिप्टो गुंतवणूकदारांसाठी महत्त्वाचा इशारा; भारतातील क्रिप्टोचं खरं चित्र समजून घ्या
How Budget 2026 Could Shape the Future of Crypto in India

How Budget 2026 Could Shape the Future of Crypto in India

esakal

Sandip Kapde
Updated on

विक्रम सुब्बराज

भारतामध्ये नवीन आर्थिक साधनांना स्वीकारण्याची प्रक्रिया नेहमीच हळूहळू झाली आहे. पूर्वी सोने मोठ्या प्रमाणात बँकिंग व्यवस्थेच्या बाहेरच होते. नंतर विविध योजना आणि नियमांमुळे ते अर्थव्यवस्थेच्या मुख्य प्रवाहात आले. त्याआधी पिढ्यान्‌पिढ्या ते घराघरांत साठवले जात होते. तसेच, शेअर बाजारातील गुंतवणूकही पूर्वी फक्त शहरांतील श्रीमंत लोकांपुरती मर्यादित होती. नियम, डीमॅट खाते आणि डिजिटल सुविधा आल्यावरच सामान्य लोकांचा सहभाग वाढला. सुरुवातीला या गुंतवणुकीकडे संशयाने पाहिले जात होते.आज क्रिप्टो मालमत्तांची स्थितीही काहीशी अशीच आहे. क्रिप्टोचा मोठ्या प्रमाणावर वापर होत आहे, पण त्याबद्दलची संपूर्ण समज अजूनही सर्वांना आहे असे म्हणता येणार नाही.

Loading content, please wait...
Budget
Budget Expert Opinions
Budget 2026

Related Stories

No stories found.