Budget 2026 आधी गुंतवणूकदारांसाठी मोठा इशारा; हे मुद्दे माहित नसतील तर नुकसान ठरलेलं!

विक्रम सुब्बराजभारतामध्ये नवीन आर्थिक साधनांना स्वीकारण्याची प्रक्रिया नेहमीच हळूहळू झाली आहे. पूर्वी सोने मोठ्या प्रमाणात बँकिंग व्यवस्थेच्या बाहेरच होते. नंतर विविध योजना आणि नियमांमुळे ते अर्थव्यवस्थेच्या मुख्य प्रवाहात आले. त्याआधी पिढ्यान्पिढ्या ते घराघरांत साठवले जात होते. तसेच, शेअर बाजारातील गुंतवणूकही पूर्वी फक्त शहरांतील श्रीमंत लोकांपुरती मर्यादित होती. नियम, डीमॅट खाते आणि डिजिटल सुविधा आल्यावरच सामान्य लोकांचा सहभाग वाढला. सुरुवातीला या गुंतवणुकीकडे संशयाने पाहिले जात होते.आज क्रिप्टो मालमत्तांची स्थितीही काहीशी अशीच आहे. क्रिप्टोचा मोठ्या प्रमाणावर वापर होत आहे, पण त्याबद्दलची संपूर्ण समज अजूनही सर्वांना आहे असे म्हणता येणार नाही..म्हणूनच, या वास्तवाकडे दुर्लक्ष न करता, क्रिप्टोसाठी स्पष्ट नियमांची चौकट असणे फार गरजेचे आहे. गेल्या काही वर्षांत याबाबत वारंवार सकारात्मक संकेत मिळाले आहेत. जागतिक संशोधन संस्थांनी क्रिप्टो स्वीकारामध्ये भारताला अनेकदा अव्वल स्थान दिले आहे.याचा अर्थ असा की मोठ्या शहरांपासून लहान शहरांपर्यंत, सामान्य लोकही क्रिप्टोचा वापर करत आहेत. आंतरराष्ट्रीय आर्थिक माध्यमांनीही नोंद घेतली आहे की भारतीय क्रिप्टो बाजार केवळ अंदाजावर चालणारा नाही, तर मोबाईल वापरणारे युजर्स आणि दीर्घकालीन गुंतवणूकदार यामुळे तो वाढतो आहे. म्हणजेच, ही तात्पुरती उत्सुकता नसून सातत्याने होणारी गुंतवणूक आहे..तुम्ही क्रिप्टोमध्ये गुंतवणूक करावी का?खरं तर, २०२६ च्या बजेटपूर्वी भारतीय क्रिप्टो वापरतील का, हा प्रश्न आता उरलेला नाही. कारण अनेक युजर्सनी तो निर्णय आधीच घेतला आहे.खरा प्रश्न असा आहे की भारत या व्यवहारांसाठी स्पष्ट आणि सुरक्षित नियम बनवणार का, की लोकांना कमी देखरेख असलेल्या परदेशी प्लॅटफॉर्म्स आणि अनौपचारिक मार्गांकडे वळू देणार? जिथे ग्राहक संरक्षण तुलनेने कमी आहे..भारतातील क्रिप्टो युजर्सचे सध्याचे चित्रआजची परिस्थिती अगदी स्पष्ट आहे. लाखो भारतीय, विशेषतः तरुण आणि पहिल्यांदाच गुंतवणूक करणारे लोक, क्रिप्टोला बंडखोरी म्हणून नव्हे तर त्यांच्या डिजिटल आर्थिक जीवनाचा भाग म्हणून पाहतात. २०२२ च्या केंद्रीय बजेटमध्ये व्हर्च्युअल डिजिटल मालमत्तांवर कर लावण्यात आला (नफ्यावर ३० टक्के कर आणि व्यवहारांची नोंद). यामुळे भारताने अप्रत्यक्षपणे क्रिप्टोचे अस्तित्व मान्य केले. ही करप्रणाली फक्त महसूलासाठी नव्हती, तर क्रिप्टोवर लक्ष ठेवणे, त्यांची नोंद ठेवणे आणि त्यांना अर्थव्यवस्थेचा भाग मानणे, हा त्यामागचा उद्देश होता. महत्त्वाचे म्हणजे, क्रिप्टोला बेकायदेशीर मानले गेले नाही..व्यवहार्य पावलेबजेटमध्ये काही ठोस आणि उपयुक्त पावले उचलता येऊ शकतात.पहिले म्हणजे, भारताला क्रिप्टो मालमत्तांसाठी एक स्पष्ट आणि सुसंगत नियामक व्यवस्था हवी आहे. आदर्श परिस्थितीत, एकच नोडल प्राधिकरण असावे जे कस्टडी, बाजारातील वर्तन आणि ग्राहक संरक्षणासाठी नियम ठरवेल. वेगवेगळ्या ठिकाणी तुटक देखरेख असल्यामुळे कंपन्या आणि युजर्स दोघांनाही गोंधळ निर्माण होतो.दुसरे म्हणजे, व्यवहारांवरील करप्रणालीत थोडा बदल करण्याची गरज आहे. व्यवहारांवर कर कापण्याचा उद्देश तरलता कमी करणे नव्हता, तर व्यवहारांचा माग ठेवणे हा होता. जर रिपोर्टिंग कायम ठेवून, व्यवहारांना अडथळा न आणणारी रचना केली, तर जे व्यवहार परदेशात गेले आहेत ते पुन्हा भारतात येऊ शकतात. यामुळे नियमपालन अधिक मजबूत होईल..तिसरे म्हणजे, नियम पाळणाऱ्या क्रिप्टो आणि ब्लॉकचेन नवकल्पनांकडे भारताने आपल्या डिजिटल पायाभूत सुविधांचा पुढचा टप्पा म्हणून पाहिले पाहिजे. रेग्युलेटरी सॅण्डबॉक्स, स्पष्ट मान्यता, कठोर KYC आणि ऑडिट निकष पूर्ण करणाऱ्या कंपन्यांसाठी एकखिडकी सुविधा दिली, तर क्रिप्टोचा वाढता वापर देशांतर्गत मूल्यनिर्मितीत रूपांतरित होऊ शकतो.तांत्रिक बदलांच्या बाबतीत काठावर उभे राहून पाहण्याचा भारताला फारसा फायदा झालेला नाही. २०२६ चे बजेट जवळ येत असताना, वास्तव स्वीकारून, सुरक्षिततेवर भर देत आणि दूरदृष्टी ठेवून क्रिप्टो मालमत्तांचा स्वीकार करणे ही धाडसी उडी नसून, भारताला चांगल्या प्रकारे माहीत असलेल्या मार्गाचाच पुढचा टप्पा आहे. म्हणूनच मंत्र स्पष्ट असावा: नियमित करा, अधिकृत करा आणि नियमांच्या चौकटीत नवकल्पनांना काम करू द्या.(लेखक हे Giottus.com चे सीईओ आहेत).