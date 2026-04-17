LPG Alternative India : एलपीजीला नवा स्वस्त पर्याय! महागड्या सिलिंडरपासून सुटका, इथेनॉलवर बनणार स्वयंपाक; सरकारची योजना ठरणार गेमचेंजर

Government's Plan to Introduce Ethanol as Cooking Fuel : एलपीजीच्या दरांतील चढ-उतार आणि त्याच्या पुरवठ्यातील व्यत्यय यामुळे भारतभरातील हॉटेल्स, रेस्टॉरंट्स आणि मोठ्या संस्थांसमोर वारंवार एक सततचे आव्हान उभे राहते. मात्र, या संकटावर एक स्वदेशी आणि शाश्वत उपाय शोधण्याच्या प्रयत्नांनी आता वेग घेतला आहे. एका न्यूज वेबसाईटच्या एका अहवालानुसार, व्यावसायिक स्वयंपाकाच्या उद्देशाने इथेनॉलचा वापर करण्याबाबत सरकार सध्या गांभीर्याने विचार करत आहे..जर ही योजना प्रत्यक्षात उतरली, तर भविष्यात व्यावसायिक स्वयंपाकघरांचं LPG सिलिंडर्सवरील अवलंबित्व लक्षणीयरीत्या कमी होऊ शकेल. स्वयंपाकाच्या कामांसाठी वापरण्याकरिता, अतिरिक्त इथेनॉल क्षमतेपैकी सुमारे १,००० कोटी लिटर इथेनॉल वळवण्याची योजना आखली जात आहे. या विषयावर आधारित एक सविस्तर 'श्वेतपत्रिका' येत्या काही आठवड्यांत एका आंतर-मंत्रालयीन समितीसमोर सादर केली जाण्याची अपेक्षा आहे..इथेनॉल आणि विशेषतः 'हायड्रस इथेनॉल' (hydrous ethanol)—हे व्यावसायिक LPG च्या तुलनेत अधिक किफायतशीर पर्याय ठरू शकते. यामध्ये साधारणपणे ९५% इथेनॉल आणि पाण्याचे अल्प प्रमाण असते. परिणामी, याला अतिरिक्त निर्जलीकरण प्रक्रियेतून (पाणी काढून टाकण्याच्या प्रक्रियेतून) जाण्याची आवश्यकता भासत नाही, ज्यामुळे त्याचा उत्पादन खर्च कमी राहतो. व्यावसायिक LPG ची किंमत साधारणपणे ₹१०३ प्रति किलोग्राम इतकी आहे, तर हायड्रस इथेनॉलची किंमत सुमारे ₹७० प्रति किलोग्राम आहे. पण इथेनॉलचे 'कॅलरी मूल्य'—किंवा ऊर्जा क्षमता—ही LPG च्या तुलनेत कमी असते. याचा अर्थ असा की, स्वयंपाकाचा तितकाच परिणाम साध्य करण्यासाठी इथेनॉलची अधिक मात्रा आवश्यक असेल..भारतात, इथेनॉलचे उत्पादन प्रामुख्याने ऊस, मका आणि तुकड्यातील तांदळापासून केले जाते. याचा वापर मुख्यत्वे जैवइंधन म्हणून केला जातो. सध्या, संपूर्ण भारतात इथेनॉल-मिश्रित पेट्रोलची विक्री केली जाते. स्वयंपाकासाठी वापरले जाणारे इथेनॉल मिश्रण हे इंधन म्हणून वापरल्या जाणाऱ्या इथेनॉलपेक्षा वेगळे असते आणि ते अधिक परवडणारेही असते..सरकारची योजना काय आहे?एका सूत्राने दिलेल्या माहितीनुसार, सरकारच्या रणनीतीमध्ये सुरुवातीला हॉटेल्स, विमानतळे आणि रेस्टॉरंट्स यांसारख्या व्यावसायिक आस्थापनांमध्ये स्वयंपाकाच्या उद्देशाने इथेनॉलचा वापर सुरू करण्याचा समावेश आहे. अमेरिका आणि इराण यांच्यातील संघर्षामुळे LPG च्या आयातीमध्ये व्यत्यय निर्माण झाला आहे, ज्यामुळे देशांतर्गत बाजारपेठेत LPG ची उपलब्धता कमी झाली आहे. तेल विपणन कंपन्या देशांतर्गत गरजांना प्राधान्य देत आहेत; परिणामी, हॉटेल्स आणि रेस्टॉरंट्ससारख्या व्यावसायिक आस्थापनांना होणारा LPG चा पुरवठा कमी झाला आहे..व्यावसायिक स्वयंपाकाच्या उद्देशाने इथेनॉलचा वापर करण्याबाबतचा एक प्रस्ताव एका आंतर-मंत्रालयीन समितीसमोर सादर केला जाणार आहे. या समितीमध्ये पेट्रोलियम, रस्ते वाहतूक, अवजड उद्योग आणि अन्न मंत्रालयांच्या अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे. इथेनॉलशी संबंधित धोरणात्मक निर्णय निश्चित करण्याचे काम याच समितीद्वारे केले जाते.