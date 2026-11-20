देशाच्या परकीय चलन साठ्यात मोठी घसरण झाली आहे. अवघ्या एका आठवड्यात भारताच्या परकीय चलन साठ्यातून तब्बल १४.२०५ अब्ज डॉलर कमी झाले आहेत. त्यामुळे देशाचा परकीय चलन साठा आता ७०५.३४२ अब्ज डॉलरवर आला आहे. रुपयाला आधार देण्यासाठी परकीय चलन खर्च झाल्याचा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. त्याचबरोबर सोन्याच्या किमती घसरल्याने सोन्याच्या साठ्याचे मूल्यही कमी झाले आहे..रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI) शुक्रवारी याबाबतची आकडेवारी जाहीर केली. त्यानुसार, याआधीच्या आठवड्यात देशाच्या परकीय चलन साठ्यात २.४९ अब्ज डॉलरची वाढ झाली होती. त्यावेळी हा साठा ७१९.५४७ अब्ज डॉलरवर पोहोचला होता. मात्र, पुढच्याच आठवड्यात मोठी घसरण नोंदवण्यात आली..Prenium| India-Pakistan Conflict : एकीकडे भारताचा सिंधू जल करार पाळण्यास नकार, तर दुसरीकडे पाकिस्तानचे मंत्री भारतात आले आहेत! नेमकं प्रकरण काय?.यापूर्वी सप्टेंबर महिन्यात भारताचा परकीय चलन साठा ७८५.७०६ अब्ज डॉलर या विक्रमी पातळीवर पोहोचला होता. अनिवासी भारतीयांकडून मिळणाऱ्या ठेवींसाठी विशेष स्वॅप योजनेअंतर्गत बँकांनी मोठ्या प्रमाणात परकीय चलन उभारलं होतं. त्यामुळे साठ्यात वाढ झाली होती. मात्र, त्यानंतर त्यात सातत्याने घट होत आहे..आरबीआयच्या आकडेवारीनुसार, परकीय चलन साठ्याचा सर्वात मोठा भाग असलेल्या फॉरेन करन्सी अॅसेट्समध्ये ७.८९७ अब्ज डॉलरची घट झाली आहे. त्यामुळे हा साठा ५८३.४५२ अब्ज डॉलरवर आला आहे. रुपयाचं मूल्य स्थिर ठेवण्यासाठी बाजारात हस्तक्षेप करताना परकीय चलन वापरलं गेल्याचं यामागचं एक कारण मानलं जात आहे..Pune News: CSR निधीतून सुविधा देऊन खासगी बँकांकडून कोट्यवधींच्या ठेवींची जुळवाजुळव? अनास्करांची RBI कडे तक्रार.दुसरीकडे, सोन्याच्या साठ्याच्या मूल्यातही ६.१८३ अब्ज डॉलरची घट झाली आहे. त्यामुळे त्याचं मूल्य ९८.६१३ अब्ज डॉलरवर आलं आहे. मात्र, याचा अर्थ देशातील सोन्याचं प्रमाण कमी झालं असा नाही. आंतरराष्ट्रीय बाजारात सोन्याच्या किमती घसरल्यामुळे साठ्याच्या मूल्यावर परिणाम झाला आहे..याशिवाय, विशेष आहरण अधिकार (SDR) ९२ दशलक्ष डॉलरने घटून १८.५१७ अब्ज डॉलरवर आले आहेत. तर आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीतील (IMF) भारताची राखीव स्थिती ३२ दशलक्ष डॉलरने कमी होऊन ४.७५८ अब्ज डॉलर झाली आहे. म्हणजेच, एका आठवड्यात परकीय चलन साठ्याच्या जवळपास सर्वच घटकांमध्ये घसरण झाली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.