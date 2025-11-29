Gold Loan Surge : 'गोल्ड लोन'ने मोडले रेकॉर्ड; लोक मोठ्या प्रमाणावर सोने गहाण ठेवताहेत; कशामुळे वाढला ट्रेंड?

Summaryगोल्ड लोनची थकबाकी ऑक्टोबर 2025 मध्ये 128.5% ने वाढून ₹3.38 लाख कोटींवर पोहोचली.मे 2024 मधील कृषी-संबंधित नियम बदलांमुळे गोल्ड लोन आकडेवारीत अचानक वाढ झाली.गेल्या वर्षभरातील वैयक्तिक कर्ज वाढीपैकी जवळपास 25% वाटा फक्त गोल्ड लोनचा आहे..गेल्या काही महिन्यांत सोने गहाण ठेवून कर्ज घेण्याच्या प्रमाणात लक्षणीय वाढ झाली आहे. एका अहवालानुसार ऑक्टोबर २०२५ पर्यंत सोन्यावरील कर्जाच्या थकबाकीमध्ये १२८.५% वाढ झाली आणि ती ३.३८ लाख कोटी रुपयांवर पोहोचली. मार्च २०२५ च्या तुलनेत ही वाढ ६३.६% जास्त आहे. गेल्या वर्षभरात वैयक्तिक कर्जांच्या वाढीच्या जवळजवळ एक चतुर्थांश वाढीचा वाटा फक्त गोल्ड लोनचा होता. कर्ज वाढीमध्ये वैयक्तिक कर्जांचा सर्वात मोठा वाटा असल्याने, गोल्ड लोनची ही वाढ बँकांच्या एकूण कर्ज वाढीला आणखी धक्का देत आहे. .भारतीय रिझर्व्ह बँकेने म्हटले आहे की गोल्ड लोनमध्ये अचानक वाढ होण्याचे एक प्रमुख कारण म्हणजे कृषी क्षेत्राशी संबंधित नियमांमध्ये बदल. मे २०२४ पासून, शेतीसाठी सोन्याच्या दागिन्यांवर कर्जे आता किरकोळ सोन्याच्या कर्ज श्रेणीत समाविष्ट करण्यात आली आहेत. हा बदल आकडेवारीत अचानक वाढ होण्याचे कारण आहे. दुसरीकडे सुरक्षित कर्जे वैयक्तिक कर्जाच्या वाढीला चालना देत आहेत. गृहकर्ज ११% ने वाढून ₹३१.८७ लाख कोटींवर पोहोचले आणि वाहन कर्ज १२.५% ने वाढून ₹६.७७ लाख कोटींवर पोहोचले. शैक्षणिक कर्जे देखील १४.७% ने वाढून ₹१.४९ लाख कोटींवर पोहोचली..असुरक्षित कर्जांची गती मंदावलीसुरक्षित कर्जे वेगाने वाढत असताना, असुरक्षित कर्जांची गती खूपच मंदावली आहे. ग्राहकोपयोगी टिकाऊ कर्जे केवळ १% ने वाढून ₹२३,६४६ कोटींवर पोहोचली. क्रेडिट कार्ड थकबाकी ७.७% ने वाढून ₹३.०३ लाख कोटींवर पोहोचली, तर इतर वैयक्तिक कर्जे ९.९% ने वाढून ₹१६.१७ लाख कोटींवर पोहोचली. जनतेकडून वाढत्या कर्जाच्या मागणीमुळे बँकांचे एकूण कर्ज पोर्टफोलिओ देखील मजबूत झाले आहेत. ऑक्टोबर २०२५ पर्यंत बँकिंग व्यवस्थेतील एकूण कर्जे ११.३% ने वाढून ₹१९३.९ लाख कोटींवर पोहोचली, जी मागील सात महिन्यांच्या तुलनेत ६.३% वाढ दर्शवते..एनबीएफसीची क्रेडिट वाढीला चालनाबिगर-किरकोळ क्षेत्राबद्दल बोलायचे झाले तर, सेवा क्षेत्र कर्ज वाढीचा सर्वात मोठा चालक ठरत आहे. या क्षेत्रातील कर्जे १३% ने वाढून ₹५३.४५ लाख कोटींवर पोहोचली आहेत. संगणक सॉफ्टवेअर, शिपिंग आणि व्यावसायिक रिअल इस्टेटमध्ये विशेषतः मजबूत वाढ दिसून आली आहे, सॉफ्टवेअर क्षेत्रात २९.४%, शिपिंगमध्ये २८% आणि रिअल इस्टेटमध्ये १४.१% वाढ झाली आहे. बँका देखील मोठ्या प्रमाणात एनबीएफसींना सातत्याने कर्ज देत आहेत. ऑक्टोबर २०२५ पर्यंत, एनबीएफसींना दिलेली कर्जे १०.९% ने वाढून ₹१७.०४ लाख कोटी झाली आहेत. महत्त्वाचे म्हणजे, गृहनिर्माण वित्त कंपन्यांपेक्षा सार्वजनिक वित्तीय संस्थांना याचा जास्त फायदा होत आहे..FAQs1) गोल्ड लोन इतकं जलद का वाढत आहे?➡️ कारण शेतीसाठी घेतलेली गोल्ड लोन आता किरकोळ श्रेणीत समाविष्ट केली गेली आहेत, त्यामुळे आकडेवारीत मोठी उडी दिसून आली.2) सुरक्षित कर्जांची वाढ का जास्त आहे?➡️ गृहकर्ज, वाहन कर्ज यांसारख्या सुरक्षित कर्जांवर व्याजदर तुलनेने कमी आणि परतफेडीची खात्री जास्त असल्याने त्यांची मागणी वाढत आहे.3) असुरक्षित कर्जे मंद का झाली?➡️ उच्च व्याजदर, क्रेडिट जोखीम आणि बँकांची सावध धोरणे यामुळे अशा कर्जांची वाढ थांबली आहे.4) गोल्ड लोनचा बँकांच्या एकूण कर्ज वाढीवर काय परिणाम?➡️ गोल्ड लोनची मोठी वाढ बँकांच्या कर्ज पोर्टफोलिओला गती देते आणि त्यांच्या एकूण कर्ज वाढीत थेट भर टाकते.5) कोणत्या क्षेत्रात सर्वाधिक कर्जवाढ दिसत आहे?➡️ सेवा क्षेत्र—विशेषतः IT सॉफ्टवेअर, शिपिंग आणि रिअल इस्टेट.6) एनबीएफसीना बँकांकडून कर्ज का वाढले?➡️ त्यांची कर्ज मागणी सतत वाढत आहे आणि अनेक बँका त्यांना स्थिर व परतफेड सक्षम मानतात म्हणून..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.