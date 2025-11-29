Personal Finance

Gold Loan Surge : 'गोल्ड लोन'ने मोडले रेकॉर्ड; लोक मोठ्या प्रमाणावर सोने गहाण ठेवताहेत; कशामुळे वाढला ट्रेंड?

RBI Credit Trends : गृहकर्ज, वाहन कर्ज आणि शैक्षणिक कर्ज ही सुरक्षित कर्जे वेगाने वाढत आहेत.असुरक्षित कर्जांची वाढ मात्र मोठ्या प्रमाणात मंदावली आहे. सेवा क्षेत्र आणि एनबीएफसी हे बिगर-किरकोळ कर्ज वाढीचे प्रमुख चालक ठरत आहेत.
People increasingly pledging gold to secure loans as RBI data shows a record rise in gold-backed lending across India.

People increasingly pledging gold to secure loans as RBI data shows a record rise in gold-backed lending across India.

  1. गोल्ड लोनची थकबाकी ऑक्टोबर 2025 मध्ये 128.5% ने वाढून ₹3.38 लाख कोटींवर पोहोचली.

  2. मे 2024 मधील कृषी-संबंधित नियम बदलांमुळे गोल्ड लोन आकडेवारीत अचानक वाढ झाली.

  3. गेल्या वर्षभरातील वैयक्तिक कर्ज वाढीपैकी जवळपास 25% वाटा फक्त गोल्ड लोनचा आहे.

गेल्या काही महिन्यांत सोने गहाण ठेवून कर्ज घेण्याच्या प्रमाणात लक्षणीय वाढ झाली आहे. एका अहवालानुसार ऑक्टोबर २०२५ पर्यंत सोन्यावरील कर्जाच्या थकबाकीमध्ये १२८.५% वाढ झाली आणि ती ३.३८ लाख कोटी रुपयांवर पोहोचली. मार्च २०२५ च्या तुलनेत ही वाढ ६३.६% जास्त आहे. गेल्या वर्षभरात वैयक्तिक कर्जांच्या वाढीच्या जवळजवळ एक चतुर्थांश वाढीचा वाटा फक्त गोल्ड लोनचा होता. कर्ज वाढीमध्ये वैयक्तिक कर्जांचा सर्वात मोठा वाटा असल्याने, गोल्ड लोनची ही वाढ बँकांच्या एकूण कर्ज वाढीला आणखी धक्का देत आहे.

