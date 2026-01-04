Gold and Silver Price : एका आठवड्यात सोन्याची ६७० रुपयांची उसळी, चांदीही ३१०० रुपयांनी महाग; जाणून घ्या तुमच्या शहरातील आजचा ताजा भाव

जागतिक तणावाच्या प्रभावानंतरही, भारतीय बाजार २०२५ मध्ये मजबूत राहण्यात यशस्वी झाला. या वर्षीही मजबूतीचा हा ट्रेंड कायम राहिला आहे. गेल्या आठवड्यात, बाजाराचा प्रमुख निर्देशांक, सेन्सेक्स, ०.८९ टक्क्यांनी वाढून ८५,७६२.०१ वर बंद झाला. दरम्यान, कमोडिटी बाजारातही तेजी दिसून आली. या आठवड्यात सोने आणि चांदीच्या किमती वाढल्या आहेत..देशातील सोन्याच्या किमती पुन्हा एकदा वाढल्या आहेत. गेल्या आठवड्यात सोन्याच्या किमतीत लक्षणीय वाढ झाली आहे. या काळात, २४ कॅरेट सोने अंदाजे ₹७५० ने महाग झाले आहे, तर २२ कॅरेट सोन्याच्या किमती ₹७६० ने वाढल्या आहेत. हे स्पष्टपणे दर्शवते की गुंतवणूकदार आणि सामान्य ग्राहक दोघांनाही सोन्यात रस आहे. .Gold Rate Today : सोन्याची घौडदौड सुरूच! भावात सलग पाचव्या दिवशी वाढ, चांदीही महागली; तुमच्या शहरात काय आहे आजचा ताजा भाव? जाणून घ्या.दिल्ली आणि मुंबईसह प्रमुख शहरांत भाव४ जानेवारी २०२६ रोजी, राजधानी दिल्लीमध्ये २४ कॅरेट सोने प्रति १० ग्रॅम अंदाजे ₹१,३५,९७० वर पोहोचले. २२ कॅरेट सोन्याचा भाव प्रति १० ग्रॅम अंदाजे १,२४,६५० रुपये नोंदवला गेला आहे. मुंबईत २४ कॅरेट सोन्याचा भाव अंदाजे १,३५,८२० रुपये आणि २२ कॅरेट सोन्याचा भाव प्रति १० ग्रॅम १,२४,५०० रुपये आहे. चेन्नई, कोलकाता, पुणे आणि बेंगळुरूमध्येही असेच दर दिसून येत आहेत..आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतही चढे भावजागतिक बाजारपेठेतूनही सोन्याच्या किमतींना पाठिंबा मिळत आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात सोन्याने नवीन विक्रमी उच्चांक गाठला आहे. स्पॉट गोल्ड प्रति औंस ४,३९२ डॉलर्सच्या आसपास व्यवहार करत आहे. गेल्या वर्षी, म्हणजे २०२५ मध्ये, सोन्यात सुमारे ७३ टक्क्यांची मोठी वाढ नोंदली गेली होती आणि २०२६ मध्येही हा वरचा कल कायम राहण्याची अपेक्षा आहे. .चांदी देखील चमकलीसोन्यासोबतच चांदीच्या किमतीतही मोठी वाढ झाली आहे. गेल्या आठवड्यात चांदी सुमारे ३,१०० रुपयांनी महाग झाली आहे. सध्या, देशांतर्गत बाजारात चांदीची किंमत प्रति किलो सुमारे २,४१,००० रुपये आहे. या वर्षी आतापर्यंत चांदीच्या किमती १६० टक्क्यांहून अधिक वाढल्या आहेत, ज्याने सोन्याला मागे टाकले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.