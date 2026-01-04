Personal Finance

Gold and Silver Price : एका आठवड्यात सोन्याची ६७० रुपयांची उसळी, चांदीही ३१०० रुपयांनी महाग; जाणून घ्या तुमच्या शहरातील आजचा ताजा भाव

Gold Tate Today : मुंबईसह प्रमुख शहरांमध्ये सोन्याने प्रति १० ग्रॅम १.३५ लाखांचा टप्पा ओलांडला आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात स्पॉट गोल्ड ४,३९२ डॉलर प्रति औंस या विक्रमी स्तरावर आहे. चांदीच्या किमतीत एका आठवड्यात ३,१०० रुपयांची वाढ झाली.
जागतिक तणावाच्या प्रभावानंतरही, भारतीय बाजार २०२५ मध्ये मजबूत राहण्यात यशस्वी झाला. या वर्षीही मजबूतीचा हा ट्रेंड कायम राहिला आहे. गेल्या आठवड्यात, बाजाराचा प्रमुख निर्देशांक, सेन्सेक्स, ०.८९ टक्क्यांनी वाढून ८५,७६२.०१ वर बंद झाला. दरम्यान, कमोडिटी बाजारातही तेजी दिसून आली. या आठवड्यात सोने आणि चांदीच्या किमती वाढल्या आहेत.

