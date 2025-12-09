Gold Rate Today : सोने सलग दुसऱ्या दिवशी महागले, चांदीनेही गाठला उच्चांक; जाणून घ्या तुमच्या शहरातील आजचे ताजे भाव

Gold and silver Rate Today: सोने आणि चांदीच्या भावात सतत बदल होत असतात. आजकाल वाढ होत असली तरी, कधीकधी घसरण देखील होते. इंडियन बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशन (IBJA) नुसार, मंगळवारी सकाळपर्यंत २४ कॅरेट सोन्याचा भाव वाढून प्रति १० ग्रॅम १२८२५७ रुपये झाला. चांदीचा भाव प्रति किलो १,७९,०८८ रुपये झाला. .दरम्यान, ऑल इंडिया सराफा असोसिएशनच्या मते, स्थानिक दिल्ली सराफा बाजारात सोन्याचा भाव प्रति १० ग्रॅम १,३२,६०० रुपये झाला. तर चांदीचा भाव प्रति किलो १,८५,००० रुपये झाला. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) वर सोन्याच्या वायद्यांचा भाव प्रति १० ग्रॅम १,३०,६३८ रुपये झाला. चांदीच्या वायदा बाजारातील भाव प्रति किलो १,८२,६०० रुपये झाला..सोने आणि चांदी भाव२४ कॅरेट सोने प्रति १० ग्रॅम १२८,२५७ रुपये२३ कॅरेट सोने प्रति १० ग्रॅम १२७,७४३ रुपये२२ कॅरेट सोने प्रति १० ग्रॅम ११७,४८३रुपये१८ कॅरेट सोने प्रति १० ग्रॅम ९६,१९३रुपये१४ कॅरेट सोने प्रति १० ग्रॅम ७५,०३०रुपये९९९ चांदी प्रति किलो १७९,०८८ रुपये .कालचे भावऑल इंडिया सराफा असोसिएशनच्या मते, स्थानिक बाजारपेठेत मागणी कमी असल्याने सोमवारी राष्ट्रीय राजधानीच्या सराफा बाजारात सोन्याचे दर ३०० रुपयांनी घसरून १,३२,६०० रुपये प्रति १० ग्रॅम झाले. शुक्रवारी ९९.९ टक्के शुद्धता असलेल्या सोन्याची किंमत प्रति १० ग्रॅम १,३२,९०० रुपये होती. तथापि, चांदीच्या किमतीत ₹१,५०० ने वाढ झाली आणि सर्व कर समाविष्ट करून ₹१,८५,००० प्रति किलो (सर्व कर समाविष्ट) झाल्या. यामुळे सलग दुसऱ्या दिवशी वाढ झाली. मागील व्यापार सत्रात ते ₹१,८३,५०० प्रति किलोवर बंद झाले होते. जागतिक स्तरावर, स्पॉट सोन्याच्या किमती ०.१८ टक्क्यांनी वाढून $४,२०५.२६ प्रति औंस झाल्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.