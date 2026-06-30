Highway Toll Rule India : वाहनचालकांसाठी खुशखबर ! महामार्गावर टोल नियमात मोठा बदल, खर्च होणार कमी; काय आहे सरकारचा प्लॅन?

Why Government Introduced the New Toll Policy : राष्ट्रीय महामार्गांवरुन प्रवास करणाऱ्या वाहनचालकांसाठी एक आनंदाची बातमी आहे. आता नवीन राष्ट्रीय महामार्ग आणि द्रुतगती मार्गांवर (एक्सप्रेसवे) दोन टोल नाक्यांमध्ये किमान ६० किलोमीटरचे अंतर राखणे अनिवार्य असणार आहे. वारंवार टोल आकारणीबाबतच्या तक्रारी आणि जनतेच्या मागण्या लक्षात घेऊन सरकारने हा नवीन नियम लागू केला आहे. या निर्णयाचा सर्वाधिक फायदा महामार्गावरून नियमित प्रवास करणाऱ्यांना फायदा होणार आहे. .नवीन नियम काय आहे?रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने जारी केलेल्या नवीन नियमानुसार, कोणत्याही नवीन महामार्गावर पहिल्या टोल नाक्यापासून ६० किलोमीटरच्या आत दुसरा टोल नाका उभारला जाणार नाही. याचा अर्थ असा की, प्रवाशांना कमी अंतरासाठी वारंवार टोल भरावा लागणार नाही..Barrier-Free Toll System : टोलनाक्यांजवळील स्थानिक रहिवाशांना दिलासा ! वारंवार टोल भरण्याचा त्रास संपला; सरकार आणतेय स्मार्ट उपाय.यापूर्वी काय समस्या होती?अनेक महामार्गांवर अवघ्या ३०-४० किलोमीटरच्या अंतरावरच दुसरा टोल नाका येत असे, ज्यामुळे प्रवाशांना अधिक खर्च करावा लागत असे. विशेषतः दररोज प्रवास करणाऱ्यांकडून या नियमात बदल करण्याची मागणी बऱ्याच काळापासून केली जात होती. .फास्टटॅग युजर्सना दिलासाया नवीन नियमाचा फायदा FASTag वापरकर्त्यांनाही होईल. टोल नाके कमी झाल्यामुळे वाहतूक कोंडी कमी होईल. तसेच, प्रवासाचा वेळ वाचेल आणि वारंवार टोलची रक्कम कापली जाण्यामुळे होणाऱ्या त्रासातून प्रवाशांची सुटका होईल. सरकारने देशभरात फास्टटॅग (FASTag) प्रणाली आधीच अनिवार्य केली आहे. .सरकारने हा नवीन नियम का लागू केला?महामार्गावरील प्रवास अधिक सुलभ आणि जलद करण्यासाठी हा निर्णय घेतल्याचे सरकारने सांगितले आहे. भविष्यात सरकार जीपीएस (GPS) आधारित टोल प्रणालीच्या कामालाही गती देणार आहे. एकदा ही प्रणाली लागू झाली की, प्रवाशांना केवळ प्रत्यक्ष कापलेल्या अंतरासाठीच टोलची रक्कम भरावी लागेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.