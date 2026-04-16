LPG Supply Crisis India : देशातील एलपीजी पुरवठा साखळी सुरळीत होण्यास किती काळ लागणार? सरकारी अधिकाऱ्याच्या माहितीने वाढवली चिंता

LPG Supply Crisis: मध्यपूर्वेत फेब्रुवारीच्या अखेरीस भडकलेल्या संघर्षामुळे भारताच्या इंधन पुरवठा साखळीला मोठा धक्का बसला आहे. यचा सर्वाधिक तीव्र परिणाम एलपीजीच्या (LPG) पुरवठ्यावर जाणवला आहे. अलीकडच्या काळात, इराण आणि अमेरिका यांच्यात युद्धबंदीबाबत एकमत झाले आहे. पाकिस्तानमध्येही चर्चेची एक फेरी सुरू झाली आहे.पण होर्मुझच्या सामुद्रधुनीमधील परिस्थिती अद्याप पूर्ववत झालेली नाही. .भारताच्या एकूण एलपीजी आयातीपैकी सुमारे ९०% आयात याच महत्त्वपूर्ण जलमार्गावरून होते. या दोन देशांमधील शांतता चर्चेनंतर, परिस्थिती लवकरच स्थिर होईल अशी आशा व्यक्त केली जात आहे आहे. असे असले तरी, एका सरकारी अधिकाऱ्याने केलेल्या विधानामुळे काही चिंता निर्माण झाल्या आहेत. एका सरकारी अधिकाऱ्याच्या मते, या व्यत्ययातून भारताची एलपीजी पुरवठा साखळी पूर्णपणे सावरण्यासाठी किमान ३ ते ४ वर्षे लागू शकतात.. पुरवठा साखळीतील गंभीर संकट सरकारी सूत्रांनुसार, परदेशी पुरवठादारांनी असे संकेत दिले आहेत की, अनेक प्रमुख उत्पादन केंद्रे बंद पडली आहेत. युद्धापूर्वीच्या पातळीवर पुरवठा पूर्ववत करण्यासाठी किमान ३६ ते ४८ महिने लागतील, असा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. शिवाय, आखाती देशांकडून (संयुक्त अरब अमिराती, कतार आणि सौदी अरेबिया) होणारा पुरवठा,जो यापूर्वी भारताच्या एकूण आयातीचा एक मोठा भाग होता आता घसरून केवळ ५५% वर आला आहे..दरांमध्ये प्रचंड वाढ पुरवठ्यातील तुटवड्याचा थेट परिणाम सर्वसामान्यांच्या खिशावर झाला आहे. मार्च महिन्यात घरगुती एलपीजी सिलिंडरच्या (१४.२ किलो) दरात ६० रुपयांची वाढ झाल्यानंतर, दिल्लीमध्ये सध्या ९१३ रुपयांच्या आसपास पोहोचला आहे. १ एप्रिल रोजी, १९ किलोच्या व्यावसायिक सिलिंडरच्या दरात १९५.५० रुपयांची मोठी वाढ झाली, ज्यामुळे दिल्लीमध्ये दर वाढून २,०७८.५० रुपये झाला आहे. या दरवाढीचा फटका हॉटेल्स, रेस्टॉरंट्स आणि लघू उद्योगांना बसत आहे; त्याच वेळी, यामुळे सरकारवरील अनुदानाचा बोजाही वाढत आहे..LPG Crisis : एलपीजी संकटादरम्यान सरकारने आखली मोठी रणनीती, सामान्यांना दिलासा; गॅस सिलिंडर अन् PNG बाबत महत्त्वाची अपडेट समोर.PNG वापरावर जोरएलपीजीवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी, सरकार आता 'पाईप्ड नॅचरल गॅस'चे (PNG) आक्रमकपणे प्रोत्साहन देत आहे. मार्च २०२६ मध्ये, सरकारने ज्या घरांमध्ये पाईपलाईनची सुविधा उपलब्ध आहे, अशा घरांना ९० दिवसांच्या आत PNG कनेक्शन घेण्याचे निर्देश दिले. पाईपलाइन नेटवर्कचा विस्तार करण्यासाठी सरकारने ५,००० ते ६,००० कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीचे नियोजन केले आहे. पाइपलाइन टाकण्याचा जो खर्च येईल, त्यापैकी ५० टक्क्यांपर्यंतचा खर्च सरकार उचलण्याची शक्यता आहे. सध्या भारतात केवळ १.६ कोटी (सुमारे १२–१३%) घरांमध्येच PNG कनेक्शन उपलब्ध आहेत; २०३४ पर्यंत ही संख्या वाढवून १२ कोटींपर्यंत नेण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.