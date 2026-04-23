LPG Supply Crisis India : एलपीजीबाबत मोठी अपडेट समोर ! नवीन कनेक्शन्स मिळणार की नाही? सरकारने नेमकं काय सांगितलं...

मध्यपूर्वेतील वाढत्या तणावाचा परिणाम आता भारतातील सामान्य जनतेलाही जाणवू लागला आहे. सरकारी तेल कंपन्यांनी नवीन एलपीजी कनेक्शन देण्याचे काम तात्पुरते स्थगित केले आहे. हा निर्णय गेल्या एका महिन्यापासून अंमलात आहे आणि हे काम पुन्हा सुरू करण्यासाठी अद्याप कोणतीही नवीन तारीख निश्चित करण्यात आलेली नाही..मध्यपूर्वेतील वाढत्या तणावाचा परिणाम आता भारतातील सामान्य जनतेलाही जाणवू लागला आहे. सरकारी तेल कंपन्यांनी नवीन एलपीजी कनेक्शन देण्याचे काम तात्पुरते स्थगित केले आहे. हा निर्णय गेल्या एका महिन्यापासून अंमलात आहे आणि हे काम पुन्हा सुरू करण्यासाठी अद्याप कोणतीही नवीन तारीख निश्चित करण्यात आलेली नाही..इराण आणि इस्रायल यांच्यातील सध्याच्या तणावाचा परिणाम होर्मुझच्या सामुद्रधुनीवरही झाला आहे. हा सागरी मार्ग जागतिक तेल आणि गॅस पुरवठ्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचा आहे; मात्र, सध्याच्या परिस्थितीमुळे या सामुद्रधुनीतून होणाऱ्या जहाज वाहतुकीत व्यत्यय येत आहे, ज्यामुळे पुरवठा साखळीत अडथळे निर्माण झाले आहेत..तेल कंपन्यांचे म्हणणे आहे की, त्यांच्या सध्याच्या ग्राहकांना गॅस सिलिंडर्सचा पुरवठा अखंडितपणे सुरू ठेवणे ही त्यांची तात्काळ प्राथमिकता आहे. दुसऱ्या शब्दांत सांगायचे तर, ज्यांच्याकडे आधीच एलपीजी कनेक्शन आहे, त्यांना कोणत्याही अडचणींचा सामना करावा लागू नये, यावर अधिक भर दिला जात आहे. याच कारणामुळे नवीन कनेक्शन देण्यावर तात्पुरती स्थगिती आणण्यात आली आहे..या निर्णयाचा विशेषतः अशा लोकांवर परिणाम होईल, जे नवीन गॅस जोडणी घेण्याच्या विचारात होते. उदाहरणार्थ, नवीन घरात स्थलांतरित होणारे लोक किंवा ग्रामीण भागातील अशी कुटुंबे जी पहिल्यांदाच एलपीजी कनेक्शन घेण्यास उत्सुक होती,त्यांना आता काही काळ वाट पाहावी लागू शकते..LPG Supply Crisis India : देशातील एलपीजी पुरवठा साखळी सुरळीत होण्यास किती काळ लागणार? सरकारी अधिकाऱ्याच्या माहितीने वाढवली चिंता .तज्ज्ञांच्या मते, जोपर्यंत पश्चिम आशियातील परिस्थिती स्थिर होत नाही, तोपर्यंत गॅस पुरवठ्यावरील ताण कायम राहण्याची शक्यता आहे; शिवाय, जर होर्मुझमधील परिस्थिती आणखी बिघडली, तर त्याचे परिणाम अधिक गंभीर होऊ शकतात. सध्या सरकार आणि तेल कंपन्या या परिस्थितीवर बारकाईने लक्ष ठेवून आहेत. गॅसचा पुरवठा पूर्ववत होताच नवीन एलपीजी कनेक्शन देण्याचे काम पुन्हा सुरू होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे..सरकारच्या अपडेट आकडेवारीनुसार, वर्ष २०२५-२६ मध्ये भारताचा वार्षिक LPG वापर सुमारे ३३.२१ दशलक्ष टन इतका होता. तथापि, २८ फेब्रुवारी रोजी सुरू झालेल्या संघर्षामुळे पश्चिम आशियातून होणाऱ्या पुरवठ्यात व्यत्यय आला, ज्यामुळे मार्च महिन्यात गॅसच्या वापरात (खपामध्ये) मोठी घट दिसून आली. संघर्षापूर्वी, भारत आपल्या एलपीजीच्या गरजांपैकी सुमारे ६० टक्के गरजा आयातीद्वारे पूर्ण करत असे; ज्यातील एक मोठा हिस्सा पश्चिम आशियातून कतारसह येत असे.